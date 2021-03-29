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збірна з футболу (222) ЧС (44)

Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії

Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії

Матч відбору на Чемпіонат світу-2022 між футбольними збірними України та Фінляндії, що відбувався на НСК "Олімпійський" в Києві, завершився з рахунком 1: 1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший м'яч у ворота фінської збірної забив Жуніор Мораес на 80 хвилині. Пізніше Віталій Миколенко заробив червону картку і пенальті - фіни зрівняли рахунок.

Нагадаємо, 24 березня збірна України в першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 на виїзді зіграла внічию 1: 1 зі збірною Франції.

Читайте: Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: "Not bad"
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Топ коментарі
+11
Микола грьобаний... Якого ти? Останній захисник дриблинг вчинив??????? ліво в право в ліво перехват нападником Фінів ??????? Довбойоб Миколенко, він Останній захисник по позиції !!! На відбиття КРАПКА ! Що тут мовити, лівий захисник був на позиції центрального захисника, ВИБИТИ хоч НА кутовий ХОЧ на аут !!!!! По грі не дуже ! Нажаль
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29.03.2021 00:16
+10
Заслуженная расплата за расслабленность.
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28.03.2021 23:56
+9
Да ,один ДЕБИЛ одним движением испортил настроение ВСЕЙ УКРАИНЕ !
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28.03.2021 23:58
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Заслуженная расплата за расслабленность.
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28.03.2021 23:56 Відповісти
точніше за сцикливу гру..типу "на класі"
Це вина Шевченко.
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29.03.2021 01:46 Відповісти
може йому ще вийти і навчити як голи забивати чи м'яч вибивати в небезпечній ситуації?
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29.03.2021 09:06 Відповісти
Да ,один ДЕБИЛ одним движением испортил настроение ВСЕЙ УКРАИНЕ !
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28.03.2021 23:58 Відповісти
Блин.. лучше бы пропустили когда финны попали в штангу при ударе головой.. чем сами себе привезли идиотский пенальти, когда его там и близко не должно было быть. Хотя все равно конечно полная Ж... Какой к хр--н Катар.. что нам там делать.
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29.03.2021 00:15 Відповісти
Миколенко пуккі ..
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29.03.2021 08:15 Відповісти
Так тупо...
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29.03.2021 00:01 Відповісти
Пипец... еще бы сыграли вничью с командой фарерских островов....
Лучше бы они вничью с финами сыграли в хоккей
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29.03.2021 00:02 Відповісти
Футбольна збірна Фінляндії зараз на підйомі, вони демонструють непогану гру, зокрема нещодавно вперше в історії пробились на чемпіонат Європи, підвищились в Лізі націй...Звісно це не виправдовує жахливо безвідповідальні дії Миколенка в кульмінації матчу, але порівнювати Фінляндію з Фарерами як мінімум некоректно.
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29.03.2021 00:11 Відповісти
Можна с финнами еще в шахматы вничью сыграть. А от в футбол - обидно.
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29.03.2021 00:13 Відповісти
зеленский поздравит ???
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29.03.2021 00:04 Відповісти
Шева перемудрував з тактикою на матч
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29.03.2021 00:05 Відповісти
з таким подбором гравців здорово не помудруеш.
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29.03.2021 09:08 Відповісти
Победные реляции после ничьей с Францией.. быстро закончились потерей 2 х очков в домашнем матче против " грозной" Финляндии.. ( при одном моменте с нашей стороны и минимум трех с финской и привезенном идиотском пенальти.) Ну что сказать Катар нам точно не светит.. Будем конечно трепыхаться в борьбе за второе " почетное" место в группе в борьбе с финнами, боснийцами и казахами, и даже если займем его ( и то вопрос) то потом вылетим в стыковых матчах. Перспектив ни каких. Слава богу пробились на Чемпионат Европы, это была удача и подарок небес. и ступенька Шеве на тренерскую работу в Италию. Нужно признать что сборная Украины по футболу это где то команда далеко- далеко- далеко ниже середины перечня европейских сборных и это если говорить мягко. ( а так ближе к концу) Поэтому воспринимаю этот результат как данность. К сожалению.
