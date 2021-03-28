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ВР (14812) вибори (6590) Донецька область (7548) Казанський Денис (308)

На довиборах на Донеччині, схоже, перемагає організатор "референдуму ДНР" і підозрюваний у корупції мер Добропілля Аксьонов, - Казанський

На проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині, за попередніми даними, впевнено перемагає мер Добропілля Андрій Аксьонов.

Про це в фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати".

Ніхто не змушував Аксьонова проводити "референдум ДНР". Бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було - місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ).

На довиборах на Донеччині, схоже, перемагає організатор референдуму ДНР і підозрюваний у корупції мер Добропілля Аксьонов, - Казанський 01

"У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування".

У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці у справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.

Також читайте: Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області

Суд продовжується досі. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради.

Здавалося, людина давно має бути у в'язниці, але це ж не якийсь там Стерненко. Хто ж буде саджати державного зрадника та корупціонера? Отже, замість того, щоб піти за ґрати, він тепер буде приймати для нас закони у Верховній Раді.

Втім, гадаю, з цього приводу ніхто не буде особливо перейматися. Це ж не розмальовані двери", - підсумував Казанський.

На довиборах на Донеччині, схоже, перемагає організатор референдуму ДНР і підозрюваний у корупції мер Добропілля Аксьонов, - Казанський 02

На довиборах на Донеччині, схоже, перемагає організатор референдуму ДНР і підозрюваний у корупції мер Добропілля Аксьонов, - Казанський 03


