Три людини загинули під час пожежі в одноповерховому будинку на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок пожежі в житловому будинку в с. В'язівок Павлоградського району Дніпропетровської області загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28-го березня о 21:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Миру села В’язівок Павлоградського району. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв.м.

У помешканні пожежники виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізовано о 23:23 та ліквідовано о 00:29.

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Фото: сайт ДСНС