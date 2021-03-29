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Байден (2853) путін (23317) Сі Цзіньпін (290)

Байден про Сі Цзіньпіна: У нього немає жодної "демократичної кістки в тілі" і він, як і Путін, думає, що автократія - майбутній тренд

Байден про Сі Цзіньпіна: У нього немає жодної

Президент США Джо Байден під час пресконференції порівняв лідерів Китаю та Росії Сі Цзіньпіна і Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", відповідну стенограму опубліковано на сайті Білого дому.

"Сі Цзіньпін дуже і дуже прямолінійний. У нього немає жодної демократичної - з маленької букви "д" - кістки в тілі. Але він розумний, розумний хлопець. Він один з тих хлопців, які, як і Путін, думають, що автократія - це майбутній тренд, а демократія не може функціонувати у вічно складному світі. Він зовсім не демократична людина, але він дуже, дуже розумна людина", - сказав Байден.

Він розповів, що познайомився із Сі Цзіньпіном, будучи віцепрезидентом США при президенті Обамі. З ініціативи Обами і голови КНР Ху Байден і Сі Цзіньпін кілька годин розмовляли наодинці з перекладачами. Після інавгурації Байдена Сі Цзіньпін зателефонував привітати його, розмова тривала дві години, розповів президент США.

17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що Путін - "убивця". Під час інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

Наступного дня під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден запросив Путіна на великі міжнародні перемовини щодо клімату

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Топ коментарі
+15
ну если сравнить две Кореи то не сложилось -явно в северной
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29.03.2021 07:33
+6
Честно говоря, если посмотреть какое огромное количество идиотов в мире, не способных самостоятельно о себе позаботится, возможно они (Путин и Дзи Пинь) правы.
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29.03.2021 07:49
+4
Восток дело тонкое и с демократией там никогда не складывалось.
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29.03.2021 07:30
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Восток дело тонкое и с демократией там никогда не складывалось.
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29.03.2021 07:30 Відповісти
ну если сравнить две Кореи то не сложилось -явно в северной
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29.03.2021 07:33 Відповісти
Там демократия как в Сингапуре. И за ваш пост вы бы уже получали палкой по пяткам.
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29.03.2021 07:36 Відповісти
Да хрен с теми китаезами. Кацапню к ногтю.
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29.03.2021 07:33 Відповісти
Как это хрен на бизнес? Так не принято при капитализме.
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29.03.2021 07:38 Відповісти
Если бы "хрен на бизнес",то я бы написал-"китаез к ногтю".
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29.03.2021 07:45 Відповісти
США и ЕС начали экономическую войну против Китая. Теперь они якобы хотят спасти уйгуров.

Байден о Си Цзиньпине: У него нет ни одной "демократической кости в теле" и он, как и Путин, думает, что автократия - будущий тренд - Цензор.НЕТ 6104
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29.03.2021 07:37 Відповісти
Эта война уже давно идёт.
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29.03.2021 07:39 Відповісти
Китай ввел ответные санкции против ЕС, Великобритании. В Европе возмутились, а нас то за шо?

