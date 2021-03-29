Росія злила ЗМІ інформацію про новий мирний план стосовно Донбасу, оскільки він її не влаштовує, - Гармаш
Російські ЗМІ опублікували подробиці мирного плану України, Німеччини та Франції стосовно Донбасу, оскільки Кремль не влаштовує пропозиція.
Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Це (злив Росією конфіденційної інформації про план.- Ред.) однозначно свідчить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини та Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього документа як дипломатичного документа. Тому вона спробувала зробити його чинником внутрішньої української політики", - сказав він.
Гармаш зазначив, що Росія розраховує вплинути й на українське суспільство.
Нагадаємо, 9 березня голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й очікують на реакцію Росії. Там заявляли, що нічого не знають про цей план.
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особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
в сети выкладывали куски текста
кацапы слили в письмах некоторых журналистам. а том числе и нашим
Козак сказал: «К сожалению, нам не удается преодолеть принцип весьма
странной конфиденциальности нормандских переговоров. За конфиденциальность выступает Украина."Новость из из российского интерфакса, но все же. Более подробно можно почитать по ссылке в "LB" https://lb.ua/world/2021/03/24/480662_ataka_kozaka_rossiya_pitaetsya.html Как Россия пытается слить нормандскую повестку , а охреневать есть от чего, там же по ссылке на "коммерсант"все расписанные кластеры ( их 11), предложенные Германией и Францией, рекомендую к прочтению.Если коротко, то вначале формула Штанмаейра (выборы) и контроль над границей после выборов.
Такое впечатление, что эти донецко-луганские журналисты Гармаши, Ивановы, Мацука и другие, типа патриоты, вместо того, чтобы защищать свои города от оккупанта, приперлись в Киев в 2014 году, чтобы сменить украинскую власть на колаборантскую.
На что они работали все годы войны и сейчас рьяно служат этой власти.
Супер скрытность только усиливает подозрения.
В любом случае,наши переговорщики должны понимать,что в первую очередь нужно соотносить цену предмета переговоров ДЛЯ УКРАИНЫ...Если цена "неподъёмная" для принятия,то лучше на неопределённый период "заморозить торги".как сделали это при "косовском" и "карабахском" вариантах,чем получить сомнительные лавры "мирозамирителя" с потенциальной бомбой внутри ВСЕГО государства.
Пора изучить песенку - " Больно, мне больно ...."
От **********, от США или от Гондураса?
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tZE inform
@tZEinform
План "Б" по Донбассу от Зеленского отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ, а отводить еще дальше ? Чтобы россияне могли продвинуться глубже и убить больше?