Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області

У поліцію надійшло повідомлення від спостерігача на одній з виборчих дільниць міста Мирноград про те, що на дільниці голова виборчої комісії вкинула у скриньку для голосування бюлетені у невідомій кількості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158-1 "Незаконне опускання виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі у виборчу урну членом виборчої комісії або членом комісії з референдуму" Кримінального кодексу України.

В рамках відкритого кримінального провадження поліція з'ясовує всі обставини події.

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Нагадаємо, 28 березня в Україні відбувалися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів. За даними екзитполу, станом на 18:00, на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.