Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку

У підконтрольному Кремлю Міністерстві житлово-комунального господарства Криму закликають жителів півострова економити воду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Приймайте душ - витрата води в кілька разів менша, ніж прийняття ванни. Процедури особистої гігієни - обов'язковий щоденний захід, але під час використання душу витрата складе - 30-50 літрів води. Якщо ж говорити про наповненість ванни - піде 130-180 літрів. Під час використання душу рекомендуємо встановити водозберігаючу душову лійку. Це допоможе скоротити витрату води більш ніж на 40%", - говориться в повідомленні на сайті "відомства".

Крім того, в міністерстві нагадують, що найбільш економний режим споживання води в пральній машині відбувається при повному завантаженні.

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Також жителям Криму радять відремонтувати всі сантехнічні прилади, які мають витік води.

"Крапля води з поточного крана не нанесе вагомого збитку. Рік експлуатації такого сантехнічного приладу завдасть шкоди в 20 тисяч літрів просто спущеної води в каналізацію", - сказано в повідомленні.

Раніше в російському Міністерстві ЖКГ Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Станом на 23 березня, на "мертвому об'ємі" залишалися Сімферопольське і Загірське водосховища.

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