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29.03.2021 00:09 Відповісти
ти зі своїм аналізом йди... до лікаря сходи
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29.03.2021 00:27 Відповісти
Ну а ТИ вже мабуть там. (комплекс Наполеона)
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29.03.2021 09:39 Відповісти
не плутай "аналіз" з "діагнозом" ти обіср*ло всіх і все навіть без найпримітивнішої аргументації... ставочка не зіграла?
згідно з рейтингу УЄФА, Україна посідає 10 місце з поміж 55 збірних Європи
https://ru.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/seasons/#/yr/2021
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29.03.2021 10:17 Відповісти
За "рейтинги" очков не дают... Больше тешут самолюбие. Главное что бы ТВОЙ диагноз не отказал после окончания отбора. И ты не забыл свою "песню" о рейтингах когда придется посыпать голову пеплом.. 10 место говоришь.. ну .. ну.. ( павлины говоришь..)
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29.03.2021 10:22 Відповісти
рейтинги дають за здобуті очки, дбле))) я ніколи не обливав брудом збірну за невдалі виступи і не планую робити це в майбутньому
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29.03.2021 10:30 Відповісти
Да была как то не так давно одна история. Правительство Сев. Кореи оповестило народ что северокорейская сборная по футболу стала чемпионом мира.. Бывает. Что же по поводу " обливания" нашей сборной.. Ну это больше эмоции с моей стороны конечно( обидно стало ).. Но нужно при этом реально смотреть на вещи.. Слабенькая у нас сборная, слабенькие у нас клубы, слабенький чемпионат.., слабенькие футболисты, слабенькие тренеры.. Но не всем же быть бразильцами, аргентинцами, англичанами, немцами, итальянцами, испанцами, французами, голландцами, бельгийцами и дальше по длинному, длинному списку... Да и вообще, не хочется проводить аналогии с судьбой " украинского хоккея".
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29.03.2021 10:42 Відповісти
а до чого тут пн. корея? тебе попердилило? ще й хокей приплів))) а нагадай, що там з долею "українського хокею"?
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29.03.2021 10:47 Відповісти
Да и правда ну что нам до той Кореи. Сегодня вот новое подтверждение. Молодежка , сборная Украины по футболу выигрывая у словаков 2-0 в итоге проиграла 2-3. На своем поле замечу.... Как там " все хорошо прекрасная маркиза" Павлины говоришь.. ну .. ну...
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29.03.2021 20:52 Відповісти
яке ж ти їб*нуте))) симуляторів чемпійон, мастєр спорта по п*здєжу
я тобі кращий за корейський приклад приведу - сєчі-2014, де кацапозборисько буквально насцяло собі на перше місце в командному заліку, а зрештою об*сралося й втратило і медалі, і залишки честі... такий спорт тобі би сподобався
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29.03.2021 21:03 Відповісти
Ну шо сказать. Оно и так ясно ,только судя по фамилии "зоофил". Я ему о состоянии отечественного футбола, по фински это звучит " пуккало".. А оно , только что с горшка., сосунок. Ну о чем тут говорить. Чудило ты гороховое. ( не лезь обсуждать чужие комментарии, лучше от себя что то пиши.. ну если "справка" есть конечно.)
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29.03.2021 21:16 Відповісти
ти, чипух ватяний, потурбуйся про власне "состояніє", котороє визиваєт "нєстояніє"))) х*йболіст ти кончений
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29.03.2021 21:25 Відповісти
судя по таким" комментаторам", подобным хамам как вы любезный с сожалением приходит понимание что слова пукина об " одном народе" имеет под собой основание. Ваш пример тому яркое подтверждение. Генетика такая. Ну что тут еще обсуждать.
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29.03.2021 21:33 Відповісти
пукін... ти про ***** путіна, чи що?
а взагалі оті твої "пукіни" й "пуккала" наводять на певні думки... ЛІКУЙ ШЛУНОК, бо забзд*шся!!!
