Байден про Сі Цзіньпіна: У нього немає жодної "демократичної кістки в тілі" і він, як і Путін, думає, що автократія - майбутній тренд
Президент США Джо Байден під час пресконференції порівняв лідерів Китаю та Росії Сі Цзіньпіна і Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", відповідну стенограму опубліковано на сайті Білого дому.
"Сі Цзіньпін дуже і дуже прямолінійний. У нього немає жодної демократичної - з маленької букви "д" - кістки в тілі. Але він розумний, розумний хлопець. Він один з тих хлопців, які, як і Путін, думають, що автократія - це майбутній тренд, а демократія не може функціонувати у вічно складному світі. Він зовсім не демократична людина, але він дуже, дуже розумна людина", - сказав Байден.
Він розповів, що познайомився із Сі Цзіньпіном, будучи віцепрезидентом США при президенті Обамі. З ініціативи Обами і голови КНР Ху Байден і Сі Цзіньпін кілька годин розмовляли наодинці з перекладачами. Після інавгурації Байдена Сі Цзіньпін зателефонував привітати його, розмова тривала дві години, розповів президент США.
17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на запитання, чи вважає він, що Путін - "убивця". Під час інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.
Наступного дня під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.
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Шокин:
Когда сына Джо Байдена, Хантера, назначили в Наблюдательный совет энергетической компании в апреле 2014 года, он не имел достаточной для этого квалификации, утверждает Шокин.
"У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", - заявил Шокин.
И ответочка пошла
Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он.