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ВР (14812) вибори (6590) ЦВК (1173)

На довиборах до ВР на Донеччині проголосували трохи більше 20% виборців, на Прикарпатті - понад 35%, - ЦВК

На довиборах до ВР на Донеччині проголосували трохи більше 20% виборців, на Прикарпатті - понад 35%, - ЦВК

О 20:00 в двох одномандатних виборчих округах завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів.

На момент закриття дільниць явка виборців склала 20,99% в окрузі №50 (Донецька область) і 35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК нагадують, що о 12:00 активність виборців була зафіксована на позначці 8,20% і 7,53%, о 16 годині - 16,18% і 23,72% відповідно.

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року явка виборців в УІО №50 становила 44,72%, а в УІО №87 - 43,96%.

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В цілому, за наявною в ЦВК інформацією, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично і відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.
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Топ коментарі
+3
Дебилы просто не понимают, что власть они меняют, а не какая-то власть.
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28.03.2021 22:07
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Тільки що було пряме включення на ПРЯМОМУ з 50 округу. Кузьменко на третьому місці.
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28.03.2021 21:50 Відповісти
Людям просто стає байдуже. Вони розуміють, що при цій владі змінити нічого не можна.
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28.03.2021 21:55 Відповісти
Дебилы просто не понимают, что власть они меняют, а не какая-то власть.
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28.03.2021 22:07 Відповісти
Это всё правильно, но у людей нет никакой уверенности, что при новоизбранном депутате что-то изменится. Хотя, конечно, выбор начинается с выдвижения кандидатур, и в этом выборе народ должен активно участвовать, чтобы было из кого выбирать.
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28.03.2021 22:56 Відповісти
Но зато за эту власть эти же люди очень активно голосовали, единодушно можно сказать...
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28.03.2021 22:11 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/dovibori-v-radu-ekzit-pol-nazvav-peremozhtsya-v-donetskij-oblasti.htm Довибори в Раду: екзит-пол назвав переможця в Донецькій області
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28.03.2021 22:05 Відповісти
яка неочікувана сітуація...
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28.03.2021 23:00 Відповісти
Выиграл Аксенов, тот что гражданин России. Эта страна не имеет будущего.
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28.03.2021 22:10 Відповісти
Як не голосуй, в Раду попадають негідники. У чому справа ? Наведу такий приклад. В супермаркеті покупець обирає олію. А там цілих 20 видів пляшок. Скрізь гарні етикетки. Зовнішньо пляшки майже нічим не відрізняються. Тоді покупець обирає найдешевшу. Він вважає, що така покупка відповідає найкращому співвідношенню ціна/якість. В, дійсності, це найгірша покупка. Якщо уважно придивитись, то на кожній плящині дрібними цифрами вказаний об"єм пляшок. Там є 1 літр, 0,88, 0,82, 0,79. Наївний покупець вважає, що купив один літр, а насправді 0,79 л. І це найбільша ціна ! Шахрай застосував тактику, внаслідок якої чесний продавець стає неконкурентоздатний і банкрутує. На ринку перемагають найбільші шахраї, а чесним людям там немає чого робити, вони неконкурентоздатні.
В політиці ситуація з виборами аналогічна. Народ не може зрозуміти яким чином його обманюють, однак переконаний, що це відбувається. Явка тому підтвердження.
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28.03.2021 22:27 Відповісти
Чесний напише на пляшці напише 1 літр і поставить нижчу ціну ніж конкуренти! Нехай менший прибуток-але чесний! Правда ж? а так-усі шахраї і здирники. Нехай подавляться тією олією! Переходимо на смалець.
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28.03.2021 22:32 Відповісти
Це не жарт. За такі дослідження люди отримали Нобелівську премію. Дуже шкода, що наші "проффесори" не знають ці роботи.
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28.03.2021 23:03 Відповісти
Люди нікому не вірять. Тому не йдуть на вибори.
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28.03.2021 23:52 Відповісти
 
 