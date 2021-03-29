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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина (7090) план (169) росія (63568) Франція (2902) Донбас (22348) Гармаш (136)

Росія злила ЗМІ інформацію про новий мирний план стосовно Донбасу, оскільки він її не влаштовує, - Гармаш

Росія злила ЗМІ інформацію про новий мирний план стосовно Донбасу, оскільки він її не влаштовує, - Гармаш

Російські ЗМІ опублікували подробиці мирного плану України, Німеччини та Франції стосовно Донбасу, оскільки Кремль не влаштовує пропозиція.

Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Це (злив Росією конфіденційної інформації про план.- Ред.) однозначно свідчить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини та Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього документа як дипломатичного документа. Тому вона спробувала зробити його чинником внутрішньої української політики", - сказав він.

Гармаш зазначив, що Росія розраховує вплинути й на українське суспільство.

Також читайте: Гармаш про новий мирний план стосовно Донбасу: Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом

"Я думаю, що багато хто зможе побачити тут якусь "зраду", особливо якщо не читати український документ, а читати пропозиції Німеччини та Франції, чи Росії. Думаю, це основний мотив внутрішньополітичного впливу на українське суспільство. Ніхто не змушує Росію з нами воювати або загострювати ситуацію на фронті. Не емоції впливають на Росію, а прагматичний розрахунок", - сказав він.

Нагадаємо, 9 березня голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й очікують на реакцію Росії. Там заявляли, що нічого не знають про цей план.

