"Буде божевільна захворюваність": імунолог Арістов спрогнозував терміни нових локдаунів в Україні
В Україні буде ще кілька локдаунів через стрибки захворюваності на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив імунолог Вадим Арістов у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".
"З тижня на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз. Тільки знімуть локдаун - все почне йти в гору, але з підвищенням температури, вологості нам буде трохи легше", - сказав він.
Новий величезний сплеск, на думку лікаря, очікується восени.
"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, найімовірніше, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", - сказав він.
Раніше імунолог Борис Донський заявив, що повторне зараження коронавірусом малоймовірне.
Будь ласка, зачекайте...
Вчора вийшов в парк у своєму районі (Київ): футбольний майданчик заповнений, баскетбольний заповнений, тренажери зайняті, лавочки теж, на доріжках натовпи людей. Ясна річ, всі без масок...
А того ж дня, по одному з телеканалів був фільм Ж.Бадожвох про Андорру. Так в Андоррі в термальних басейнах всі відпочиваючі в масках (саме так, в плавках/купальниках і масках).
Питання: яка країна швидше здолає пандемію - Україна чи Андорра?
Вот в Австралии ковид абсолютно предсказуем, Премьерша штата Квинсленд, Настя Палащук (известная поклонникам ее таланта как "Мисс Пигги"), закрыла город Брисбен на 3 дня в локдаун.
А почему?
А потому, что с 1-го апреля заканчиваются все выплаты федералов по ковиду, и это у Насти последний шанс выполнить указания методички, не за свой же счет ей лохторат запирать?
Гуляют то за счет федеральный.
Квинслендовсkий фюрер:
Мисс Пигги:
Чи держава не планує масову імунізацію населення ?
Только все предыдущие столетия вокруг него не устраивали танцы с бубном, а щас раскрутили стандартную болезнь до масштабов мировой пандемии. Хотя коэфициент смертности нигде особо не изменился. Но всем пох. Бо так удобно никуя не делать, штамповать ничем не обеспеченное бабло и списывать все косяки на мифическую пандемию.
прогноз специалиста, между прочим
А то ,та одноразова, що купив у березні 2020 року, не витримає навантаження))
Все или почти все носят маски не несколько часов ,а днями и неделями и на них накапливается т,с. вирус !!! Именно маски и являются основным источником распространения
Как это избежать ? Только бесплатным распространением в организациях,учебных, медицинских учреждениях, отделах соц защиты, при входах торговую сеть и транспорт...
Да, это дорого но ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь бесценная
Хорошо что я телевизор пять лет не смотрю.
ДОСІ БРЕХАТИ ЧОРТИ ПОРЕПАНІ - НЕМАЄ НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЕПІДЕМІЯ
ЗАХВОРЮВАННЯ ВІРУСОМ ГРИПУ НА ЦИФРАХ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
ДЕКІЛЬКА РОКІВ НАЗАД, ЯК ЩО Б НЕ ПАНІКА, ТО ЛЮДИ ХВОРІЛИ ПО
ДОМАМ І НІЯКОГО ШУМУ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО. До речі люди без ШВЛ
не можуть дихати не із за захворювання пневмонієй, а тому що їм дають ліки
які відключають м язи дихальної системи (стандарти лікування ВОЗ)
"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень ВАЖНО, чтобы все поняли, что за месяц, как ЖДУТ многие БИЗНЕСМЕНЫ, все это не разрешится".
То есть "ждут бизнесмены" - ключевое слово...ска,вот вам и "локдаун", дальше можно не продолжать......