Росія злила ЗМІ інформацію про новий мирний план стосовно Донбасу, оскільки він її не влаштовує, - Гармаш

Російські ЗМІ опублікували подробиці мирного плану України, Німеччини та Франції стосовно Донбасу, оскільки Кремль не влаштовує пропозиція.

Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Це (злив Росією конфіденційної інформації про план.- Ред.) однозначно свідчить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини та Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього документа як дипломатичного документа. Тому вона спробувала зробити його чинником внутрішньої української політики", - сказав він.

Гармаш зазначив, що Росія розраховує вплинути й на українське суспільство.

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"Я думаю, що багато хто зможе побачити тут якусь "зраду", особливо якщо не читати український документ, а читати пропозиції Німеччини та Франції, чи Росії. Думаю, це основний мотив внутрішньополітичного впливу на українське суспільство. Ніхто не змушує Росію з нами воювати або загострювати ситуацію на фронті. Не емоції впливають на Росію, а прагматичний розрахунок", - сказав він.

Нагадаємо, 9 березня голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й очікують на реакцію Росії. Там заявляли, що нічого не знають про цей план.