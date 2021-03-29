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Новини Парламентські вибори-2019
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Вірастюк (75) ВР (14812) вибори (6590) Шевченко Олександр Леонідович (97) дострокові вибори (128)

Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі

Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі

Штаб "слуги народу" Василя Вірастюка заявляє про перемогу їхнього кандидата на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області. Також про свою перемогу на цьому окрузі заявив представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.

"Слуги народу" публічно заявили про перемогу свого висуванця Вірастюка на довиборах до Ради, а кандидат Шевченко повідомив, що переміг він. У заяві пропрезидентської політсили йдеться, що її представники провели паралельний підрахунок голосів у 87-му окрузі (Івано-Франківська область). Підсумок - перемога Василя Вірастюка. Діаметрально протилежну інформацію оприлюднив кандидат Олександр Шевченко. Він подякував івано-франківському меру Руслану Марцінківу за визнання його перемоги. Так, за даними мера, Шевченко виграв з перевагою в 167 голосів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На довиборах до ВР на Донеччині проголосували трохи більше 20% виборців, на Прикарпатті - понад 35%, - ЦВК

Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі 01
Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі 02

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Топ коментарі
+53
Бродячий цирк гуляє регіонами. Що на сході, що на заході, тупа біомаса
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29.03.2021 09:06
+38
А Вирастюка отправят на курсы в Трускавец? А то он не шарит как заниматься законотворенням
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29.03.2021 09:06
+37
страна быдла
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29.03.2021 09:08
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Правила форума Рада форумчан
А Вирастюка отправят на курсы в Трускавец? А то он не шарит как заниматься законотворенням
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29.03.2021 09:06 Відповісти
Он в дизель шоу стажировался
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29.03.2021 09:10 Відповісти
А что там Кошулинский?
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29.03.2021 09:45 Відповісти
А шо, зьобнутые депутаты хоть немного понимают в законотворчестве? Что бубочка прокукарекает, за то они и проголосуют.
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29.03.2021 09:59 Відповісти
там борцуна якийсь є, візьме на стажування, всеодно тільки серіальчики в телефоні втикає
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29.03.2021 10:15 Відповісти
То наш темнокожий слуга Жан Беленюк
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29.03.2021 10:19 Відповісти
точно, не міг загадти, дякую, але то не слуга, то цілий раб
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29.03.2021 12:35 Відповісти
Только не этот ватный Шевченко.
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29.03.2021 09:06 Відповісти
Вирастюк такое же говно
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29.03.2021 09:30 Відповісти
В порівнянні з тим, що обрали в Добропіллі на Донеччині то це янголи.
Прошу
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6234246716601529&id=365125280180398
Це повна ... Хтось ще вірить, що ЗЕнедоумок бореться з п'ятою колоною?
П.С. активуйте посилання будь-ласка.
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29.03.2021 10:22 Відповісти
Шевченко хуже.
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29.03.2021 14:22 Відповісти
Бродячий цирк гуляє регіонами. Що на сході, що на заході, тупа біомаса
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29.03.2021 09:06 Відповісти
страна быдла
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29.03.2021 09:08 Відповісти
вообщем победил Коломойский
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29.03.2021 09:08 Відповісти
Ришуча боротьба ЗЕ и СН с олигархами трывае.
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29.03.2021 09:14 Відповісти
Да какая разница, оба бенины)
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29.03.2021 09:08 Відповісти
Два д.......ла - это сила.
Наш НАРІД надо не то что водить по пустыне 40 лет, надо завести в пустыню и потерять там навсегда.
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29.03.2021 09:10 Відповісти
Чиста правда
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29.03.2021 11:30 Відповісти
це повний треш!
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29.03.2021 09:10 Відповісти
Саня тримай не просто треш, а повний іздець...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6234246716601529&id=365125280180398
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29.03.2021 10:24 Відповісти
Дякую Друже!
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29.03.2021 10:58 Відповісти
Каждая кухарка (подставь, что нравится) может управлять государством…

При Зеле начали жить по заветам В.И. Ленина??

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29.03.2021 09:11 Відповісти
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту
«Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Сочинений, т. 34, с. 315)
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29.03.2021 09:25 Відповісти
https://picua.org/image/dRqEpn Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 1704
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29.03.2021 09:27 Відповісти
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29.03.2021 09:39 Відповісти
Дедушка Членин, так Бубочке до кухорке как до Марса. Он только кукарекать может, и только то, что ему напишет Дерьмак.
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29.03.2021 10:01 Відповісти
Шевченко это то, что было в Укропе ?
Вирастюк решил пожиситься с ЗеГнидами ?
....
если Кошулинский не победил, то население подлежит зачистке
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29.03.2021 09:12 Відповісти
Ось ковід його і зачистить.
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29.03.2021 09:15 Відповісти
А може ковід в них розум забрав
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29.03.2021 11:34 Відповісти
А акробатов и шпагоглотателей СН не подвезли для выборов в парламент?
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29.03.2021 09:13 Відповісти
"Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев".

