Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка. ІНФОГРАФІКА

Згідно з екзитполом, на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирує представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Такі дані отримала соціологічна група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами екзитполу, станом на 18:00 на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.

Зазначається, що екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю - 3892.

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Нагадаємо, колишній нардеп з одномандатного виборчого округу № 87 в Івано-Франківській області від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

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