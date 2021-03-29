Ворог за добу 10 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши населений пункт зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 28 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів позицій ЗСУ, одне дистанційне мінування та один обстріл населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по українських захисникаї противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, а також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.

"Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 29 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вгонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед захисників Збройних Сил України немає", - повідомили в штабі

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.