Байден про Сі Цзіньпіна: У нього немає жодної "демократичної кістки в тілі" і він, як і Путін, думає, що автократія - майбутній тренд - Цензор.НЕТ 9111
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29.03.2021 07:45 Відповісти
А на парашке по-прежнему срут в дырку в земле. Стабильность там в тренде. И никаких войн.)
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29.03.2021 07:46 Відповісти
Байден схоже інвестор "ГазМяса",бо СП2 вже кацапи добудовують,а він співає пісні.
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29.03.2021 07:40 Відповісти
Наградить красными штанами типа галифе,Маодзедуны задержали на границе с РАБссией десятки эшелонов с углем и лесом. Одновременно в Суэцком канале скопилось сотни танкеров с нефть,на мель сел кораблик,его безуспешно пытаются убрать...,мировая экономика терпит коллосальные убытки,видимо мешок нефти станет 200 долляров
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29.03.2021 07:41 Відповісти
Правильно сказал Байден. Для китайцев и репоедов слово демократия - ругательное, они могут рулить только про диктатуре.
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29.03.2021 07:44 Відповісти
Судя по последним событиям Украина недалеко от них ушла. И все типа притворяются демократиями, даже простые люди вроде вас.
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29.03.2021 07:50 Відповісти
На сегодня по факту в Мире 3 Обнуляйтера,Путлер, Си и Лукашеску,три танкиста типа вечный двигатель Ыкипаж ржавой машины... Т-34
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29.03.2021 07:45 Відповісти
Их намного больше. Мадуро, Ассад, Туркменбаши, этот, как его, в Зимбабве полудурок, и еще с десяток наберется.
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29.03.2021 07:54 Відповісти
Туркменбаши давно умер...остальные то Путлерские Крысы
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29.03.2021 08:01 Відповісти
Агенты Госдепа передали из Лондона.Начальник Британии Борис Джонсон предложил плотно заняться ВанерНетами РАБссии.Для этого создана элитная часть спецназа для охоты за Черепами Путлера и Пригожина.Хорошая новость...
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29.03.2021 07:49 Відповісти
Честно говоря, если посмотреть какое огромное количество идиотов в мире, не способных самостоятельно о себе позаботится, возможно они (Путин и Дзи Пинь) правы.
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29.03.2021 07:49 Відповісти
увы, человечество еще не доросло до социального строя в котором каждый работает в полную силу и сдерживает себя в потреблении, понимая что их дом это не две ипотечные комнаты, а весь мир, поэтому что демократия, что автократия - одна фигня, хапни сегодня потому что завтра это уже будет схапано кем то еще
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29.03.2021 08:01 Відповісти
Просто нет никакого человечества, есть масса разобщенных приматов, абсолютное большинство которых интересует только собственное "я" и глубоко плевать на всех остальных
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29.03.2021 08:12 Відповісти
Плешивое ЧМО не убийца,он мочилово Беслана Норд Оста и прочих подлодок Курск...,правильно делал,РАБссиянское быдло должно быть в стойле...
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29.03.2021 07:53 Відповісти
Не уверен на счёт автократии,но демократии точно конец.
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29.03.2021 07:54 Відповісти
А зачем вам демократия если майонез в башке?На выборах за кило гречки продаете страну всяким проходимцам Мавзолейного урода
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29.03.2021 07:58 Відповісти
За каждого убитого ВагнерНЕТа РАБссии будут платить 25 000 долларов....хорошее бабло для спецназа Британии и США...,Охота объявлена...
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29.03.2021 08:04 Відповісти
Уйгуртів десь 400 тисяч і вони дійсно потерпають віж утисків, як колись ми від імперців млсковії. Американцям, звичайно видніше, що робити, але сварка з Китаєм дасть можливість терористам московитам вийди з води сухими. Вони всіма силами будуть підбивати катайців на загострення ситуації, обіцяючи все. А з іншого боку будуть лізти під американців, також обіцяючи підтримку на закриття очей по Україні, хоча би зняти частину санкцій. Щоб США погодилися говорити з ними, будуть підбивати хряка із Північної Кореї лякати пуском російських ракет, привезених під сіном, а також іранців робити провокації.
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29.03.2021 08:23 Відповісти
китай - многонациональная страна. Сейчас у власти маньчжуры, отец Си тоже в 50 годы обретался в руководстве КНР. Японцы им сделали императора (Пу И) Си, как и любой манжур мечтает о возвращении Приморья, отторгнутые царем в 1850 ых. Все это обещал им товарищ сталин товарищу мао, но недруг хрущев отверг. Сейчас возврат как никогда близок, войска все сняты и переведены в центральную часть рейха, тайгу режут, ассимиляция идет полным ходом. Это и неудивительно - от Екатеринбурга до Владивостока только 10 млн ватников. Японцы также примолкли -все упадет само прямо в руки. Как Си говорит - россия. как младшая сестра, 800 лет гуляла сама по себе, но мы дождемся и она вернется.
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29.03.2021 08:41 Відповісти
Есть и нынешний тренд - гериатрический пансионат "Белый Дом", нынешний постоялец которого - самое старое пэрдло в истории.
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29.03.2021 08:49 Відповісти
та ти що? Вумний, бо горобців ще не ловить по всьому Китаю?
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29.03.2021 09:07 Відповісти
Демократ с большой буквы Д

Шокин:
Когда сына Джо Байдена, Хантера, назначили в Наблюдательный совет энергетической компании в апреле 2014 года, он не имел достаточной для этого квалификации, утверждает Шокин.
"У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", - заявил Шокин.

И ответочка пошла

Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он.
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29.03.2021 09:22 Відповісти
как это по американски "сукин сын")) сразу вспоминаю озвучку из 90-х голливудских фильмов
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29.03.2021 10:04 Відповісти
когда дело касается тебя лично или твоей семьи о демократии забывается
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29.03.2021 10:05 Відповісти
У Шокина было единственное положительное качество - собачья верность, собственно потому Порошенко за него и держался. А Порошенку тогда копать против действующего вице-президента США - это стрелять себе даже в ногу, а сразу в голову. Потому верить в сказочки о великом борце с коррупцией Шокине и коррупционере Байдене - это нужно страдать полным отсутствием критического мышления на фоне амнезии.
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Я сказал не о "великом борце с коррупцией Шокине", а о великом демократе (с большой буквы Д) Байдене
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29.03.2021 12:24 Відповісти
Слово "диктатор" уже не в тренде. Что бы не злить бешеную собаку, придумали новое - "автократ". Это так по-демократически ...
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29.03.2021 11:05 Відповісти
"М-м-м, хм-м-м, да". Неправда! Я смотрел это видео. Байден ответил утвердительно сразу: "Mmm-hmm, yes!" https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=mmm-hmm&split=1 Что cледовало бы перевести на русский как "Угу. Да!!" Никаких "М-м-м, хм-м-м" там не было
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29.03.2021 11:11 Відповісти
Ну и шо с того, шо в организме Си Дзиньпина нет демократических костей? В организмах Трампа, обоих Бушей, Рейгана и не только, например, все кости были республиканскими. А у Дзиньпина кости коммуняцкие. Демократических костей ещё в Китае только и не хватало.
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29.03.2021 11:48 Відповісти
Ай дедок, МОЛДЦАААА!!!! Ай зажигает!!! Где бы нашей Монике ТАКИХ яйц достать!?!?))
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29.03.2021 11:48 Відповісти
 
 