Нагадаємо, 28 березня в Україні відбувалися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів.
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Топ коментарі
+49
Де СБУ? Хто допустив їх на вибори?
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28.03.2021 23:50
+40
це повний піз...ц! сцикуняра зєлєнська ти випадково неухуїв?
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28.03.2021 23:47
+26
да ну нафиг вас ребята, он в тюрьме должен сидеть или на сосне весеть, а у вас его в депутаты.Нет уж, таким багажом нет желаия вас видеть в ЕС или в НАТО.
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28.03.2021 23:51
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Повесить у городского туалета (ты задней стеной (у выгребной ямы)
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29.03.2021 06:10 Відповісти
Навіть само ***** перемогло би у довиборах на Донбасі.
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29.03.2021 06:41 Відповісти
Вот те на,организаторов в референдума в Крыму судят сурово но заочно а здесь организатор референдума не то что не сидит а занимает государственный пост и еще и пошел на выборы.
Ну где здесь справедливось?
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29.03.2021 06:44 Відповісти
А что, у кого то есть сомнения что зелю мудрый нарид не может переизбрать на второй срок?
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29.03.2021 06:52 Відповісти
Ватники неизлечимы. Только в печь.
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29.03.2021 07:00 Відповісти
Это Украина. Ладу не будет никогда. Там вообще выборы надо запретить.
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29.03.2021 07:11 Відповісти
Комусь ще треба Лугандон у складі України?
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29.03.2021 07:17 Відповісти
Тільки при зебілах явний сепар не лише не закопаний десь у лісі, а і може очолити ціле місто ! Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього!
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29.03.2021 07:33 Відповісти
При Порохі цей сєпар був мером міста))
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29.03.2021 07:54 Відповісти
а при шмарклі став дупутатом
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29.03.2021 08:37 Відповісти
Из-за реХФорм пороха.
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29.03.2021 09:53 Відповісти
порох і в штани тобі насрав, я зрозумів
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29.03.2021 10:04 Відповісти
Не мне в штаны, а тебе в голову.
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29.03.2021 10:30 Відповісти
так ти ще й штани на голові носиш, ну що з тебе візьмеш, зебіл зебілом.
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29.03.2021 12:34 Відповісти
Ви краще запитайте Порошенко, потрібна йому ця бидломаса? З ким ви маєте будувати європейську країну? Із сепарами і зеленим бидлом, якого в країні більше 73%? У Порошенко справи йдуть непогано, запезпечує сім/ю, грамотний, вхож в любий кабінет на заході. Може спокійно поїхати і жити в любу європейську країну, навіть в США. І навіть там? з нуля? побудувати свій бізнес. Це вам він був потрібен, українцям, який бажав і все робив, щоб вирвати із лап кацапів і зробити хоч їх дітей людьми. Але нарід посліхав дешеву пропаганду, оббрехав його, і до цього часу викидає тонами отруту, хоча нічого не підтвердилося із російської і сепарської брехні.
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29.03.2021 09:04 Відповісти
Помолись на портрет своего боХа, и успаГойся, сладкоежка.
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29.03.2021 09:55 Відповісти
Краще Ви пане моліться на свого ху@ла, який вбиває українців і знищив всю економіку Донбасу, його тут посібників. Але Ви бачите тільки Порошенко.
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29.03.2021 16:04 Відповісти
Я в 14-15 году 3 ротации прошел, а что ты сделало, в каком погребе отсиживалось?
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29.03.2021 16:49 Відповісти
А вы дебилы продолжайте брызгать слюной на разрисовавших фасад!
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29.03.2021 08:00 Відповісти
Квіти вже відніс своєму Бацькє?Підкацапське бидло))
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29.03.2021 08:07 Відповісти
Бидло чекає на черговий відосік від сонцесяйного!
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29.03.2021 08:31 Відповісти
Ти дебіл піди засунь дояру квітку у дупу,тільки не забудь перед тим лизнути,а потім будеш заглядати у нашу дупу.тварина совкова.
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29.03.2021 08:33 Відповісти
Що, права очі коле, дебідоїд?
Наче я не знаю як у вас обожнюють цього "дояра". ))
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29.03.2021 08:55 Відповісти
Засмерділо совкове лайно на весь цензор.Той хто обожнює дояра давно зрадив Батьківщину і лиже дояру дупу .
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29.03.2021 10:10 Відповісти
Не ну все правильно. Стекла не бил, "зеля - лох" не писал. Подумаешь Родину продал.
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29.03.2021 08:08 Відповісти
одно непонятно, как при такой промывке мозгов и заявляемой "шалэной поддержке местным населением киевской власти", выбирают таких как этот Аксёнов, это как же надо достать людей. Один путь лишить их права голосовать и выбирать на цензоре казанских и проч. сброд.
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29.03.2021 08:09 Відповісти
На лугандонії треба заборонити вибори років на двадцять доки не виведеться вся вата.
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29.03.2021 08:36 Відповісти
"Скільки вовка не годуй, а він дивиться в ліс". Я ще раз переконався, що данбаський нарід - це гиря, яка тримає Україну в орбіті кацапів. Що вам ще потрібно, невже не бачили терористів? Бачили і підносили їм, як кажуть патрони і їх рідніші вороги, аніж свої. Дівчина захищала країну, спасла не одне життя військовим, а нарід даунбаса вибирає терористів і поліцаїв. Ніяких інвестицій на ту територію, ніяких покращень, хай отримують все від своїх терористів і не пускати їх в Киїів, Львів, Дніпро, Черкаси та інші міста, хай розграбіють і хавають те, що навибирали, а то і в нас таку каку зроблять. Нах з корабля даунбаську сволоту. Як за ІД паспортами черга і не протовпишся за ними по європах і Єгиптах.
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29.03.2021 08:40 Відповісти
Никому не кажется странным, люди доверяют бандюкам больше, чем клоунам?
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29.03.2021 09:08 Відповісти
Причому тут клоуни? В людей був вибір пані Кузьменко, яка з перших днів захищала країну, яка все своє життя лікувала дітей і оббрехана "зеленими" і "голубими" знаходиться під слідством.
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29.03.2021 09:19 Відповісти
Нужен закон чтоби вата не могла голосовать, они же не знають не истории, ни мови, ни політики, и вибирають сепаров, потому что такие же.
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29.03.2021 10:16 Відповісти
А якщо б був весь Донбасу та Крим у складі, скільки прокацапських депутатів було у ВР що б було? Нічого зробить було б неможливо.
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29.03.2021 10:18 Відповісти
за засланца Аксёнова "проголосовали" какаяразница-стадо и бухие "шахтЬоры", вообще нЕпришедшие на выборы, и проголосовавшие сумасшедшие бабки с "новых лавочек аксёнова", получившие очередной продпаёк со сгущёнкой на рыло, и персональная армия дворников аксёнова.. - на избирательных участках, в основном, было пусто
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29.03.2021 11:14 Відповісти
вопрос авакову и баканову - почему эта гнида еще не сидит?
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29.03.2021 11:25 Відповісти
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