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29.03.2021 21:38 Відповісти
Специально для Быко деруна. Украина - Казахстан 1-1 Лечись парниша. ( плохому танцору не только яйца , но и ноги мешают). Ну это лично вам любезный. А так понятно сумно от происходящего, это я про сборную.
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01.04.2021 00:05 Відповісти
чергову ставку проср*в?
дружок, то в тебе трагедія, а мені якось фіолетово
це ти у нас бомбиш, ризикуючи зловити ґедзя... ти випий теплого молочка і влягайся спати, завтра все минеться
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01.04.2021 00:13 Відповісти
до речі, не знаю може це тебе втішить, німці теж сьогодні обкакались на власному полі з македонцями... навіть "орбітри" їх не витягли
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01.04.2021 00:42 Відповісти
Микола грьобаний... Якого ти? Останній захисник дриблинг вчинив??????? ліво в право в ліво перехват нападником Фінів ??????? Довбойоб Миколенко, він Останній захисник по позиції !!! На відбиття КРАПКА ! Що тут мовити, лівий захисник був на позиції центрального захисника, ВИБИТИ хоч НА кутовий ХОЧ на аут !!!!! По грі не дуже ! Нажаль
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29.03.2021 00:16 Відповісти
По старой доброй традиции, которую казалось Шевченко сломал, сборная после забитого гола команде, которая явно уступает классом, тупо начала играть на отбой, обосрался не Миколенко, обосралась вся команда, которая сначала два тайма прессовала финов, а после забитого гола, какого то хрена, стала играть как против Франции, то есть тупо отбиваться.
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29.03.2021 00:26 Відповісти
де ви побачили"пресування"?
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29.03.2021 01:48 Відповісти
Вы сами всё видели. Финляндия очень сильная, и это был один из лучших её матчей. Пукки рвёт всех. Надеюсь финны еще отберут очко два у французов.

Я о другом. Для просмотра матча мне пришлось решать задачу как посмотреть матч без телевидения и телевизора, интернет есть. Итак, ютуб такое не выкладывает, онлайн на Украине или там Футболе 1,2 просмотр тоже заблокирован. Ну должен же быть способ обойти наших хитрозадых, подумал я, и таки посмотреть футбол. Тогда я загуглил, какие европейские каналы будут транслировать данный матч. Список был большим, десятки стран, еще больше каналов, начал потихоньку перебирать, и вуаля, когда заходишь на Ле Эквип с французкого айпи, всё показывает аж бегом, причём нет дебильных комментаторов, просто матч и все звуки слышны на стадионе.

При такой трансляции немного глубже понимаешь матч. Кто-то из тренерского штаба постоянно орал что-то Малиновскому, я аж начал приглядываться к игре Малины, что тренер видит такого, что не вижу я? В общем, его я так понял сняли с обычной позиции. Вообще сборная сыграла очень достойно, в эпизоде с пенальти достаточно было просто выбить мяч Миколенко не прав. Но и финны подарили нам два стопроцентных мяча. В какой-то момент сквозные передачи в разрез у нашей сборной стали очень опасные, одна из таких передач и привела к голу. Игра порадовала, результат нет, хотя все вроде как считают наоборот.
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29.03.2021 00:26 Відповісти
Это футбол. Одна сильная команда сыграла вничью с другой сильной командой. Вы бы еще посчитали сколько раз наши футболисты пропустили между ног. Группа у нас сильная, возможно Украина сильнее остальных четырёх команд, но это не повод расслабляться. Кстати, недооценки Финляндии со стороны тренерского штаба не было - на матч был выставлен сильнейший на сегодня состав. Но вообще плохо, конечно, терять очки, когда можно было не терять.
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29.03.2021 00:40 Відповісти
Миколенко начудил конечно жестко.. Но по моему еще больше начудил Шевченко со стартом.
Шевченко видимо себя возомнил Анчелотти или Пепом...
Подобрав конченую тактическую схему, с отсутствием четкого плана действий на случай если что-то пойдёт не так и выход Коваленко тому подтверждение. Тренер переиграл сам себя.(с)
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29.03.2021 00:49 Відповісти
но мыкола мог просто выбить мяч и ничего больше не требовалось !и игра выйграна и шансы на выход а так все забудь !просто выбить мяч !
