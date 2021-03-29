Зеленський має намір обговорити ситуацію на сході України з "нормандською четвіркою", - Мендель

Президент Володимир Зеленський має намір обговорити ситуацію на Донбасі і подальші кроки щодо досягнення миру з лідерами країн "нормандського формату".

Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд із Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю загинули четверо українців. Саме тому президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки"", - зазначила вона.

Мендель наголосила, що від початку року збільшилася кількість обстрілів. На її думку, загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню, коли "вперше за роки бойових дій на Донбасі кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів".

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.