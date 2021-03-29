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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов

198 464 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1 людина.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1585 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні. 198 465 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов.

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За даними міністра, щеплення проводилося 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.

"Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 особи", - додав Степанов.

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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов - Цензор.НЕТ 6223
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29.03.2021 08:29 Відповісти
Це ви радужні перспективи для нього малюєте, наймовірніше, або буде висіти на мотузці і сушити обистяні штани, або передоз. Своєю смертю, навряд йому померти
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29.03.2021 13:28 Відповісти
2 дози отримав аж 1 чел!За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов - Цензор.НЕТ 7371
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29.03.2021 08:31 Відповісти
Это все не важно, главное чтобы пальтишко хорошо сидело
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29.03.2021 08:37 Відповісти
чого на вихідних не вакцинують? кожен день на рахунку!
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29.03.2021 08:44 Відповісти
Сором і ганьба.
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29.03.2021 08:45 Відповісти
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов - Цензор.НЕТ 2580
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29.03.2021 08:59 Відповісти
- Это много или мало?

- ЕНТО ДОФУЯ!!!!!
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29.03.2021 09:16 Відповісти
1585? Серьёзно? Не 100000 тыс. не 80000?
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29.03.2021 12:04 Відповісти
 
 