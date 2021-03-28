На довиборах до ВР на Донеччині проголосували трохи більше 20% виборців, на Прикарпатті - понад 35%, - ЦВК

О 20:00 в двох одномандатних виборчих округах завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів.

На момент закриття дільниць явка виборців склала 20,99% в окрузі №50 (Донецька область) і 35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК нагадують, що о 12:00 активність виборців була зафіксована на позначці 8,20% і 7,53%, о 16 годині - 16,18% і 23,72% відповідно.

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року явка виборців в УІО №50 становила 44,72%, а в УІО №87 - 43,96%.

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В цілому, за наявною в ЦВК інформацією, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично і відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.