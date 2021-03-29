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В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали

8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02госпіталізовано – 3 129 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02летальних випадків – 178;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02одужало – 2 875 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 02здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07захворіло – 1 652 409 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07одужало – 1 303 500 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07летальних випадків – 32 132;

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали 14

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Топ коментарі
+4
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5242
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29.03.2021 08:18
+4
У ковида были выходные.
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29.03.2021 08:22
+4
Крутять тими цифрами, як циган сонцем!
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29.03.2021 08:24
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5242
показати весь коментар
29.03.2021 08:18 Відповісти
ЗЕперемога!
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29.03.2021 08:19 Відповісти
нуу.. уже лучше..8 не 18-ть...
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29.03.2021 08:19 Відповісти
Лучше... Правда тестов в 3 раза меньше сделали)
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29.03.2021 08:24 Відповісти
В реальности тисяч 30 многие болеют бессимптомно.еще часть лечится самостоятельно не обращаясь вк врачам
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29.03.2021 08:32 Відповісти
У ковида были выходные.
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29.03.2021 08:22 Відповісти
Крутять тими цифрами, як циган сонцем!
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29.03.2021 08:24 Відповісти
Чтобы не было ковида надо просто перестать тестировать.
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29.03.2021 08:33 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Одной из основных и тщательно замалчиваемых проблем в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине является катастрофический дефицит средств тестирования населения у государственных лабораторий. На сегодняшний день более 95% ПЦР-тестирования припадает а частные лаборатории " Дила", "ДНК-Лаборатория" , "Синэво" -, "Николаб" большинство которых не предоставляют документы со всеми данными о своих реагентах реакции ПЦР. Принятый 7 мая 2020 года. Закон Украины «...» № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного\регулярного тестирования(...)
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29.03.2021 09:12 Відповісти
Интересно посмотреть статистику в Германии или в другой похожей стране. Там тоже по понедельникам у вируса выходной?
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29.03.2021 09:32 Відповісти
Да, в Германии COVID-19 в понедельник тоже отдыхает. - https://covid19.rnbo.gov.ua/ https://covid19.rnbo.gov.ua/
И умирает немцев от COVID-19 в разы меньше чем украинцев.
19.03 - 16 562
20.03 - 13 647
21.03 - 11 165
22.03 - 8 254
23.03 - 10 937
24.03 - 20 645
25.03 - 22 233
26.03 - 21 912
27.03 - 16 715
28.03 - 13 834
29.03 - 124
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29.03.2021 10:28 Відповісти
 
 