Платон

"Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает".

Жозеф де Местр.
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29.03.2021 09:13 Відповісти
Для того народу потріен сталін щоб вибив у них дірні мозги
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29.03.2021 11:38 Відповісти
Так хто там сумлівався в мудрому наріді?
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29.03.2021 09:13 Відповісти
Народ не той, країна не та... Завжди можна зібрати валізи!
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29.03.2021 09:26 Відповісти
Багато хто так і робить. Не перший раз в історії України.
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29.03.2021 09:41 Відповісти
От тому українці щасливо живуть у Канаді, у США, у Австралії, навіть у Чехії і сосуть в Україні. Ти думаєш правильно, залишаються нездари, які е вміють, а часто і не хочуть дати собі раду. Амінь.
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29.03.2021 10:43 Відповісти
Згідний на 100%!!!
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29.03.2021 10:45 Відповісти
По сравнению с вирастюком и валуев депутат
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29.03.2021 09:15 Відповісти
Займатися виборами за умов окупації і масштабної підривної діяльності можуть лише повні неадеквати. В Раду вже вибрали Ківу, Рабиновича і Шуфрича. Зупинятися не збираються.
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29.03.2021 09:16 Відповісти
Туда еще к слугам нужно православного боксера вусика, шоб был полный комплект
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29.03.2021 09:17 Відповісти
Мене вже нічого не дивує. Маріуполь голосує за тих хто їх обстрілював. Селяни - за вбивцю Лозинського. Зато хозяїн кажуть добрий. Сепар та корупціонер виграє вибори на Донбасі. Буковель виграє на Івано-Франківщині. Біомаса скрізь однакова. І як результат цього - президент клоун. У мене все.
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29.03.2021 09:19 Відповісти
ЗЕбилы, нахрена вы Вирастюка в депутаты погнали? У него же вместо мозга мыжца в черепной коробке
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29.03.2021 09:21 Відповісти
Буде Ківу та Шухріча пи....!
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29.03.2021 09:25 Відповісти
практика свідчить, що сидітиме воно там тишком нишком й не "відсвічувати"... в кращому випадку "пахви" навчиться нюхати
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29.03.2021 10:26 Відповісти
Не нажерлися ще лошари тпоголові гіменця зеленого. Мало часу було...
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29.03.2021 09:21 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVGUAJVzeI5pi5l2lRpjnwt58BYMbGtus1qMYaJYDZgW2YVt59HlCGQrvbwwb0g9HGkLIja4Pk7fCLZlOrbx40MS47-3sB7YqtGEx7_KJ9MXomnUfPiq5Ypk0k0TLjDqzQtPw-OxdJ840PFS2_-iRgLGIgO8y209JBM9Xco0zwMaQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4206865812709576?__cft__[0]=AZVGUAJVzeI5pi5l2lRpjnwt58BYMbGtus1qMYaJYDZgW2YVt59HlCGQrvbwwb0g9HGkLIja4Pk7fCLZlOrbx40MS47-3sB7YqtGEx7_KJ9MXomnUfPiq5Ypk0k0TLjDqzQtPw-OxdJ840PFS2_-iRgLGIgO8y209JBM9Xco0zwMaQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Верховна Рада 9 скликання поповнюється громадянином РФ і соратником Коломойського.

Першого, організатора сепарського «референдума», президент міг позбавити громадянства України і не дати йому балотуватись, але боротьба Зеленського з агентурою Кремля закінчилася на трьох каналах і двох (зі ста!) фірмах Медведчука. А «деолігархізувати» Коломойського наразі вдалося лише парламентським кріслом для його молодшого бізнес-партнера.

Ну і нагадати, що українська мажоритарка - чисте зло, теж зайвим не буде.
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29.03.2021 09:22 Відповісти
Капець бидло, тyпий нарід ,pysьkoго мірy захотілоsь, яка там Єvропа як шо y наs жопа
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29.03.2021 09:24 Відповісти
Так наш нарід нічому і не навчився...
На автомобілі видно наліпки з надписом "BUKOVEL" роздавали по 500 гривень.

Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 3099
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29.03.2021 09:25 Відповісти
Чому не навчився? Він цей нарід вчиться з молоком матері. Красти і халяву. А ще хоче, як справжній раб "запанувати " у своїй сторонці над собі подібними, а коли "запанує" розкраде і розвалить, то зразу біжить назад в рабство. Ментальна інвалідність.
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29.03.2021 09:30 Відповісти
Щоб вам ті 500грн. вилізли боком. Продажні суки.. і ще кричать що тарифи великі, що пенсії малі - я думаю для тих хто так голосує потрібно підняти тарифи хоча би в два раз і пенсіїна рівні соціальної або ще краще позбавити право голосу як психічно хворим
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29.03.2021 11:51 Відповісти
Шо одно, шо второе - ******* стыд. Итог: никуя мы с этим "мудрым наридом" не построим. Это 120 %.
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29.03.2021 09:25 Відповісти
так и есть...

https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZXzbRieCRcMKZDpUfdkXKrAat9nEXNDKm8d2dn6TxNjL_viQLArleokFzbkb_tpw1vllJZ8iAe5sEiUFAn72z80Eqimh7S4r752Bt0233Idpff_ogh3ZP_ZXHwm8_XeggyCJ4qgsffO2m1OnfOpMrTpHImiyLO-OcTueQl9xKUIiw&__tn__=-UC%2CP-R Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 5355 Маруся Звіробій-Біленька

https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/posts/3782493638465645?__cft__[0]=AZXzbRieCRcMKZDpUfdkXKrAat9nEXNDKm8d2dn6TxNjL_viQLArleokFzbkb_tpw1vllJZ8iAe5sEiUFAn72z80Eqimh7S4r752Bt0233Idpff_ogh3ZP_ZXHwm8_XeggyCJ4qgsffO2m1OnfOpMrTpHImiyLO-OcTueQl9xKUIiw&__tn__=%2CO%2CP-R 34 хв ·

Штош, обдурене бо тупе насєлєніє періодично ставатиме частиною інших народів, бо не заслуговує само вважатися народом.
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29.03.2021 09:26 Відповісти
Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 852
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29.03.2021 09:27 Відповісти
Местных нет все на зароботках а голосовали непонятно кто походу
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29.03.2021 09:27 Відповісти
Хай будуть оба.
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29.03.2021 09:29 Відповісти
Ну дійсно... А чому б і ні? Нам по х*й, а їм приємно.
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29.03.2021 09:31 Відповісти
Я не хочу, чтобы они жили за мой счет
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29.03.2021 09:35 Відповісти
30 років живуть, а тут ти думаєш хтось тебе буде питати?
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29.03.2021 09:43 Відповісти
"Какая разница"? Нах, зеленый болван.
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29.03.2021 10:00 Відповісти
Ну ось тепер зрівнялись Захід і Схід хочуть житти в кримінально олігархічній країні де все вирішують гроші олігархів,суддова мафія і олігархічне телебачення.
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29.03.2021 09:32 Відповісти
Этот выбор произошел ещё в мае 2014г. Когда после антиолигархической революции и свержения коррумпированного режима, президентом избрали олигарха, экс-министра этого же режима. При чём в один тур. Так что никто ни с кем не равнялся. Везде одна и та же вавка в голове.
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29.03.2021 09:42 Відповісти
"Опора" заявила, что в день выборов присутствовала скрытая агитация за кандидата от зелёной власти.
Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 5157
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29.03.2021 09:34 Відповісти
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29.03.2021 09:48 Відповісти
Ой зря ты Вася туда полез теперь хер отмоешься
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29.03.2021 09:36 Відповісти
Зеленському мажоритарка вигідна, дозволяє купувати голоси. Але був же Майдан, і одною з основних вимог до влади було відмовитись від мажоритарки, що невпинно породжує корупцію і корупціонерів. А тепер давайте згадаемо, хто також купував голоси, кому це теж було вигідно, ХТО ОСОБИСТО насрав на вимогу Майдана відмовитись від мажоритарки на виборах до зРади і перейти до виключно пропорційну виборчу систему, хто навіть ветеранів ставив на коліна, коли вони намагались нагадати про цю вимогу Майдана. Хто ж це був, га, невже папарєднік?
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29.03.2021 09:38 Відповісти
У Пороха была коалиция, но не было своего большинства в Раде. Со всеми отсюда вытекающими возможностями. Когда дойдет до людей этот исторический факт. х/з....
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29.03.2021 10:39 Відповісти
нагадайте, нагадайте, як мажоритарники з НФ в липні 2019р. відмовлялись голосувати за закон про вибори за відкритими списками, в результаті чого Парубій 18раз !! ставив його на голосування, і таки протиснув... Бубочка, щоправда, його не підписав - але то вже інша історія...
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29.03.2021 12:06 Відповісти
шо то х..ня, шо ето х..ня, отета обе х..ні.

https://www.youtube.com/watch?v=giC3-LnnV4c
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29.03.2021 09:38 Відповісти
"Он ( Шевченко ) поблагодарил ивано-франковского мэра Руслана Марцинкива за признание его победы."

