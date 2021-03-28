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ВР (14812) вибори (6590) екзитпол (96) Шевченко Олександр Леонідович (97) За майбутнє (26)

Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка. ІНФОГРАФІКА

Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка. ІНФОГРАФІКА

Згідно з екзитполом, на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирує представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Такі дані отримала соціологічна група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами екзитполу, станом на 18:00 на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.

Зазначається, що екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю - 3892.

Також читайте: "8,20% у Донецькій області та 7,71% в Івано-Франківській", - у ЦВК повідомили про низьку явку виборців на довиборах до Ради

Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка 01

Нагадаємо, колишній нардеп з одномандатного виборчого округу № 87 в Івано-Франківській області від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Також читайте: На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+98
Якщо це правда, то це *******, вибачте на слові! Обирати не ветерана АТО Кошулинського, а директора Буковелю Шевченка при тому, що саме через не закритий Буковель на Франківщині страшний спалах ковіду!
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28.03.2021 21:21
+70
Экзитпол "Рейтинга" на довыборах в Раду на Прикарпатье: лидирует представитель "За майбутнє" Шевченко - Цензор.НЕТ 6999
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28.03.2021 21:24
+47
Беня скупает всю страну оптом и в розницу.
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28.03.2021 21:22
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Голосуючи за піджиків (які апріорі гірші за жидів!) Шевченко та Вірастюка населення обирає корупцію, бідність та підлоту...
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28.03.2021 22:36 Відповісти
Той випадок, коли сподіваєшся на клонів. Вже майже відсоток забрали.
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28.03.2021 22:37 Відповісти
Ганебний підсумок,лохторат понад 60% і це на Станіславщині !!!)))
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28.03.2021 22:41 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/intriga-na-doviborah-v-verhovnu-radu-na-87-okrug.html Ще місяць тому перемога власника Буковелю і давнього соратника Коломойського здавалась безальтернативною. Лише державницьке рішення «ЄС» дозволило зрівняти шанси на перемогу кандидатів від «За майбах» та «Свободи».
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28.03.2021 22:46 Відповісти
Шкода лишень, що "Свободу" тупо не пустили в парламент 8-го скликання.
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29.03.2021 09:08 Відповісти
И сьомого теж. Кавалер ордену Ярослава Мудрого Охендовський
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29.03.2021 14:49 Відповісти
срамота
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28.03.2021 23:11 Відповісти
По опросам "Рейтинга" за 26.03, такой порядок рейтингов в президенты:
1.Зеленский
2.Порошенко
3.Бойко
4.Тимошенко
5.Смешко
6.Гройсман
7.Разумков
Здесь все кроме Смешко евреи. Я не пойму, мы в Украине живем или в Израиле. Всем надо наконец-то думать за кого голосовать.
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28.03.2021 23:13 Відповісти
та скоріше євреї дурять українців з рейтингами і з виборами. І не вперше.
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28.03.2021 23:15 Відповісти
І одне і інше.
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29.03.2021 00:38 Відповісти
Брехня, хоча, за великим рахунком то не так важливо. Зеленський і Гройсман, і все.
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29.03.2021 00:25 Відповісти
Порошенко не єврей.
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29.03.2021 00:36 Відповісти
І Тимошенко не єврейка? Як казала, що в неї предки тільки українці і латиші. А наспавді Капітельман, подруга Коломойського. Повадки в нього не українські. Українець - це імідж для лохів.
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29.03.2021 00:43 Відповісти
Не гони пургу, Порошенко не еврей.
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29.03.2021 00:41 Відповісти
СМЄШКО ТЕЖ ПІД ПІДОЗРОЮ

