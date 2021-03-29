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Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель

Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель

В Україні вакцинація громадян проти COVID-19 у приватних клініках має розпочатися цього року.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Цього року також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.

Водночас Мендель нагадала, що на цьому етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та літні люди - ті, кому за 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель наголосила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.

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"Один флакон вакцини розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використовувати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менш ніж десять осіб з групи, у якій пріоритет на цьому етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить до цієї групи, але записався на щеплення. Це - одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", - пояснила вона.

Прессекретарка президента зазначила, що цього тижня особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.

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Топ коментарі
+26
Ну, вот эти консервы и вскрылись. Точнее, рванули, раздувшись от жлобства….
И теперь уже не вызывает ни малейших сомнений, что министр здравоуничтожения Украины Степанов обязан в турборежиме быть отправленным под суд.
Т.е. вы поняли, почему так тормозятся поставки вакцин в Украину?
Потому что эти твари хотят перевести вакцинацию на коммерческую основу, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует ни в одной стране мира..
Рынок вакцин они, сцуки, хотят…
Мало им рынка ПЦР-тестов, хотя рынка тестов тоже нет ни в одной стране мира…
А эти поцы замутили…Кстати, если весь это сброд в ближайшее время ГлавЗепоц не уволит, и не отдаст под суд недоминистра Степанова, то ответственность за преступления, которые уже тянут на геноцид по полной, ляжет и на их поганые зеленые плечи…(с)
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29.03.2021 02:13
+15
а когда произойдёт вакцинация 73% от дебилизма?
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29.03.2021 02:51
+14
спасибо жителям кривбаса ...
Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 8984
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29.03.2021 04:19
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29.03.2021 02:05 Відповісти
Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року, - Мендель - Цензор.НЕТ 5753
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29.03.2021 10:08 Відповісти
Ну, вот эти консервы и вскрылись. Точнее, рванули, раздувшись от жлобства….
И теперь уже не вызывает ни малейших сомнений, что министр здравоуничтожения Украины Степанов обязан в турборежиме быть отправленным под суд.
Т.е. вы поняли, почему так тормозятся поставки вакцин в Украину?
Потому что эти твари хотят перевести вакцинацию на коммерческую основу, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует ни в одной стране мира..
Рынок вакцин они, сцуки, хотят…
Мало им рынка ПЦР-тестов, хотя рынка тестов тоже нет ни в одной стране мира…
А эти поцы замутили…Кстати, если весь это сброд в ближайшее время ГлавЗепоц не уволит, и не отдаст под суд недоминистра Степанова, то ответственность за преступления, которые уже тянут на геноцид по полной, ляжет и на их поганые зеленые плечи…(с)
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29.03.2021 02:13 Відповісти
Согласен,но мы только говорим,а они делают это с нами ,и продолжают делать.смеються нам в лицо,издеваються,и даже не скрывают своих преступлений ,и они у власти,и выбрали их мы!вот разница,а мы только говорим...им пофигу,к сожалению это ничего не изменит
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29.03.2021 02:49 Відповісти
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29.03.2021 06:37 Відповісти
Я об этом сразу сказал.В Европе вводят паспорт вакцинации без вакцинации вас не пустят ни на отдых ни на работу,бизнес отличный
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29.03.2021 07:24 Відповісти
Здесь в США прививки везде бесплатные, даже в частном секторе, думаю как и во всех нормальных странах, где нет менделей в управлении государством... если вакцинация идет правильно по приоритетным группам какие нафиг "укол делают тем, кто не входит в эту группу, но записался на прививку"... как можно вообще людям с достоинством слушать эту маленькую тупую дрянь???
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29.03.2021 09:05 Відповісти
А когда произойдёт вакцинация ОП от дебилизма и патологического воровства?Или в этом случае медицина бессильна?
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29.03.2021 02:35 Відповісти
а когда произойдёт вакцинация 73% от дебилизма?
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29.03.2021 02:51 Відповісти
73 відсотки тобі,напевне спати не дают? Скільки коштує кожен такий пасквіль? За куртку,яка не дає тобі спати-мовчу..... хочу куртку,хочу куртку.....
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29.03.2021 08:11 Відповісти
Тухес горит,использованное?
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29.03.2021 09:55 Відповісти
Це вже баригі на крові чи ще ні?
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29.03.2021 02:47 Відповісти
Мандель за два года стала обладательницей роскошных апартаментов в центре Киева,
Це вже навіть не на крові, на трупах.
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29.03.2021 03:44 Відповісти
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29.03.2021 06:37 Відповісти
От там ми її і повісимо на люстрі...
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29.03.2021 09:16 Відповісти
а при тут Мандель?она великий провизор?
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29.03.2021 02:50 Відповісти
Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 926
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29.03.2021 03:13 Відповісти
Мендельвошка - великий распределитель. А это покруче будет!
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29.03.2021 03:39 Відповісти
спасибо жителям кривбаса ...
Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 8984
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29.03.2021 04:19 Відповісти
жители кривбаса и другая малоросьня..

Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 552
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29.03.2021 05:31 Відповісти
Тонко ты тонко пошутил! Особенно понравился мудрый нарид в виде Осла
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29.03.2021 06:56 Відповісти
Элементарная логистика - на прививку все желающие из групп риска попасть не смогут, машин у них нет, метро закрыто, в такси не содют. Они же стараются чтобы ни одна государственная копейка потраченная на вакцину не пропала. А вы их так
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29.03.2021 03:08 Відповісти
И в конце добавила: "Какое небо голубое!"...
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29.03.2021 03:35 Відповісти
Аудит степановских цЫфр когда будет ?
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29.03.2021 05:07 Відповісти
При ныне существующих всех видах власти - никогда, могут только нолики дорисовать.
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29.03.2021 06:32 Відповісти
Я уже предлагал: ЕС и Голос подают законопроект об аудите МОЗ. Если СН отказываются поддержать, ЕС начинает массированную пропагандистскую кампанию на тему что власть состоит из мошенников, лжецов и проходимцев, прикрывающих "ковидом" установление фашистской диктатуры. На войне как на войне.
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29.03.2021 09:12 Відповісти
Вакцинация - самый большой провал СН (С) Сюмар. Это всьо. И Голос не слышно.
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29.03.2021 09:20 Відповісти
Вопрос был не про вакцинацию, а про фейкодемию, про "цыфры" от степановской конторы, и про статью 111, по которой вся эта гоп-компания должна отправиться за решётку.
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29.03.2021 09:29 Відповісти
Я - к тому, шо все продолжают играть в страшную пандемию.
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29.03.2021 09:31 Відповісти
Taк может пора, это, игроков вытащить за уши из министерств и ведомств ?
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29.03.2021 11:07 Відповісти
Так, пора. Ладно, теперь Голос подождем, они там, вроде не болели и не болеют.
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29.03.2021 11:37 Відповісти
Они хотят приучить жить нас в царстве ковида. Где зелень подбирает себе место наместников. А что там в несчастной Беларусии они хоть знают что ковид их всех скоро
проглотит.Вот невежды,живут и неведают что ковид ходит по Европе. Или зараза только на раздвоеном языке ковид-шаманов-шарлатанов таких как мендель.
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29.03.2021 05:32 Відповісти
С 15 июня вводятся ковидные паспорта на территории ЕС, т.е. будут впускать в страны ЕС с наличием такого паспорта. Вот интересно, а будут ли признаваться действительными паспорта с прививками вакцин, которые не признаны странами ЕС и вообще такие паспорта?
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29.03.2021 06:26 Відповісти
. о Америка!!!!.....а вы случаем не знаете---КТО ТАКОЙ АНТОН ГУРА????да..жаль....порошенко---МОЙ КУМИР---олигарх....какая печаль.
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29.03.2021 06:51 Відповісти
С 15-го июня ЕС офицально становится нацистским надгосударственным образованием. Оно должно быть поставлено вне закона, а его члены - изгнаны из ООН.
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29.03.2021 09:14 Відповісти
Могла б ще запропонувати вакцинуватися і через "Твіттер".
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29.03.2021 06:59 Відповісти
Борис-це завжди допомога !
Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 4884
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29.03.2021 07:18 Відповісти
До тарговлінасмєртях,-нємножко тарговлінакраві
Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 4922

Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 9641
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29.03.2021 07:33 Відповісти
А вы заметили реклама сериала на тв транслируеться на украинском,а сам сериал на русском !он изначально изготавливается и для русского зрителя!бизнес господа.привет от 95
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29.03.2021 08:01 Відповісти
Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель - Цензор.НЕТ 3514
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29.03.2021 07:20 Відповісти
Хм, а яка ж тоді картинка для "Кривавої хунти" ? Кров'яна з часником і чаркою ? 😁
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29.03.2021 07:27 Відповісти
Зеленский и его Шмара решили заняться бизнесом ?
или какое дело этой мрази до частных клиник ?
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29.03.2021 08:05 Відповісти
А не об этом ли мечтали 73%? Помню как многие знакомые и соседи с утра бежали роняя тапки😂😂😂😂😂
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29.03.2021 08:59 Відповісти
Так ведь китайские лидеры неспроста расстреляли студентов на площаде Тяньаньмэнь в 1989-м... потому что знали, что у них даже не 73%, а намного больше, под 98% неадекватов было... непонятно на что надеялись те, кто в 2014-м побежал студентов спасать на Майдане... эволюцию головного мозга еще никто не отменял...
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29.03.2021 09:31 Відповісти
Пошол гешефт и еврейка мендель это озвучила
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29.03.2021 09:22 Відповісти
Да-с, наварят гешефтмахеры не хило. Мендель вовсю уже старается"лапшу"нам вешать по прививкам..,за долю малую
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29.03.2021 14:20 Відповісти
 
 