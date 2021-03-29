Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії

Матч відбору на Чемпіонат світу-2022 між футбольними збірними України та Фінляндії, що відбувався на НСК "Олімпійський" в Києві, завершився з рахунком 1: 1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший м'яч у ворота фінської збірної забив Жуніор Мораес на 80 хвилині. Пізніше Віталій Миколенко заробив червону картку і пенальті - фіни зрівняли рахунок.

Нагадаємо, 24 березня збірна України в першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 на виїзді зіграла внічию 1: 1 зі збірною Франції.

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