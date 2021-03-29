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Торік Пенсійний фонд недоотримав близько 4 млрд гривень через пільги ФОПам, - міністерка соцполітики Лазебна

Торік Пенсійний фонд недоотримав близько 4 млрд гривень через пільги ФОПам, - міністерка соцполітики Лазебна

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що минулого року Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень через пільги ФОПам. Для них, зокрема, ввели нову соціальну програму допомоги на дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Марина Лазебна.

Крім того, за її словами, звільнили підприємців 1 та 2 категорії та інших самозайнятих від сплати соціального внеску, при цьому періоди несплати зарахували їм до страхового стажу.

"Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти до бюджету Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним", - повідомила вона.

Лазебна зазначила, що підтримуючи пенсіонерів, влада підтримує доходи домогосподарства.

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"Коли ми таргетували цільові групи, то побачили, що у 50% домогосподарств проживає хоча б один пенсіонер. Тому, підтримуючи пенсіонерів, ми підтримуємо доходи домогосподарства. Як потім виявилось, до таких же висновків прийшли в інших країнах", - додала вона.

Нагадаємо, українська влада вирішила відновити компенсації фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які постраждали від карантину.

Основні умови компенсації за карантин прописані в законопроєкті, який Верховна Рада розгляне 30 березня.

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Топ коментарі
+9
Не "из-за" ФОПа, а из за воровства чиновников из казны !!!
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29.03.2021 09:03
+9
и че опять фопы виноваты? вы себе зарплаты и премии заоблочные взвинтили а виноват кто то!? вы не окуели?
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29.03.2021 09:06
+8
Из за действий власти ФОПы потеряли 2 трлн.грн. выручки.
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29.03.2021 09:10
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В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 8665
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29.03.2021 09:00 Відповісти
А из-за Бени сколько недополучили не хотите посчитать и назвать цифру?
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29.03.2021 09:01 Відповісти
а перерастраты нету на содержание 450 козлов и их заместителей и партий. ???
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29.03.2021 09:02 Відповісти
Не "из-за" ФОПа, а из за воровства чиновников из казны !!!
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29.03.2021 09:03 Відповісти
Ура!
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29.03.2021 09:03 Відповісти
и че опять фопы виноваты? вы себе зарплаты и премии заоблочные взвинтили а виноват кто то!? вы не окуели?
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29.03.2021 09:06 Відповісти
Шо ни начальник, чинуша - зряплата по 1-1,5 миллиона в МЕСЯЦ...
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29.03.2021 09:09 Відповісти
Из за действий власти ФОПы потеряли 2 трлн.грн. выручки.
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29.03.2021 09:10 Відповісти
Опять Фопы виноваты?
А может вас тварей вместе с гетманцевым на эшафот отправить и все станет получше?
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29.03.2021 09:13 Відповісти
сделайте аудит пенсионного фонда и на "обнаруженные" излишки сможете облететь Луну трижды.
Враги народа, лицемеры!
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29.03.2021 09:13 Відповісти
Смотря какие ФОПы. Если он производит продукт/услугу, то это один вопрос, а если торгаш - то другой. В любом случае они платят меньше, чем наемный работник. А это несправедливо!
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29.03.2021 09:18 Відповісти
Так так.

Ковидный фонд ЗЕляди растащили.
Пришла очередь опустошить на ЗЕленые хотелки пенсофонд.

Никого ведь не смущало, что за счет Ковидного фонда ЗЕляди дороги асфальтируют, а за счет Пенсофонда ФОПам отступные за карантин выплачивают.

Ну так получайте вслед за никчемной молодостью нищую старость.
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29.03.2021 09:19 Відповісти
та да...верим верим...это фопы обирают пенсионный фонд....а не игорьвалеричтаренаьлеонидич которые туда недоплачивают
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29.03.2021 09:24 Відповісти
Так бы фопы закрылись, и вы бы с них нех не поимели. Ближайшие несколько лет. Если сделали льготу, то это не значит, что не до получили 4 млрд. И переводить стрелки. Министр соцполитики несёт бред, потому что малограммотная и зелёная
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29.03.2021 09:26 Відповісти
Больше лохдаунов и карантином так вообще йух будете сосать
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29.03.2021 09:33 Відповісти
Прикол в том, что в прошлом году ФОПам было выплачено по 8тыс далеко не всем, на общую сумму 1,2 млрд грн... а где делись остальные 2,8 млрд грн?
Теперь ясно к чему зеленский устроил это всё, с одной стороны рейтинг поднять, с другой стороны намарадёрить себе в офшор 2,8 млрд на ровном месте..
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29.03.2021 09:41 Відповісти
Не через ФОПів, а через владних "проФФесіоналів" та ВАЗеленського, на чолі з дерьмаком.
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29.03.2021 10:08 Відповісти
Души ФОПов!
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29.03.2021 10:18 Відповісти
Ну дааа, а "велике крадівництво" Зе-наркомана и слуг тут совершенно не при чем!
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29.03.2021 10:32 Відповісти
А судьи с НКРС как бы ни прм чём.
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29.03.2021 10:35 Відповісти
А сколько млрд. грн. ПФУ не дополучил от предприятий ордл за 7 лет, в то время когда пенсии пенсам ордло выплачиваются исправно, это кто-то подсчитал?
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29.03.2021 10:53 Відповісти
В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам

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А сколько Пенсионный фонд недополучил из-за льгот олигархам?
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29.03.2021 11:19 Відповісти
Единый социальный взнос - узаконенный грабёж
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29.03.2021 11:48 Відповісти
У зв"язку з карантином - працювати не можна !

Але Пенсійний фонд - треба кормити ?
+ орендна плата за приміщення ...
А як ще можна трактувати заголовок цієї статті
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29.03.2021 11:51 Відповісти
 
 