ТОМУ
всеукраїнська єврейська змова...проти Кличка
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29.03.2021 01:42 Відповісти
И Яценюка
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29.03.2021 14:53 Відповісти
всеукраїнська єврейська змова...проти Кличка .-Как контролирующего бюджет Киева. Мафия Коломойского хотела поставить своего человечка-Ткаченко. Не получилось. А с Порошенко у мафии получилось
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29.03.2021 16:34 Відповісти
мало того шо брата вбив та закопав . так порох ще й обризаный --- ну ***** це просто песець якийсь
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29.03.2021 06:13 Відповісти
Порошенко -- не єврей, а Смешко -- кгбешник.
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29.03.2021 09:11 Відповісти
Смешко ніколи в кгб не був. При СССР Смешко військовий і доктор технічних наук. Займався управлінням військових ракет. При незалежній Україні займався створенням військової розвідки. 1,5 року був першим головою СБУ, який ніколи не працював у КГБ. Поставлений був для реформування СБУ.
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29.03.2021 11:37 Відповісти
Президент України Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации".
Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», була на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У всіх документах, починаючи з СРСР, вказано: «Петро Олексійович Порошенко;
народився 26 вересня 1965 року; місто Болград; Одеська область; СРСР; УРСР; українець
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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29.03.2021 09:22 Відповісти
Мля, яке щастя!
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29.03.2021 10:59 Відповісти
Кого интересует правда?
Нормальных людей это не ...., а остальные верят и для веры не нужны факты.
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29.03.2021 15:06 Відповісти
Коломойський перемагає у Франківську, чи не так?
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28.03.2021 23:14 Відповісти
выходит так! партия "за майбутне"-проект Коломойского
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28.03.2021 23:47 Відповісти
ЯКБИ ДІЯВ ЗАКОН ПРО КОРУПЦІЮ І ІНШІ, ТОДІ БУЛО ДО СРАКИ ХТО ВИГРАВ ВИБОРИ, УКРАВ, УБИВ, ЗРАДИВ , ПОСАДИЛИ, НОВОГО ОБРАЛИ, ПОСАДИЛИ,І БУВ БИ ПОРЯДОК,А ТАК ПУСТІ БАЛАЧКИ, СУД,МВС,НАБУ, ГБР,СБУ ІТД ТІЛЬКИ НА БУМАЗІ.
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29.03.2021 06:34 Відповісти
Пропхають бєніну підстилку...
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28.03.2021 23:48 Відповісти
А я гадав що лише у нас у Полтаві виборець -довбо..дятел .Виявляється " брати по розуму"( відсутності онного ), є ще й на батьківщині С. Бандери .!!

"Поздоровляю" вас , вівці з полонини .!! .
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29.03.2021 00:08 Відповісти
Схоже, що прихильники Маньки не правильно її зрозуміли і не за того свої голоси віддали.
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29.03.2021 01:08 Відповісти
СН робить свою справу, відкривайте очі люди, слуги це молоді регіонали задача яких розпорошити проукраїнських виборців.
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29.03.2021 01:13 Відповісти
Блін , напевно розказували - який Шевченко правильний українець , тай ще на знаменитого однофамільця кивали ...