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29.03.2021 02:47 Відповісти
Можно поподробнее в каком месте Шевченко "начудил"? и держи в голове тот момент что игроки за неделю проводят 3 матча и разумная ротация игроков тоже нужна.
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29.03.2021 09:57 Відповісти
Крим це Україна.
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29.03.2021 00:26 Відповісти
Крим це Україна.
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29.03.2021 00:27 Відповісти
Сколько разборов было в футбольных передачах за все года, что нельзя возле своих ворот мотаться и нужно или пасовать или выбивать мяч, а Миколенко тупую эту ошибку начал делать и не отдал пасс сразу, а херню спорол и все усилия всей команды слил. Какой Миколенко тупой, просто как такое можно было сделать. Ну просто жесть! И не только запорол этот матч, а и потеряли усилия проделанные с Францией. Миколенко всей стране настроение испортил! Так привезти себе гол... И Шева тоже гонит, нужно было сразу делать состав атакующий, нахера он столько защитников выпустил в основе??? жесть просто!
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29.03.2021 00:28 Відповісти
Тут відбувся аксес по позиції гравця Миколенко, центор не його! він Микола не віндчуває його ну якось .. Але БОКОПОР !
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29.03.2021 00:43 Відповісти
а это шо первый случай у дырявого-вспомните лигу Европы сколько он там набокопорил, были игры когда Луческу его вообще на игру не заявлял...
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29.03.2021 07:54 Відповісти
Крим це Україна.
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29.03.2021 00:28 Відповісти
Крим це Україна.
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29.03.2021 00:29 Відповісти
Ставка ******* именно из за Миколенка.
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29.03.2021 00:30 Відповісти
я бы ставил на ничью. Финны очень сильные, в данный момент.
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29.03.2021 00:34 Відповісти
Чому дивуєтесь? Зіграли на своєму рівні, нічия з французами випадковість.
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29.03.2021 00:37 Відповісти
поставили фины этих колхозников на место и по делу) Реально смешно было читать все эти похвалные деферамбы после ничьей с Францией.
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29.03.2021 08:20 Відповісти
Каждый раз, когда мы отскакиваем с топами начинаются разговоры о том, что мы боремся за первое место, "Украина теперь топ, привыкайте" (с) и все такое прочее... И каждый раз буквально следующий матч возвращает всех на грешную землю) .(с)
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29.03.2021 00:45 Відповісти
Какие топы,какие такие игроки?Да еще никогда за последние 20 лет сборная Украины не играла две игры подряд через 3 дня достойно.Вспомните Люксембург.До сих пор Киеву приходится платить Родригесу за срезку.Это футболье не готово физически.Поздыхали на 15 минуте.Все запотели.Игра только через зад,и в прямом и переносном смысле...А после желтой вратарю все стало понятно...
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29.03.2021 07:22 Відповісти
а перемоги над Швейцарією,Іспанією,Португалією теж відскоки?
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29.03.2021 10:59 Відповісти
Грузини обісрались з результатом ще жорстокіше.
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29.03.2021 01:07 Відповісти
Грузия с Испанией играла..а мы с суоми...(обьяснять не нужно я надеюсь футболер ты куев)
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29.03.2021 02:04 Відповісти
там була помилка воротаря така як і у нас з Миколенко іксперд ти куев.
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29.03.2021 11:00 Відповісти
Стидобище !
На фіг ти його валив ?
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29.03.2021 01:24 Відповісти
Шановна https://censor.net/ru/user/165058 не по позиції грав Микола Нажаль "Лів. захисник НАЗСАВЖДИ"! Але ПРО"бокопори"в ВУМНИК Миколинко ***..
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29.03.2021 01:31 Відповісти
НАЗАВЖДИ
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29.03.2021 01:32 Відповісти
Я - не футболіст (лише вболівальниця), але в штрафному перед воротами потрібно грати без фокусів: чи ти нападник якось там лишився і страхуєш (ну, раптом), чи півзахисник, лівий-правий захисник ... Відбий - і не мороч нікому голову. Ще й за 2 хв до кінця !
