Торік Пенсійний фонд недоотримав близько 4 млрд гривень через пільги ФОПам, - міністерка соцполітики Лазебна
У Міністерстві соціальної політики розповіли, що минулого року Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень через пільги ФОПам. Для них, зокрема, ввели нову соціальну програму допомоги на дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Марина Лазебна.
Крім того, за її словами, звільнили підприємців 1 та 2 категорії та інших самозайнятих від сплати соціального внеску, при цьому періоди несплати зарахували їм до страхового стажу.
"Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти до бюджету Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним", - повідомила вона.
Лазебна зазначила, що підтримуючи пенсіонерів, влада підтримує доходи домогосподарства.
"Коли ми таргетували цільові групи, то побачили, що у 50% домогосподарств проживає хоча б один пенсіонер. Тому, підтримуючи пенсіонерів, ми підтримуємо доходи домогосподарства. Як потім виявилось, до таких же висновків прийшли в інших країнах", - додала вона.
Нагадаємо, українська влада вирішила відновити компенсації фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які постраждали від карантину.
Основні умови компенсації за карантин прописані в законопроєкті, який Верховна Рада розгляне 30 березня.
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А может вас тварей вместе с гетманцевым на эшафот отправить и все станет получше?
Враги народа, лицемеры!
Ковидный фонд ЗЕляди растащили.
Пришла очередь опустошить на ЗЕленые хотелки пенсофонд.
Никого ведь не смущало, что за счет Ковидного фонда ЗЕляди дороги асфальтируют, а за счет Пенсофонда ФОПам отступные за карантин выплачивают.
Ну так получайте вслед за никчемной молодостью нищую старость.
Теперь ясно к чему зеленский устроил это всё, с одной стороны рейтинг поднять, с другой стороны намарадёрить себе в офшор 2,8 млрд на ровном месте..
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А сколько Пенсионный фонд недополучил из-за льгот олигархам?
Але Пенсійний фонд - треба кормити ?
+ орендна плата за приміщення ...
А як ще можна трактувати заголовок цієї статті