Вот ***** і Медведчука називає українським націоналістом
Хотів би бачити реальні результати виборів !
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29.03.2021 10:21 Відповісти
Всегда удивлялся - большинство украинцев ненавидят Верховную Раду и депутатов! Многие предлагают их "расстрелять" или типа того! Но вы же сами их выбираете! И выбираете, в основном, уродов!
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29.03.2021 01:30 Відповісти
очень напоминает одни недавние выборы когда один кандидат слегка отставал а потом вдруг к утру начал опережать
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29.03.2021 03:25 Відповісти
вместо кошулинского голосовать за этих двух клоунов могут только умалишенные
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29.03.2021 06:31 Відповісти
к сожалению 92% мутрого нариту это конченое совковое быдло ...
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29.03.2021 08:05 Відповісти
А ми говоримо про "МУДРІЙ НАРІД"---ні це не нарід,це табун тупих продажних баранів Іще довго ми будемо жити в брехні ,продажності і злиднях.
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29.03.2021 08:43 Відповісти
Гуцули і внуки легендарного Бандери, ви нічим не відрізнгяєтеся від даунбасят. Тільки ті зразу за сепара проголосували, а ви за маланців, яким також ближчі малороси, а не українці. Без слів! І Карпати для мене закінчилися. Кожного року їздили із дружиною відпочивати, після цього вибору переосмислюю свої дії. Краще їздити в Чехію, Єгипет, чи інші країни і ні ногою туди.
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29.03.2021 09:13 Відповісти
Ваш неприїзд Карпати не переживуть - зрівняються з землею в пустелю. А про гуцулів я взагалі мовчу - повбиваються об смереки. Їдьте до Чехії - там президент саме Вам підходящий...
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29.03.2021 10:39 Відповісти
Так, поїду до Чехії, чи Вінницину, Хмельниччину, Запоріжжя, але тільки не на гуцульщину. Я нікого не лякаю і знаю, що мій не приїзд, чи приїзд нічого не вартий. Я написав про інше, що саме більше довіряв францівцям і галичанам, пишався за їх патріотизм, а вони не кращі за даунбасят. Вони вибрали знову вухами, а не мізками. А взимку будуть перекривати дороги і верещати, що дорогий газ і ціни вбивчі.
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29.03.2021 15:36 Відповісти
Краще сиди на сраці і нікуди не їдь.Збири всі свої думки в дуньку кулачкову і пошли на них Анафему .Май майбах допоможе.Внуки це тобі не Степан.Тут кіркоров пройшовся по смереках і время і стєкло....
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29.03.2021 11:37 Відповісти
тупа біомаса!!! вже ж навибирали ПАКРАЩЕННЯ! ниють, а все одно у ту ж купу гівна!!! це h0mo не має права жити!
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29.03.2021 10:00 Відповісти
Ще один доказ, що Україна завершує існування, бидло оговтіло самознищується
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29.03.2021 10:03 Відповісти
Цього прислужника Коломойського треба в тюрму садити за всі його "заслуги", а ви депутатом вибираєте. Кого вибрали, таке життя у вас буде. Невже так трудно це зрозуміти?
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29.03.2021 10:52 Відповісти
Чорти волохаті на Прикарпатті....
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29.03.2021 11:26 Відповісти
36,75% https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=922pf7331=87.html опрацьованих протоколів
Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка - Цензор.НЕТ 692
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29.03.2021 11:44 Відповісти
О, спорт - ты - мир! Сказали закарпатцы и проголосовали за Вирастюка! Там в ВР вже є віце-прем"єр, його братик , та ще один, під двісті кілограмів кожен хлопці! І тільки П"єр де Кубертен тихесенько плакав в своїй могилі... За ненькою Вкраїною, хоча він і француз!
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29.03.2021 13:35 Відповісти
Тьху, віце-спікер, пробачте!
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29.03.2021 13:45 Відповісти
прикарпатці
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29.03.2021 15:39 Відповісти
Коли Кучма йшов на другий термін, я думав, що він ніколи не пройде. Великий патріот і дисидент Левко Лук'яненко пропонував проголосувати за Марчука. Але Прикарпаття, поголовно, 90%, проголосували за Кучму, чим забезпечили йому перемогу. При другому своєму терміні Кучма організував олігархію, а після Кучми владу до рук поступово прибрали самі олігархи створені Кучмою.
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29.03.2021 11:47 Відповісти
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZVBLIPu0QzsPxYRIxTAl1lP__bR3raG0oHMHK0fX2Z_s53aS4S_My7CM8TblGKQEHfNK0ZA-CZluJSC-DnlGegCphQ-6lrldw0u1oApK0DXa8e7l-SZpGAdmqct0xrU7oo&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій-Біленька

https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/posts/3782725918442417?__cft__[0]=AZVBLIPu0QzsPxYRIxTAl1lP__bR3raG0oHMHK0fX2Z_s53aS4S_My7CM8TblGKQEHfNK0ZA-CZluJSC-DnlGegCphQ-6lrldw0u1oApK0DXa8e7l-SZpGAdmqct0xrU7oo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Надвірнянщина голосує за Коломойського. Прохання до його виборців найближчі роки не турбувати українців вашими проблемами і не жалітись на рівень вашого життя. Ви самі його собі обираєте.

Всю історію наших поразок ми знайдемо оцю більшість, яка сама здавала криївки своїх, яка прислуговувала поліцаями, яка писала анонімки на сусідів. І коли ви бачите черговий пост про те, що треба єднатись, спитайте, кого перед черговими виборами автор посту топив. Або й не обов'язково перед виборами.

