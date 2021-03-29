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Зеленський (22411) Донбас (22348) втрати (4281) нормандська четвірка (1526) Мендель (230)

Зеленський має намір обговорити ситуацію на сході України з "нормандською четвіркою", - Мендель

Зеленський має намір обговорити ситуацію на сході України з

Президент Володимир Зеленський має намір обговорити ситуацію на Донбасі і подальші кроки щодо досягнення миру з лідерами країн "нормандського формату".

Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд із Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю загинули четверо українців. Саме тому президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки"", - зазначила вона.

Мендель наголосила, що від початку року збільшилася кількість обстрілів. На її думку, загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню, коли "вперше за роки бойових дій на Донбасі кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.

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Топ коментарі
+15
когда? он с пятницы это обещает
"намерен" - красава. остальные в курсе?

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 1451
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29.03.2021 00:41
+14
Мендель - "Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой"

Начебто вже повідомляли, що станом на 26.03.2021 ні керівництво Німеччини, ні керівництво Франції на його дзвінки не реагували.
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29.03.2021 00:44
+11
Только вот не слышно чтобы с ним кто-то имел желание обсуждать. Его все просто игнорируют
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29.03.2021 00:36
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Только вот не слышно чтобы с ним кто-то имел желание обсуждать. Его все просто игнорируют
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29.03.2021 00:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485448 - russisches schwein.

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 288
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29.03.2021 01:12 Відповісти
Лучше бы Байдену позвонил!
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29.03.2021 00:40 Відповісти
Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент повідомив, що телефонна розмова презедентів Байдена та Зеленського є символічною, а отже - відбудеться лише після того, як останній виконає обіцянки, що дані ним самим Українському народу. І згадав дещо конкретне:
" Найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав Українському народу - бо саме вони його обрали. Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної ради, президент Зеленський та «Слуга Народу» були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня Українська влада, полягає передусім у цьому. "
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29.03.2021 00:51 Відповісти
когда? он с пятницы это обещает
"намерен" - красава. остальные в курсе?

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 1451
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29.03.2021 00:41 Відповісти
хе! внатуре похож на Зеленского. )))
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29.03.2021 00:42 Відповісти
Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 8896
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29.03.2021 00:44 Відповісти
Лучше не с Францией и Германией, а с Великобританией и США обсудил противостояние России!
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29.03.2021 00:41 Відповісти
Не треба, бо ще буде задавати їм питання чому до цих пір не звільнено окуповану частину Донбасу і Крим. Досить вже питання про членство в НАТО.
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29.03.2021 07:12 Відповісти
Мендель - "Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой"

Начебто вже повідомляли, що станом на 26.03.2021 ні керівництво Німеччини, ні керівництво Франції на його дзвінки не реагували.
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29.03.2021 00:44 Відповісти
Бубочка має наміри.
Інші троє намірів не мають.
Пестня!
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29.03.2021 01:02 Відповісти
Отже, чергова брехня від цієї україноненависницької тупої кобили.
1. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

А чому ж воно не відбулося ? І уроди і з української, і з москальської сторони зберуться лише у вівторок.

2. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.

А це що таке ?
26.03.21 19:38 Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе, - Арестович

26.03.21 20:36 Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать "все возможное" для прекращения огня на Донбассе

Курва ти гидотна !
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29.03.2021 01:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 - "А це що таке ? 26.03.21 19:38 Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой....."

Воно збрехало. Це вже не перший, не другий, і не.... двадцять другий раз.
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29.03.2021 01:17 Відповісти
Та я знаю.
Скотина !!! (вибачте).
І засідання (типу, =невідкладне і позачергове=) відбудеться, як і було заплановано заздалегідь: у вівторок.
=ані абсуждают=.
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29.03.2021 01:22 Відповісти
(вибачте).

Окей.
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29.03.2021 01:26 Відповісти
То ж не Вам.

А про неї, гадюку.
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29.03.2021 01:27 Відповісти
Марко, Ви ж не образилися ?
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29.03.2021 04:20 Відповісти
Vedana, не хвилюйтесь, я зрозумів кому то було адресовано.
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29.03.2021 07:58 Відповісти
А під особистий контроль ще не взяв?
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29.03.2021 07:14 Відповісти
зеленский для путина пустое место
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29.03.2021 05:30 Відповісти
Я не силен в дипломатии, но когда я называю кого-то убийцей и врагом номер один, то я бы звонить не стал, враг значит враг, это если бы для примера Сталин звонил бы Гитлеру во время войны, просто нонсенс.
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29.03.2021 06:10 Відповісти
навіть живучі в США маєте виключно кацапські срані приклади.
чого б не: Черчиль зателефонував гітлеру або де Голь зателефонував гітлеру або Рузвельт зателефонував гітлеру.
ні, бл... - сталін. та обісрався ваш сталін й декілька діб від початку війни не чутно було цього уйобка.
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29.03.2021 08:56 Відповісти
это вам не какой-то дурачок...
Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 6897
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29.03.2021 06:49 Відповісти
дурне поїхало в турне...
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29.03.2021 08:58 Відповісти
Говорят, что там обманом и подлостью террористы захватили новые позиции под Мариуполем Обман и подлость, день чудесный....Это ж надо до чего террористы додумались, до обмана и подлости. Клоуны, а вы до чего додумались? Может быть дверь животворящая от ОП поможет от обмана и подлости сепаров?
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29.03.2021 07:19 Відповісти
а ермак вещал, что он, как полномочный представитель Украине, это обговорит среди советников лидеров 4. Очередное отвлекалово. В очередной раз тянут кота за хвост, дали свое так называемое согласие на капитулирен ? Дали. Исполняей, ато обижаются на рейх, почему он опубликовал. Да потому и опубликовал план, чтобы настоящие крендели з ОПУ призадумались и приняли меры для капитулирен, Но страшно? Дверями не отделаешся.
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29.03.2021 09:16 Відповісти
 
 