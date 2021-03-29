Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель
В Україні вакцинація громадян проти COVID-19 у приватних клініках має розпочатися цього року.
Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Цього року також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.
Водночас Мендель нагадала, що на цьому етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та літні люди - ті, кому за 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель наголосила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.
"Один флакон вакцини розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використовувати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менш ніж десять осіб з групи, у якій пріоритет на цьому етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить до цієї групи, але записався на щеплення. Це - одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", - пояснила вона.
Прессекретарка президента зазначила, що цього тижня особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.
Будь ласка, зачекайте...
И теперь уже не вызывает ни малейших сомнений, что министр здравоуничтожения Украины Степанов обязан в турборежиме быть отправленным под суд.
Т.е. вы поняли, почему так тормозятся поставки вакцин в Украину?
Потому что эти твари хотят перевести вакцинацию на коммерческую основу, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует ни в одной стране мира..
Рынок вакцин они, сцуки, хотят…
Мало им рынка ПЦР-тестов, хотя рынка тестов тоже нет ни в одной стране мира…
А эти поцы замутили…Кстати, если весь это сброд в ближайшее время ГлавЗепоц не уволит, и не отдаст под суд недоминистра Степанова, то ответственность за преступления, которые уже тянут на геноцид по полной, ляжет и на их поганые зеленые плечи…(с)
Це вже навіть не на крові, на трупах.
проглотит.Вот невежды,живут и неведают что ковид ходит по Европе. Или зараза только на раздвоеном языке ковид-шаманов-шарлатанов таких как мендель.
или какое дело этой мрази до частных клиник ?