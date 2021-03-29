Зеленський має намір обговорити ситуацію на сході України з "нормандською четвіркою", - Мендель
Президент Володимир Зеленський має намір обговорити ситуацію на Донбасі і подальші кроки щодо досягнення миру з лідерами країн "нормандського формату".
Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд із Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю загинули четверо українців. Саме тому президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки"", - зазначила вона.
Мендель наголосила, що від початку року збільшилася кількість обстрілів. На її думку, загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню, коли "вперше за роки бойових дій на Донбасі кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів".
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
Будь ласка, зачекайте...
" Найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав Українському народу - бо саме вони його обрали. Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної ради, президент Зеленський та «Слуга Народу» були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня Українська влада, полягає передусім у цьому. "
"намерен" - красава. остальные в курсе?
Начебто вже повідомляли, що станом на 26.03.2021 ні керівництво Німеччини, ні керівництво Франції на його дзвінки не реагували.
Інші троє намірів не мають.
Пестня!
1. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
А чому ж воно не відбулося ? І уроди і з української, і з москальської сторони зберуться лише у вівторок.
2. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.
А це що таке ?
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Курва ти гидотна !
Воно збрехало. Це вже не перший, не другий, і не.... двадцять другий раз.
Скотина !!! (вибачте).
І засідання (типу, =невідкладне і позачергове=) відбудеться, як і було заплановано заздалегідь: у вівторок.
=ані абсуждают=.
Окей.
А про неї, гадюку.
чого б не: Черчиль зателефонував гітлеру або де Голь зателефонував гітлеру або Рузвельт зателефонував гітлеру.
ні, бл... - сталін. та обісрався ваш сталін й декілька діб від початку війни не чутно було цього уйобка.