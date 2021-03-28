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Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку

Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку

У підконтрольному Кремлю Міністерстві житлово-комунального господарства Криму закликають жителів півострова економити воду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Приймайте душ - витрата води в кілька разів менша, ніж прийняття ванни. Процедури особистої гігієни - обов'язковий щоденний захід, але під час використання душу витрата складе - 30-50 літрів води. Якщо ж говорити про наповненість ванни - піде 130-180 літрів. Під час використання душу рекомендуємо встановити водозберігаючу душову лійку. Це допоможе скоротити витрату води більш ніж на 40%", - говориться в повідомленні на сайті "відомства".

Крім того, в міністерстві нагадують, що найбільш економний режим споживання води в пральній машині відбувається при повному завантаженні.

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Також жителям Криму радять відремонтувати всі сантехнічні прилади, які мають витік води.

"Крапля води з поточного крана не нанесе вагомого збитку. Рік експлуатації такого сантехнічного приладу завдасть шкоди в 20 тисяч літрів просто спущеної води в каналізацію", - сказано в повідомленні.

Раніше в російському Міністерстві ЖКГ Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Станом на 23 березня, на "мертвому об'ємі" залишалися Сімферопольське і Загірське водосховища.

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Топ коментарі
+65
сегодня ночью "урусского витязя" Поветкина, в четвертом раунде приземлил на ринг злобный британский негр из НАТО Диллиан Уайт.. god bless the queen!

Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку - Цензор.НЕТ 433
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28.03.2021 20:52
+39
Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку - Цензор.НЕТ 5091
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28.03.2021 20:46
+32
Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку - Цензор.НЕТ 2968
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28.03.2021 20:52
Коментувати
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Готовят крысчан к графику воды раз в неделю на 15 минут.А вообще как-то пох на них,пусть хоть засохнут,хоть сдохнут.Некого жалеть.
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28.03.2021 21:54 Відповісти
Зачем же так жёстко то? Море вокруг - пей, хоть залейся и мойся нехочу!!
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29.03.2021 08:55 Відповісти
Дешево і сердито.Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 1244
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28.03.2021 22:04 Відповісти
Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 5872
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28.03.2021 22:11 Відповісти
Нарешті побудували в Криму Лас-Вегас.
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28.03.2021 22:19 Відповісти
Тот тоже посреди пустыни.
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28.03.2021 22:23 Відповісти
Не самое время смеяться над сраным Крымнашем, пока зелёная банда В Украине устраивает повторный голодомор.
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28.03.2021 22:37 Відповісти
Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 5659
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28.03.2021 22:38 Відповісти
Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 1562.
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28.03.2021 22:43 Відповісти
Единственно верное и недорогое решение для россиян - накидать в симферопольское водохранилище камней с неба. Уровень воды сразу повысится до необходимой отметки. Лайфхак, не благодарите.
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28.03.2021 22:49 Відповісти
...а еще сберегающие сральники
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28.03.2021 22:58 Відповісти
на южном берегу жара - водички не напиться ,
ну а в степном Крыму - не жизнь...и негде утопиться !
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28.03.2021 23:07 Відповісти
я так понимаю трубка для вывода конденсата от кондиционера станет єтим летом основным источником воды для крысян
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28.03.2021 23:11 Відповісти
Я бы пустил морскую воду в дома. В ней можно помыться с горем пополам. А в конце сполоснуться литром питьевой воды. Дешево и сердито )
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28.03.2021 23:13 Відповісти
вы ж мочу тоже собирайте . её если вскипятить соль выйдет и пить можно, только охлаждайте перед питьём. предатели мля....
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28.03.2021 23:16 Відповісти
РОСІЯНЕ ТІЛЬКИ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ СХОЖІ НА ЦИВІЛІЗОВАНИХ ЛЮДЕЙ,
ТІЛЬКИ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Викрасти цілий півострів і всім у світі заливати що так і було це треба бути з
перевернутими мізками усе життя.
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28.03.2021 23:27 Відповісти
Готовьтесь крысчане в радной савок, скоро будет всё дёшево, но не будет них.я, не только воды, но и туалетной бумаги. Грюндик четыре дорожки, форева.
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28.03.2021 23:58 Відповісти
Крим повертається в свій первинний стан. Тобто в 1954 рік. Саме час знову почати вирощувати замість рису тютюн та бавовну. Але хто ж це буде робити? Невже татари? Понаєхавші з мухосранських боліт кацапи не здатні жити в умовах дефіциту води. Без каналу цей дефіцит буде завжди. Питання можна вирішити опріснювачами але це надзвичайно дорого. Скоро в ********** при слові "Крим" будуть матюкатися лайкою брудною і лаяти кримчан "продажнимі хахламі" які невдячні та брудні...
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29.03.2021 03:23 Відповісти
до "прыкруты" в морозы им еще далеко. А воду да, надо экономить, в любом случае много её или нет, с 2013 тариф на неё вырос в десять раз. Так что советы крымчанам нужно брать на заметку, водичка еще будет дорожать и дорожать как, и всё остальное.
А ведь в ноябре 2013 рагулёнок Сеня, со слезами на глазах, требовал от правительства Азарова снижения тарифов, говорил мол українці бідні, не могут платить за такие высокие тарифы.
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29.03.2021 20:41 Відповісти
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