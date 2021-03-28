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Польща (8248) росія (63568)

Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський

Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський

Польський посол в РФ Кшиштоф Краєвський зазначив, що нормалізація польсько-російських відносин можлива на основі діалогу рівноправних сторін.

Про це він заявив в своєму першому інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Краєвський підкреслив, що його місія полягає в тому, щоб шукати можливості рівноправного діалогу з Росією, заснованого на дотриманні міжнародних зобов'язань.

За оцінкою посла Польщі, на стан польсько-російського діалогу впливають не тільки двосторонні відносини, але також відносини Росії із Заходом. При цьому він зазначив, що саме Росія послідовно віддаляється від західних партнерів. "Незважаючи на це, я думаю, що нормалізація відносин можлива", - зазначив польський дипломат. Посол Кшиштоф Краєвський додав, що основою нормалізації взаємин має бути повага один до одного, рівноправність і дотримання міжнародних зобов'язань.

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Краєвський також нагадав про розбіжності між Варшавою і Москвою з приводу спільної історії. У зв'язку з цим він звернув увагу на переписування Росією історії, в тому числі, заперечення сталінських злочинів і розстрілу НКВС в Катині навесні 1940 року понад 22 тисяч польських військовополонених офіцерів. Польський посол також звернув увагу на демонтаж в Твері дошки в пам'ять про жертви Катинської розстрілу. Посол Краєвський нагадав, що польська влада піклується про місця поховання солдатів Червоної армії. "Я жалкую, що немає взаємності в питанні польських місць поховання на території Росії", - додав польський дипломат.

Посол звернув увагу на той факт, що Росія досі не повернула Польщі уламки урядового літака, що розбився під час заходження на посадку на смоленський аеродром "Північний" 10 квітня 2010 року. В авіакатастрофі загинув тодішній президент Польщі Лех Качиньський і ще 95 осіб. Російська влада призупинила роботи з будівництва пам'ятника жертвам Смоленської авіакатастрофи.

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Топ коментарі
+6
Домовлятись з Росією-себе неповажати !!! Угоди з Московією ,не варті того паперу ,на якому написані !!!)))
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28.03.2021 20:39
+6
В Росіі мільйони )(уйлів, з параноїдальною маячнею великодержавного шовінізма в голові !!)))
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28.03.2021 20:43
+3
россия это большая дурка ,пациенты которой живут в своей политической и исторической реальности
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28.03.2021 20:48
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Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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28.03.2021 20:38 Відповісти
раССея, вперёд.. вперёд в каменный век..
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28.03.2021 20:39 Відповісти
Домовлятись з Росією-себе неповажати !!! Угоди з Московією ,не варті того паперу ,на якому написані !!!)))
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28.03.2021 20:39 Відповісти
Вполне возможна. Но только когда голова йхла через поребрик перелетит. Только тогда будет понятно, что рабсеяне готовы к нормализации отношений.
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28.03.2021 20:40 Відповісти
В Росіі мільйони )(уйлів, з параноїдальною маячнею великодержавного шовінізма в голові !!)))
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28.03.2021 20:43 Відповісти
россия это большая дурка ,пациенты которой живут в своей политической и исторической реальности
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28.03.2021 20:48 Відповісти
Наслідки багатовікового існування під дією панівної ідеологіі Московіі-параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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28.03.2021 20:55 Відповісти
Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський - Цензор.НЕТ 206
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28.03.2021 20:44 Відповісти
...нормализация отношений не-во-змо-жна.
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28.03.2021 20:41 Відповісти
Реально ,про що можливо домовитись з параноїдальними шизофреніками !!!))
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28.03.2021 20:44 Відповісти
За семь лет войны на Донбассе переговоры о конфликте успешно проводили только американцы. Об этом бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил "Радіо Свобода" в интервью, фрагменты которого были опубликованы 28 марта.
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28.03.2021 20:45 Відповісти
Во времена президентства Барака Обамы Виктория Нуланд, а затем, при президентстве Дональда Трампа, - специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/edinstvennye-konstruktivnye-peregovory-po-voyne-na-donbasse-proveli-amerikancy-eks-posol-ssha-v-ukraine-1546179.html
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28.03.2021 20:49 Відповісти
За окупацію України і Грузії "забув" нагадати касапам....
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28.03.2021 20:48 Відповісти
Він посол Польщі ,тут преЗедент не второпає хто він і звідки !!!)))
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28.03.2021 20:53 Відповісти
Поляки запретили 2 кораблям, обслуживающим кацапско-германский Северный поток-2 появляться в польских водах Балтийского моря, иначе эти суда будут арестованы.

Политика-политикой а санкции в действии.
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28.03.2021 20:49 Відповісти
Чем дольше будут называть рашку партнером, тем больше она будет гадить.
Называйте врагом, сворачивайте проекты, прекращайте сотрудничество.
Когда отношения между парашей и западом станут такими как отношения между ссср и западом в 70-е годы, риторика кацапов, резко поменяется.
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28.03.2021 20:53 Відповісти
Цікаво , а коли президент воюючої країни назве окупанта і агресара ворогом ,а не "той стороной" ????)))
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28.03.2021 20:58 Відповісти
Когда Президент появится.
Как то так...
Ведь по большому счету, сейчас с завидной регулярностью выступает либо глава "офиса президента", либо его шавка-арестович.
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28.03.2021 21:04 Відповісти
Перемогли шанувальники Голобородька і адепти секти "Лишьби не Порошенко" !!!))))
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28.03.2021 21:21 Відповісти
Ще не встигає, заявив, що потрібен другий термін.
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28.03.2021 21:53 Відповісти
"Россия последовательно отдаляется от западных партнеров, но нормализация отношений возможна, - посол Польши в РФ Краевский"
_Но нет! Это собачий чушь и децкий сад (штаны на лямках).
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28.03.2021 21:12 Відповісти
О каком равноправии можно говорить с убийцей Польской верхушки власти под Смоленском??? Неужто убийца не должен понести наказание, хотя бы дипломатическое и моральное, если не уголовное и финансовое? Агрессор уже и так достаточно высоко поднял голову и расправил плечи, видя как перед ним виляют хвостом вместо того, чтоб треснуть по наглой харе. И это не только о Польше, вся Европа строит ужимки и постные физиономии. Только Америка, благодаря выбору народом Байдена, начинает наводить порядок в мире.
Боже храни Америку! Слава Байдену!✌️✌️✌️
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28.03.2021 21:34 Відповісти
Невже Катинь і Смоленська катастрофа нічому так і не навчила?
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28.03.2021 21:50 Відповісти
Поляки уже упороли своей херней! В то время, когда Литва занимаеться налаживанием отношений...Польша упорно следует канонам разделения по новой...
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28.03.2021 22:35 Відповісти
ну какая может быть "нормализация отношений" с єтим демонами!
- в печку их
Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський - Цензор.НЕТ 3144
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28.03.2021 22:41 Відповісти
ну уж не с поляками точно, какие могут быть отношения с этим и другими прямыми протекторатами сша ?
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28.03.2021 22:45 Відповісти
Поляки ніколи не забудут колонізацію Польщі, Московією !!!))))
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28.03.2021 22:52 Відповісти
 
 