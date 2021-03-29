В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали
8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 129 осіб;
летальних випадків – 178;
одужало – 2 875 осіб;
здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 652 409 осіб;
одужало – 1 303 500 осіб;
летальних випадків – 32 132;
проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях", - розповів Степанов.
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Одной из основных и тщательно замалчиваемых проблем в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине является катастрофический дефицит средств тестирования населения у государственных лабораторий. На сегодняшний день более 95% ПЦР-тестирования припадает а частные лаборатории " Дила", "ДНК-Лаборатория" , "Синэво" -, "Николаб" большинство которых не предоставляют документы со всеми данными о своих реагентах реакции ПЦР. Принятый 7 мая 2020 года. Закон Украины «...» № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного\регулярного тестирования(...)
И умирает немцев от COVID-19 в разы меньше чем украинцев.
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