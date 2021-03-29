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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу 10 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши населений пункт зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу 10 разів зривав

Минулої доби, 28 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів позицій ЗСУ, одне дистанційне мінування та один обстріл населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по українських захисникаї противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, а також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.

"Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ провокують ЗСУ на вогонь біля об'єктів критичної інфраструктури, - штаб ООС

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 29 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вгонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед захисників Збройних Сил України немає", - повідомили в штабі

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 10 разів зривав тишу на Донбасі, зокрема обстрілявши населений пункт зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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Враг за сутки 10 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС ОС - Цензор.НЕТ 2811
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29.03.2021 08:15 Відповісти
Враг за сутки 10 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9275
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29.03.2021 08:21 Відповісти
Про потери будем читать только через 3-4 дня. В виде "жители ....... проводили в последний путь военнослужащего, погибшего 29.03.21..."
А сейчас потерь как всегда нет. Неначасi , курва...
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29.03.2021 08:25 Відповісти
Про потери сообщается на следующий день, это железное правило - день тишины соблюдаемое всеми, на следующий день потери озвучиваются армейскими структурами , если это не происходит , то потери озвучивают волонтеры и сослуживцы . В наше время скрыть ничего не возможно
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29.03.2021 10:17 Відповісти
тем временем Шмендель Клована планирует торговать вакцинами через частные клиники,
неЛох не отстаёт от Крадуцкого и Степанова ...
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29.03.2021 08:25 Відповісти
А так всеосяжне зміцнене перемир'я.
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29.03.2021 09:11 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3256045/kuleba_usilennyyi_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_pochti_razrushen

https://censor.net/ru/news/3256096/poka_o_vyhode_iz_rejima_peremiriya_na_donbasse_rech_ne_idet_arestovich

Бережи вас Господь, рідненькі.
Бо "генералісімусу" ВАЗеленському по барабану, у нього в голові мІр.
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29.03.2021 10:05 Відповісти
Добавте ще декілька КПП між Україною і Ординцями.Враг должен быть сыт и накормлен за счет пенсионеров и большинства граждан Украины. Колаборан угробамбаский не Колобок !по жизни по сусекам пососал ,***** подмахнул и в очередь стал за халявным карательным пайком ....Как в анехтоте харняцкам...А шо это за крике душэраздирающие ва дваре даунецка ???вапрвшает лугандонец благоверную марфу зауральскую....Дык, кадыровцу нашу дочь Канистру толпой сношают!!!...Хух....я уж маленька падумал укро бандеровцы пришли.
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29.03.2021 11:21 Відповісти
План "Б" по Донбассу от Зепотерпевшего отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ,
а отводить еще дальше ?
Чтобы россияне могли продвинуться глубже и убить больше?
Зеля уходи на...... й , пока тебя не вынесли !
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29.03.2021 13:27 Відповісти
 
 