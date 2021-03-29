Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн ​​людей, кількість інфікованих - 127,7 млн. За добовим приростом захворілих Україна посідає 9-те місце у світі і 5-те в Європі

Станом на ранок 29 березня у світі зареєстрували 486 724 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6799 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 127 776 580 випадків інфікування, з них 486 724 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 796 169 осіб, з них 6799 за минулу добу.







Побороли хворобу і вилікувалися 102,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 178 осіб, зафіксовано 8346 нових випадків зараження, 2875 осіб - одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.







Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.