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Топ коментарі
+41
так а план то где?
особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
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29.03.2021 01:30
+23
Это про тот план,про который люська звиздела,что он засекречен?ясно ,понятно,шо завтра все с вас,мразей,охренеют
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29.03.2021 01:36
+22
Мирный план у Украины должен быть только один - бей убивай московских кровавых сатанинских окупантов пока на Украинской земле их последняя крыса не выздыхнет и не провалится в ад. Все другие мирные планы - трусость и национальный позор.
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29.03.2021 01:48
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ну хоть козломордия выводит на чистую воду банду укуренных зеотморозков
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29.03.2021 01:28 Відповісти
так а план то где?
особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
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29.03.2021 01:30 Відповісти
план нельзя публиковать он слишком мыролюбен даже по меркам потужных реформаторов.
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29.03.2021 02:21 Відповісти
Нашел о чем идет речь 1- амнистия боевикам 2-особый статус лугандосии 3- БОЕВИКИ ОСТАЮТСЯ ИХ АРМИЕЙ (народная милиция) а ВСУ уходят. Это по публикациям казламордых. Это основное.----------Несогласие параши базируется на том что в этом """плане""" она упоминается как участник КОНФЛИКТА !!!. ВСЕ ПРИЕХАЛИ !!! Прочел в https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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29.03.2021 08:10 Відповісти
Формула штайнмайера в вашем "не зрадном" варианте заложена?
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29.03.2021 01:32 Відповісти
там все еще хуже
в сети выкладывали куски текста
кацапы слили в письмах некоторых журналистам. а том числе и нашим
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29.03.2021 01:46 Відповісти
Там еще хуже!
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29.03.2021 08:19 Відповісти
Там речь фактически идет о полной капитуляции Украины. Но паРаша требует что бы ее не упоминали как "участника КОНФЛИКТА"
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29.03.2021 08:27 Відповісти
Да, ниже я дала ссылку по ней можно многое прочитать
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29.03.2021 10:33 Відповісти
Это про тот план,про который люська звиздела,что он засекречен?ясно ,понятно,шо завтра все с вас,мразей,охренеют
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29.03.2021 01:36 Відповісти
Совершенно верно, если вспомнить, что о плане Штанмайера, на который подписался бубочка с подачи ермака(тогда тоже его переговоры держались в секрете) укр.общество узнало благодаря российским пропагандистам, то заслуживает рассмотрения выложенная новость "Дмитрий
Козак сказал: «К сожалению, нам не удается преодолеть принцип весьма
странной конфиденциальности нормандских переговоров. За конфиденциальность выступает Украина."Новость из из российского интерфакса, но все же. Более подробно можно почитать по ссылке в "LB" https://lb.ua/world/2021/03/24/480662_ataka_kozaka_rossiya_pitaetsya.html Как Россия пытается слить нормандскую повестку , а охреневать есть от чего, там же по ссылке на "коммерсант"все расписанные кластеры ( их 11), предложенные Германией и Францией, рекомендую к прочтению.Если коротко, то вначале формула Штанмаейра (выборы) и контроль над границей после выборов.
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29.03.2021 10:31 Відповісти
А Гармаш типа дурачок, который не знает этого, и отмазывает мразей?
Такое впечатление, что эти донецко-луганские журналисты Гармаши, Ивановы, Мацука и другие, типа патриоты, вместо того, чтобы защищать свои города от оккупанта, приперлись в Киев в 2014 году, чтобы сменить украинскую власть на колаборантскую.
На что они работали все годы войны и сейчас рьяно служат этой власти.
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29.03.2021 10:44 Відповісти
Гармаш в данном случае повторяет то, что написал для "Левого берега" Демченко.Думаю картина обрисованная автором скажем так половинчатая т.к. ради справедливости надо отметить, что автор статьи акцентировал внимание " Что же касается самих материалов (т.е. оригиналов с предложениями Франции и Германии), то доказать их достоверность ныне не представляется возможным."
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29.03.2021 10:58 Відповісти
Пусть ОП развеет сомнения и покажет свой вариант "мирного плана".
Супер скрытность только усиливает подозрения.
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29.03.2021 11:01 Відповісти
Мирный план у Украины должен быть только один - бей убивай московских кровавых сатанинских окупантов пока на Украинской земле их последняя крыса не выздыхнет и не провалится в ад. Все другие мирные планы - трусость и национальный позор.
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29.03.2021 01:48 Відповісти
фу как не красиво. бей убивай. нужно выражаться культурно реформируй и денатурализируй кацапню.
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29.03.2021 02:26 Відповісти
Что за эвфемизмы? Врага убивают и точка. А кацапня наши враги, были, есть и будут, пока будет существовать московия.
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29.03.2021 03:00 Відповісти
Все решения по Донбассу должны проходить с США, ЕС и Украиной - но без Кацапов !!! их только нужно информировать о том что приняли, и кто и что должен делать для мира..иначе это все куйня !!!
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29.03.2021 01:58 Відповісти
лучше всяких планов вместе взятых - одна конкретная вода в крыму, чем лужи.
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29.03.2021 02:48 Відповісти
роиса вперде!
Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш - Цензор.НЕТ 904
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29.03.2021 02:56 Відповісти
Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3841
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29.03.2021 04:26 Відповісти
Что-то у кремлёвской крысы морда уставшая...Наверное всей камерой имели его во все ботоксные дыры...
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29.03.2021 08:17 Відповісти
то есть,в предложении Франции и Германии.ПОДДЕРЖАНОМ Украиной для вынесения для обсуждения всё же можно найти элементы "зрады" ???
В любом случае,наши переговорщики должны понимать,что в первую очередь нужно соотносить цену предмета переговоров ДЛЯ УКРАИНЫ...Если цена "неподъёмная" для принятия,то лучше на неопределённый период "заморозить торги".как сделали это при "косовском" и "карабахском" вариантах,чем получить сомнительные лавры "мирозамирителя" с потенциальной бомбой внутри ВСЕГО государства.
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29.03.2021 05:56 Відповісти
А Германия и Франция заявляли, что направляли для обсуждения какой-то новый план?
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29.03.2021 06:35 Відповісти
А где можно прочитать, что это за план, кто его опубликовал?
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29.03.2021 06:32 Відповісти
Прочел в https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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29.03.2021 08:04 Відповісти
Кацапия просто тянет время пока на востоке страны уже пачками погибают наши воины без ответа врагу.а Украина экономически и политически уверено разваливается.
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29.03.2021 06:38 Відповісти
россия мстит зеленскому за санкции против компаний медведчука.выяснилось гражданин израиля нисан моисеев владеет всеми автозаправками в украине,хотя на самом деле хозяин медведчук.сбу ведет следствие.
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29.03.2021 06:44 Відповісти
Текст плана где?
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29.03.2021 07:02 Відповісти
ну т.е. мирный план раху не устраивает и потому война будет продолжаться, но при этом раха не является стороной конфликта. феерично...
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29.03.2021 07:12 Відповісти
план "барбаросса" не был доступен совкам,потому и 40 млн трупов
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29.03.2021 07:17 Відповісти
Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1136
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29.03.2021 07:19 Відповісти
с Украинской стороны(если можно так назвать) согласованный в рейхом план существует с июля 2020 года. До этого исполнялись устные обязательства от Имени Украины. "посвященные" знали о плане а биомасе (народу) не сообщалось. Когда ермак не сумел обезпечить полное выполнение, рейх опубликовал план России и их действий. Все это было напечатано для биомасы рейха (мы ничегго не вскрываем от собственного народа). Ермак и подельники, привыкшие действовать из подпола, пригорюнились и по детски обижаются - как так, зачем, все узнают о нас, это не этично. А раньше что было, ничего не говорили, для отвлекухи приняли на работу для кума фюрера Кравчука а для друга фюрера шойгу Фокина. начался рейвах, кто они такие. Сработало. Из изложеного в МК следует, что план согласовано с ермаком был направлен кренделям из ОРДЛО, они, как перегорщики, предявили Украине свое. Рейх опубликовал и разослал немцам и францам, а от себя добавил, перестанем стрелять, когда будеи приказ МО о запрете стрелять. И опять ай яй яй.Кравчук вопит обо угрозе войны, кто посадил за стол ОРДЛО, гармаш свое, люська рассказывает басни от ермака, адвокат вообще о каках то миллиардах баксов. Но как и следовало ожидать - там требование полной капитуляции. А она уже согласована представителем ОП. Когда то Петр Григоренко написал воспоминания " в подполье можно встретить только крыс" и пируэты ОП тому подтверждение.
Пора изучить песенку - " Больно, мне больно ...."
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29.03.2021 08:12 Відповісти
А нас задовольняє внесення змін до Конституції по особливому статусу? Хто ту шпаргалку підписав?Сьогодні вже намагаєтеся відпетляти, а німці і францури тикають носом у вашу навалену на Україну купу.
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29.03.2021 08:27 Відповісти
Документ засекречен от кого?
От **********, от США или от Гондураса?
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29.03.2021 09:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


План "Б" по Донбассу от Зеленского отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ, а отводить еще дальше ? Чтобы россияне могли продвинуться глубже и убить больше?
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29.03.2021 09:09 Відповісти
Всім привіт.Читаючи коментарі на Цензорі,складається враження що живу на московії.Ви люди,які захищаєте Україну і українське(навіть у коментах) хоча б почали писати українською.Тисячі коментарів московитською і одиниці українською.Надаль у нашій країні щось не так.
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29.03.2021 10:01 Відповісти
А жОПа Урода ховалась від українців
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29.03.2021 10:22 Відповісти
Гармаш хоть сам понимает какую ересь несет? Какая, нах, "конфиденциальная" информация в мирном плане? Спалили наших "гениальных" переговорщиков на очередной попытке слить интересы Украины?
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29.03.2021 11:09 Відповісти
У"зе слуг" конфединциальность .У них все засекречено до подписания договоренностей .Оказывается, конфединциальность хороша только тогда ,когда планируется предательство,
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29.03.2021 11:26 Відповісти
 
 