За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов

198 464 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1 людина.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1585 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні. 198 465 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов.

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За даними міністра, щеплення проводилося 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.

"Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 особи", - додав Степанов.