Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський

Польський посол в РФ Кшиштоф Краєвський зазначив, що нормалізація польсько-російських відносин можлива на основі діалогу рівноправних сторін.

Про це він заявив в своєму першому інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Краєвський підкреслив, що його місія полягає в тому, щоб шукати можливості рівноправного діалогу з Росією, заснованого на дотриманні міжнародних зобов'язань.

За оцінкою посла Польщі, на стан польсько-російського діалогу впливають не тільки двосторонні відносини, але також відносини Росії із Заходом. При цьому він зазначив, що саме Росія послідовно віддаляється від західних партнерів. "Незважаючи на це, я думаю, що нормалізація відносин можлива", - зазначив польський дипломат. Посол Кшиштоф Краєвський додав, що основою нормалізації взаємин має бути повага один до одного, рівноправність і дотримання міжнародних зобов'язань.

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Краєвський також нагадав про розбіжності між Варшавою і Москвою з приводу спільної історії. У зв'язку з цим він звернув увагу на переписування Росією історії, в тому числі, заперечення сталінських злочинів і розстрілу НКВС в Катині навесні 1940 року понад 22 тисяч польських військовополонених офіцерів. Польський посол також звернув увагу на демонтаж в Твері дошки в пам'ять про жертви Катинської розстрілу. Посол Краєвський нагадав, що польська влада піклується про місця поховання солдатів Червоної армії. "Я жалкую, що немає взаємності в питанні польських місць поховання на території Росії", - додав польський дипломат.

Посол звернув увагу на той факт, що Росія досі не повернула Польщі уламки урядового літака, що розбився під час заходження на посадку на смоленський аеродром "Північний" 10 квітня 2010 року. В авіакатастрофі загинув тодішній президент Польщі Лех Качиньський і ще 95 осіб. Російська влада призупинила роботи з будівництва пам'ятника жертвам Смоленської авіакатастрофи.

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