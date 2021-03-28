Екзитпол на довиборах у Раду на Прикарпатті: Шевченко незначно випереджає Кошулинського та Вірастюка. ІНФОГРАФІКА
Згідно з екзитполом, на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирує представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.
Такі дані отримала соціологічна група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами екзитполу, станом на 18:00 на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.
Зазначається, що екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю - 3892.
Нагадаємо, колишній нардеп з одномандатного виборчого округу № 87 в Івано-Франківській області від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.
Будь ласка, зачекайте...
1.Зеленский
2.Порошенко
3.Бойко
4.Тимошенко
5.Смешко
6.Гройсман
7.Разумков
Здесь все кроме Смешко евреи. Я не пойму, мы в Украине живем или в Израиле. Всем надо наконец-то думать за кого голосовать.
ТОМУ
всеукраїнська єврейська змова...проти Кличка
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации".
Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», була на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У всіх документах, починаючи з СРСР, вказано: «Петро Олексійович Порошенко;
народився 26 вересня 1965 року; місто Болград; Одеська область; СРСР; УРСР; українець.»
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
Нормальных людей это не ...., а остальные верят и для веры не нужны факты.
"Поздоровляю" вас , вівці з полонини .!! .
Вот ***** і Медведчука називає українським націоналістом
Хотів би бачити реальні результати виборів !
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/posts/3782725918442417?__cft__[0]=AZVBLIPu0QzsPxYRIxTAl1lP__bR3raG0oHMHK0fX2Z_s53aS4S_My7CM8TblGKQEHfNK0ZA-CZluJSC-DnlGegCphQ-6lrldw0u1oApK0DXa8e7l-SZpGAdmqct0xrU7oo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Надвірнянщина голосує за Коломойського. Прохання до його виборців найближчі роки не турбувати українців вашими проблемами і не жалітись на рівень вашого життя. Ви самі його собі обираєте.
Всю історію наших поразок ми знайдемо оцю більшість, яка сама здавала криївки своїх, яка прислуговувала поліцаями, яка писала анонімки на сусідів. І коли ви бачите черговий пост про те, що треба єднатись, спитайте, кого перед черговими виборами автор посту топив. Або й не обов'язково перед виборами.
Я побачила, як ковбасить величезною жабою і ненавистю навіть ветеранську спільноту, що хтось успішніший, когось більше люди ******* і знають, а він же ж не такий геройський, чому йому стільки плюшок і його фото на бордах і на суди до нього всі йдуть. І ця особиста заздрість застилає очі, закладає вуха й відбирає розум. І вже ооооно хіба хто згадує за ворогів? Ні ні, з усією ПРОЛЕТАРСЬКОЮ ненавистю втопимо, щоб не маячив поперед очі. А до тебе на суди не йдуть, бо нема на тебе суду, бо ти нічим не є небезпечним для ворогів, так сталось що хтось вперся ворогам, а ти ні, може слабо вистьогуєшся? Але ж інших навіть в інтернеті злякаються, а тебе героя не-бо-ять-ся і це ще одна причина, щоб тебе жаба вдавила. І ризикувати проти мусорів сцикотно і заздрісно *****. Який писець... бачу це щодня.
Найбільше що мене особисто вразило, це коли я знайшла машину, пригнали свіжо заколене порося на передову геройському добробату, вони свіжину мовчки забрали але й привітатись не стали, бо! "Ти тепер з Порохом" а значить, тепер будуть розносить всі фейки про мене, що чули, бо бач люто Пороха не *******. Вам самим від себе не нудить? Порося боком не вилізло?
Періодично люди перетворюються на недалекоглядних примітивних покидьків. Навіть геройські. "Дякую" кожному такому упоротому за чергові перемоги коломойського і медведчука.
Окрема "подяка" придуркуватій волонтерці діані макаровій, і продажному вигнаному з правого сектору командиру "сонечок" (назвалися ж іще мразі мусорські Чесним і Мудрим)))). І тонни брехні кількох продажних шкур рознесли всі, кого вдавила жаба, аби лише себе потішить. Поки інші об'єднуються вказані мразі цілеспрямовано роками працюють на розкол. Замовники сьогодні пиють шампанське.
Дякую, дуже дякую ще й тим, хто внє політікі. Їм взагалі логічно заборонити голосувати. Бо голосування це політичний крок, в якому не можна плутать шмат гнилої ковбаси з державними інтересами, на які їм чхати, якщо вже озвучують, що вони внє політікі.
А Руслану Кошулинському і Петру Порошенку, моя повага, що підтримали рішення об'єднатись, це наглядний приклад для всіх. ...хоча, подивившись навколо, боюсь приклад для інших не спрацює, бо як собаки дикі один до одного.
Я вам скажу, від чого втомлююсь особисто я - від геройських звьозд, що собі ціни не складуть, засеруть все навколо себе і розісруть усіх своєю важністю, аби в черговий раз блєснуть.
Любіть державу в собі, а не себе в державі.
Цьом, *****!
А Кошулинському відомо ,що він віднині "об"єднаний з Баригою "?
И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,
ИСТОРИЯ ХОДИТ ПО КРУГУ
ИЗ КРОВИ - ПО ГРЯЗИ - ВО ТЬМУ...
Бєнін "засівач гречкою" працював дуже довго..
Чи пеерміг би його Кошулинськи,за "Свободою" якого Тягнеться в Прикарпатті шлейф "корупційних грішків"(Я не про Кошулинського). Чи переміг би Кошулинський ШЕвченко при відсутності "фактора наявності Вірастюка"? Не знаю.Але малоймовірно..
А тюрми,як відомо ,-поважають силу....
ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ 2019
…люди хотіли бачити абсолютно нову людину, яка жодного дня не була в політиці.
І це ми бачимо на прикладі Володимира Зеленського
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/1/7210948/
Давайте ж побажаємо цьому кандидату, щоб його оперувала людина, яка жодного дня не була в медицині!
По результатам подсчёта ЦВК 41% голосов, на выборах в "патриотичном" Надвирнянском районе Франкивщины, лидирует "слуга урода" Вася Вирастюк...
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Пётр Алексеевич, я думаю, сейчас самое время отправить на Франкивщину еще парочку кислородных концентраторов.
Между прочим, пока вы тут из себя Святого Франциска изображаете, у нас страну из-под носа увели. Это на случай, если вы не заметили.
Вы знаете - я вами безмерно восхищаюсь и уважаю, но может, хватит вот этого чистоплюйства?
Не тот народ вы облагодетельствовать решили!
Зачем метать бисер перед БЫДЛОМ, ГНОЕМ, СВИНЬЯМИ?
Ты их спасаешь, привозя кислородные концентраторы, а это БЫДЛО голосует за "слугу урода", который способен только плакатики на скорость подписывать, или же за шестёрку Бени Каломойского, за собственника "Буковели", по чьей вине произошла вспышка "ковида" на Франковщине...
Поражаюсь франкивским патрийотам.
https://bykvu.com/ru/authors/olesia-lytvyn/ Олеся Литвин
На 8-й год войны в Украине произошло то, чего, кажется, произойти уже не должно было. Но человек с гражданством России побеждает на довыборах в 50 округе. Мэр Доброполье Андрей Аксенов, который получил в 2014 паспорт России, а до того обвинялся в организации сепаратистских референдумов в Донецкой области, теперь будет депутатом Верховной Рады. Как такое произошло и кто такой новый депутат?
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