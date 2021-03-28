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Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області

Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області

У поліцію надійшло повідомлення від спостерігача на одній з виборчих дільниць міста Мирноград про те, що на дільниці голова виборчої комісії вкинула у скриньку для голосування бюлетені у невідомій кількості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158-1 "Незаконне опускання виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі у виборчу урну членом виборчої комісії або членом комісії з референдуму" Кримінального кодексу України.

В рамках відкритого кримінального провадження поліція з'ясовує всі обставини події.

Також читайте: На довиборах до ВР на Донеччині проголосували трохи більше 20% виборців, на Прикарпатті - понад 35%, - ЦВК

Нагадаємо, 28 березня в Україні відбувалися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів. За даними екзитполу, станом на 18:00, на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.
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Топ коментарі
+8
Чиє б не було хау ,ця потвора має сидіти ,принаймні в СІЗО !!!)))
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28.03.2021 23:05
+8
Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області - Цензор.НЕТ 4802
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28.03.2021 23:20
+6
Ригівське ноухау працює.
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28.03.2021 23:03
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Ригівське ноухау працює.
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28.03.2021 23:03 Відповісти
Чиє б не було хау ,ця потвора має сидіти ,принаймні в СІЗО !!!)))
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28.03.2021 23:05 Відповісти
На нари цю "голову",хай баланду посьорбає !!!)))
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28.03.2021 23:03 Відповісти
Вибори , це державоутворення ,тобто це злочин проти державності України !!!)))
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28.03.2021 23:06 Відповісти
Нє, ще жодні вибори в Україні до державоутворення не привели.
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28.03.2021 23:17 Відповісти
Задекларувавши незалежність ,українці отримали можливість утворення власної держави!!! А яким чином українці скористуються цією можливістю ,то вже час покаже !!!)))
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28.03.2021 23:28 Відповісти
Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області - Цензор.НЕТ 4802
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28.03.2021 23:20 Відповісти
Бородатий,обрізаний міжнародний аферист на попередніх виборах,лишив в дурнях дві третіх країни, а тут якийсь нещасний виборчий округ...
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28.03.2021 23:38 Відповісти
там сєпар перемагає, на Закарпатті шмарклявсі кандидатури пролітають, мабуть на сході мало прививку від сепаратизму зробили, кацапню не виселили
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29.03.2021 08:44 Відповісти
 
 