Я побачила, як ковбасить величезною жабою і ненавистю навіть ветеранську спільноту, що хтось успішніший, когось більше люди ******* і знають, а він же ж не такий геройський, чому йому стільки плюшок і його фото на бордах і на суди до нього всі йдуть. І ця особиста заздрість застилає очі, закладає вуха й відбирає розум. І вже ооооно хіба хто згадує за ворогів? Ні ні, з усією ПРОЛЕТАРСЬКОЮ ненавистю втопимо, щоб не маячив поперед очі. А до тебе на суди не йдуть, бо нема на тебе суду, бо ти нічим не є небезпечним для ворогів, так сталось що хтось вперся ворогам, а ти ні, може слабо вистьогуєшся? Але ж інших навіть в інтернеті злякаються, а тебе героя не-бо-ять-ся і це ще одна причина, щоб тебе жаба вдавила. І ризикувати проти мусорів сцикотно і заздрісно *****. Який писець... бачу це щодня.

Найбільше що мене особисто вразило, це коли я знайшла машину, пригнали свіжо заколене порося на передову геройському добробату, вони свіжину мовчки забрали але й привітатись не стали, бо! "Ти тепер з Порохом" а значить, тепер будуть розносить всі фейки про мене, що чули, бо бач люто Пороха не *******. Вам самим від себе не нудить? Порося боком не вилізло?

Періодично люди перетворюються на недалекоглядних примітивних покидьків. Навіть геройські. "Дякую" кожному такому упоротому за чергові перемоги коломойського і медведчука.

Окрема "подяка" придуркуватій волонтерці діані макаровій, і продажному вигнаному з правого сектору командиру "сонечок" (назвалися ж іще мразі мусорські Чесним і Мудрим)))). І тонни брехні кількох продажних шкур рознесли всі, кого вдавила жаба, аби лише себе потішить. Поки інші об'єднуються вказані мразі цілеспрямовано роками працюють на розкол. Замовники сьогодні пиють шампанське.

Дякую, дуже дякую ще й тим, хто внє політікі. Їм взагалі логічно заборонити голосувати. Бо голосування це політичний крок, в якому не можна плутать шмат гнилої ковбаси з державними інтересами, на які їм чхати, якщо вже озвучують, що вони внє політікі.

А Руслану Кошулинському і Петру Порошенку, моя повага, що підтримали рішення об'єднатись, це наглядний приклад для всіх. ...хоча, подивившись навколо, боюсь приклад для інших не спрацює, бо як собаки дикі один до одного.

Я вам скажу, від чого втомлююсь особисто я - від геройських звьозд, що собі ціни не складуть, засеруть все навколо себе і розісруть усіх своєю важністю, аби в черговий раз блєснуть.

Любіть державу в собі, а не себе в державі.

Цьом, *****!

Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка - Цензор.НЕТ 6692
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29.03.2021 11:58 Відповісти
А Руслану Кошулинському і Петру Порошенку, моя повага, що підтримали рішення об'єднатись

А Кошулинському відомо ,що він віднині "об"єднаний з Баригою "?
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29.03.2021 12:45 Відповісти
Марусі респект!
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29.03.2021 14:58 Відповісти
ГДЕ ЛГУТ И СЕБЕ И ДРУГ ДРУГУ,