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29.03.2021 01:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 не по позиції він грав? Миколенко грав ! БЛЛЛЛЛЛ Бококопор Як к що що !! Кінець матчу вже б..
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29.03.2021 01:59 Відповісти
Мне очень тут нравится,как всвдруг решили пообъяснять девушке из Канады,что она видела на футбольном поле...Ту полную безответственность Миколенко и калькуляторы остальных игроков,где они уже подсчитывают премиальные.К сожалению вчерашняя игра полное говно как тренера,как "капитана",так и всей той шобле,которая бегала вокруг мяча.Не может сборная Украины играть две игры подряд,через 3 дня..Все дохлые и абсолютно не готовы.
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29.03.2021 07:16 Відповісти
у нашій грі він би заробив дві хвилини з чисельною перевагою а до того мав би непоганий шанс начистити пику фініку як на мене пенальті це занадто суворе покарання
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29.03.2021 03:46 Відповісти
Не кажіть. Молотять вони один одного завзято.
Наші ж зараз не грають через позитивний тест / спілкування з позитивним на ковід ... перенесли чотири гри.

Стежу за братами Ткачуками (один в Калґарі, другий в Оттаві), такі забіяки обидва.
Ще є Джейс Гаврилюк у Ванкувері і Демко явно мусить бути українського походження також.
Симпатична команда Едмонтона: Драйзайтл - крутий. І МакДевід.
А Ви за кого ?
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29.03.2021 04:15 Відповісти
а наші на під'йомі з новим тренером, Ові рекорди б'є, молодь заграла а Том Вілсон взагалі красень. Go Caps!
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29.03.2021 05:24 Відповісти
Будете на мене гніватися. Я проти Овечкіна вболіваю. Що він фюрера їхнього дуже підтримував.

У Монреалі теж москаль грає, Романов якийсь.
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29.03.2021 06:13 Відповісти
Поздравляю сборную Украину с ничьей. Уже было? Воно як пыздравить, так сразу ж..а
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29.03.2021 01:27 Відповісти
..осталось только еще проиграть Казахстану и можно в этом отборе сливать воду...
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29.03.2021 02:05 Відповісти
за відсутністю альтернатив дивився гру казахів на латиноамериканскому телемундо - дядько коментадор їх називав не інакше як лос казахос що кожного разу разу викликало дурну посмішку
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29.03.2021 03:55 Відповісти
..а оно всё к тому и идёт...
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29.03.2021 07:50 Відповісти
Уже и пукки жопайконены будут рассказывать,что их команда лучше Украины. Когда закончится деградация?
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29.03.2021 07:31 Відповісти
ну теперь осталось "нагнуть" казахов и мы в Катаре ...
"мыкола" видно забылся - играть в сборной это не лохов в "дыряво" раскатывать.. ..
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29.03.2021 07:49 Відповісти
мыкола недели две в интернет не заходи
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29.03.2021 08:12 Відповісти
ато вьіебут виртуально
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29.03.2021 22:31 Відповісти
инвалиды, бесило как они играли назад постянно боялись идти вперед у финов пару моментов было и головой и так прамахнулсь могли забить с другой стороны никто из наших за 90+5 минут игры не смогли забить финам еще тогда и пенальти не отразилось на счете
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29.03.2021 07:53 Відповісти
да это у них уже стиль такой ипану-тый , шо сборная , шо в "дыряво" дошли до штрафной или вратарской и тут куяк ... и пас назад ..."мастера" ёпт????
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29.03.2021 08:01 Відповісти
Вы правильно описали! Аж тошно было смотреть- фины взяли мяч и полетали к чужим воротам, а это всю игру - взад!
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29.03.2021 08:43 Відповісти
я смотрю как играет например Бразилия, или Португалия, у них нападающие или полузащитники дотягивают мяч по флангам, оттуда подают в штрафную. У нас такое раз или два за всю игру было. И я не понимаю, почему то, что дает + бразильцам, нельзя было применить в игре с Финляндией? Сейчас же наша сборная играет в футбол, который напоминает игру сборной Германии периода 90-х годов.
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29.03.2021 09:14 Відповісти
рівень гравців не дає та відсутнсть добрих дитячих тренерів, про 90-ті та збірну німеччини не сміши зараз зовсім інші швидкості та інтенсивність гри.Запам'ятай створювати набагато важче ніж руйнувати а збірна України з тотально закритою командою створила вчора багато.за великим рахунком фіннам пощастило що Миколенко подарував ім гол.
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29.03.2021 09:37 Відповісти
Мені подобається дивитися, як хвальки візьмуть м'яч і біжать всі до воріт суперника. Побігають там і знову до своїх воріт, а бити по воротам хто буде? А ще більше подобається коли самі нападають на свої ворота. Хто віддає пас назад за хвилину до закінчення? Всі знають, що потрібно бити подалі від воріт і як найдовше тримати м'яч на стороні супротивника. Чекаю програшу від казахів і додому. Дайте людям пограти в футбол. Стидоба, "сніжна" країна на чужому полі ганьбить 40 мільйонну країну.
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29.03.2021 08:34 Відповісти
Збірна зіграла дуже добре особливо в позиційному нападі я це кажу як вболівальник з 30 річним стажем.Шевченко підняв команду на значний рівень.Едина його помилка у тому що він довіряє бущану а не Трубіну.
Бущан добряче нервує захисників і підводить на виходах.
https://terrikon.com/posts/374292 Бущан: Я сам запутал Миколенко, что и привело к пенальти
Миколенко провів багато ігор його треба вибачити,хоча такої помилки я давно не бачив хіба що був у нас такий воротар САШО який сам собі голи привозив але щоб гравець такого давно не було https://www.youtube.com/watch?v=wKnH_reVCic&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 Ляпи Олександра Шовковского
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29.03.2021 09:23 Відповісти
С Миколенко все понятно, привез...но надо сказать что сам состав на игру не был удачным. Например Макаренко был всю игру 5 колесом в телеге...ни отбора ни паса, а первые минут 30 он тупо вообще просто стоял в центре, даже не открывался и смотрел на мяч который гоняли на флангах. Его надо было гнать сразу. Но не на Коваленко опять таки. Соболь тоже ни о чем. Зина стух где то с 70 минуты. Надо было выпускать Буяльского вместо Макаренко
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29.03.2021 09:55 Відповісти
буяльский вингер а не опорник,после ухода Макаренка как раз и начали терять мяч в центре (вышел Коваленко тоже не опорник) что-бы оценить его действия нужно смотреть статистику матча.
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29.03.2021 10:40 Відповісти
Пример прошлых успешных отборов ( которых катастрофически мало в нашей истории) подтверждает простую истину. Нужно брать все до одного очки у потенциально более слабых соперников и по максимуму что удастся у основного конкурента ( скажем две ничьи) и надеяться что тот споткнется в какой то игре с другими командами.. К сожалению этот вариант не проканал.. Мы сами уже во второй игре не то споткнулись, а шмякнулись по полной программе. В принципе борьбу за первое место в группе мы уже проиграли. А второе место тоже не так просто будет взять, ну а стыковые это для нас по сути приговор. Катар прощай..., хотя по сути на поездку туда надежды и так были призрачными.. ( А как " пели", как зашкаливало самомнение после ничьей с французами..смешно).
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29.03.2021 10:17 Відповісти
даром вы так
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29.03.2021 22:34 Відповісти
Украина - Казахстан 1-1 видно не даром к сожалению.
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01.04.2021 00:02 Відповісти
буду впертим, поки що відбір нічим не відрізняється від інших відборів, можливо Франції Фінляндії та Казахстану треба радіти результату
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01.04.2021 22:10 Відповісти
...і достроково припинила боротьбу за путівку на ЧМ
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29.03.2021 10:58 Відповісти
https://youtu.be/cI8eivjSJiA?t=409
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29.03.2021 16:54 Відповісти
 
 