И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,

 ИСТОРИЯ ХОДИТ ПО КРУГУ

ИЗ КРОВИ - ПО ГРЯЗИ - ВО ТЬМУ...
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29.03.2021 18:39 Відповісти
Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка - Цензор.НЕТ 6622
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29.03.2021 12:14 Відповісти
млять хохлосракі дебіли на Закарпатті за ...дарасів голосують, ідіоти кончені!
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29.03.2021 12:15 Відповісти
Не треба плутати. Ту говориться не про Закарпаття, а про Прикарпаття. Це дуже інші речі.
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29.03.2021 13:04 Відповісти
то є так. Але це не точно...
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29.03.2021 15:43 Відповісти
32 відсотки за упоротого Шевченко. Це піпець..
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29.03.2021 12:30 Відповісти
поясню,як я зрозумів...
Бєнін "засівач гречкою" працював дуже довго..
Чи пеерміг би його Кошулинськи,за "Свободою" якого Тягнеться в Прикарпатті шлейф "корупційних грішків"(Я не про Кошулинського). Чи переміг би Кошулинський ШЕвченко при відсутності "фактора наявності Вірастюка"? Не знаю.Але малоймовірно..
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29.03.2021 12:49 Відповісти
Спочатку підраховують тюрми..
А тюрми,як відомо ,-поважають силу....
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29.03.2021 12:51 Відповісти
..шо, скупылы уже и гуцульыков?..ой бида вам будэ, брАты-гуцулЯты! ...Кошулинский хоть и не трибун голосистый, но голосовал всегда чотко!..пусть бы и продолжал так...а трибунов нет у свободовцев, их там никогда и не было, кроме Ирки Фарион, хотя иногда и она излишне (красноперых в ступор приводила с последующим поносом)))), но голосовали они всегда правильно!!!...
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29.03.2021 13:21 Відповісти
Ох Вася,Вася......
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29.03.2021 13:49 Відповісти
Даже если люди любят Украину,Украинский язык это автоматически не значит что они умные. Пример Франкивщины очень показателен. Если в церквях священники агитируют за определенную партию и определенного кандидата-то тупые выберут кого угодно
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29.03.2021 14:00 Відповісти
шотакие грустные свой же посан в доску - сам на контрабасе толстеет другим жить даёт......
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29.03.2021 14:14 Відповісти
Які дебіли голосували за того ватного Шевченко.
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29.03.2021 14:15 Відповісти
Этот дебиьтный лехторат ничему не учится. Опять куча народу проголосовала за клоуна- качка. без опыта, без политической программы и позиции да еще и с клеймом аферистов народа. Думал, что после 2019 лехторат получил прививку, но нет. Валить надо. Или ограничивать избирательное право.
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29.03.2021 14:40 Відповісти
Такой лохторат переступает даже через гибель и кровь своих детей.
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29.03.2021 14:49 Відповісти
КАНДИДАТ ШЕВЧЕНКО: Я БУДУ МОЛИТИСЯ, ЩОБ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИГРАВ
ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ 2019
люди хотіли бачити абсолютно нову людину, яка жодного дня не була в політиці.
І це ми бачимо на прикладі Володимира Зеленського
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/1/7210948/


Давайте ж побажаємо цьому кандидату, щоб його оперувала людина, яка жодного дня не була в медицині!
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29.03.2021 14:54 Відповісти
Лютейше плюсую!
По результатам подсчёта ЦВК 41% голосов, на выборах в "патриотичном" Надвирнянском районе Франкивщины, лидирует "слуга урода" Вася Вирастюк...
_____________________
Пётр Алексеевич, я думаю, сейчас самое время отправить на Франкивщину еще парочку кислородных концентраторов.
Между прочим, пока вы тут из себя Святого Франциска изображаете, у нас страну из-под носа увели. Это на случай, если вы не заметили.
Вы знаете - я вами безмерно восхищаюсь и уважаю, но может, хватит вот этого чистоплюйства?
Не тот народ вы облагодетельствовать решили!

Зачем метать бисер перед БЫДЛОМ, ГНОЕМ, СВИНЬЯМИ?
Ты их спасаешь, привозя кислородные концентраторы, а это БЫДЛО голосует за "слугу урода", который способен только плакатики на скорость подписывать, или же за шестёрку Бени Каломойского, за собственника "Буковели", по чьей вине произошла вспышка "ковида" на Франковщине...
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29.03.2021 15:36 Відповісти
А сколько концентраторов или вообще чего-либо дали франкивщине Зю и Вырастюк?
Поражаюсь франкивским патрийотам.
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29.03.2021 18:16 Відповісти
Депутат Рады с российским паспортом: кто такой Аксенов и при чем здесь Ахметов

https://bykvu.com/ru/authors/olesia-lytvyn/ Олеся Литвин

На 8-й год войны в Украине произошло то, чего, кажется, произойти уже не должно было. Но человек с гражданством России побеждает на довыборах в 50 округе. Мэр Доброполье Андрей Аксенов, который получил в 2014 паспорт России, а до того обвинялся в организации сепаратистских референдумов в Донецкой области, теперь будет депутатом Верховной Рады. Как такое произошло и кто такой новый депутат?
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29.03.2021 17:06 Відповісти
Вспоминаю рекламу этого Шевченко и только диву даюсь, как технологии МММ до сих пор работают с народом. Ну ну.
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29.03.2021 18:57 Відповісти
Тому що "патріотичному" електорату може не вадило висувати пана Кошулинського з його лівими майже комуністичними поглядами.
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29.03.2021 20:12 Відповісти
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