Источник: https://censor.net/ru/n3256118

Мер-свободівець дуууже поспішив привітати бєніного кнура, при тому, що в виборах брав участь свободівець Кошулинський.
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29.03.2021 09:38 Відповісти
Треба об'єднуватись! (ЄС)
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29.03.2021 09:49 Відповісти
"Свободі" з мафіозі Бєнєю?
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29.03.2021 09:51 Відповісти
ЗЕбильё окончательно ********. Выбрали Васю, ударенного 256 раз гантелей по голове.
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29.03.2021 09:40 Відповісти
- А шо лучше - командир чи ахвицер?
- Та один х*й
(с)
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29.03.2021 09:41 Відповісти
Гі/мно боролося з гі/мном, поширювач корони - з поширювачем брехні. Франківці - так вам і треба!
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29.03.2021 09:43 Відповісти
Довибори. На Сході перемагає колаборант. На Заході перемагає лялька Бені. Мудрий нарід. Мудрий. Але ... з нетрадиційною розумовою орієнтацією.
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29.03.2021 09:47 Відповісти
Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4202
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29.03.2021 09:51 Відповісти
Чим кращі ті, хто голосують за медведчуківців і шісток мафії на сьомому році війни з паРашею?
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29.03.2021 09:52 Відповісти
а як билоруцкий нарид 30 рокив мають - нормальна ориентация???
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29.03.2021 10:14 Відповісти
Це це повний п-ц!" найбільше я в шоці з вірастюка, який відібрав голоси в Кошулинського. В результаті два бєніних клоуна.
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29.03.2021 09:58 Відповісти
...а победил Кошулинский...
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29.03.2021 09:59 Відповісти
Франківщина перетворюється на ватніков!???
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29.03.2021 10:00 Відповісти
Если не брать в расчет Романа Кошулинского, то двух других " финалистов" можно охарактеризовать так . Один это - Юзик №2, второй это проходимец популист Шахов №2. В общем слов нет.. А мы еще возмущаемся " выборами" на юго- востоке. Такое ощущение что все происходящее это наш "крест" за всеобщую безмозглость.
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29.03.2021 10:03 Відповісти
Когда? В какой момент в Украине манкуртская хохлядь стала количественно преобладать над украинцами?
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29.03.2021 10:08 Відповісти
Сьогодні власноруч обирають до влади бариг , олігархічних шестьорок ,, а вже завтра будуть голосити що - БЯДА , бо при владі ж -одні бариги , бідна ненька ай-яй-яй ..

Дебільному роду - нема переводу .
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29.03.2021 10:09 Відповісти
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__%5b0%5d=AZVV68KTuoyaXTK7QogPKpRz0HCKfQVBS4CuDLb6VAHU3ezjGXz_PcrU3hoFHi9Vw7CHdvsvlQBDnUK2Xi1jcZ08Si2TgN1bknNhMSf22wvcuRNY-QqIndhy2X3buFcNVD8&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій-Біленька

Надвірнянщина голосує за Коломойського. Прохання до його виборців найближчі роки не турбувати українців вашими проблемами і не жалітись на рівень вашого життя.
Ви самі його собі обираєте.
Всю історію наших поразок ми знайдемо оцю більшість, яка сама здавала криївки своїх, яка прислуговувала поліцаями, яка писала анонімки на сусідів. І коли ви бачите черговий пост про те, що треба єднатись, спитайте, кого перед черговими виборами автор посту топив. Або й не обов'язково перед виборами.
Я побачила, як ковбасить величезною жабою і ненавистю навіть ветеранську спільноту, що хтось успішніший, когось більше люди ******* і знають, а він же ж не такий геройський, чому йому стільки плюшок і його фото на бордах і на суди до нього всі йдуть. І ця особиста заздрість застилає очі, закладає вуха й відбирає розум. І вже ооооно хіба хто згадує за ворогів? Ні ні, з усією ПРОЛЕТАРСЬКОЮ ненавистю втопимо, щоб не маячив поперед очі.

А до тебе на суди не йдуть, бо нема на тебе суду, бо ти нічим не є небезпечним для ворогів, так сталось що хтось вперся ворогам, а ти ні, може слабо вистьогуєшся? Але ж інших навіть в інтернеті злякаються, а тебе героя не-бо-ять-ся і це ще одна причина, щоб тебе жаба вдавила. Який писець... бачу це щодня.
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29.03.2021 10:13 Відповісти
Найбільше що мене особисто вразило, це коли я знайшла машину, пригнали свіжо заколене порося на передову геройському добробату, вони свіжину мовчки забрали але й привітатись не стали, бо! "Ти тепер з Порохом" а значить, тепер будуть розносить всі фейки про мене, що чули, бо бач люто Пороха не *******. Вам самим від себе не нудить? Порося боком не вилізло?
Періодично люди перетворюються на недалекоглядних примітивних покидьків. Навіть геройські. "Дякую" кожному такому упоротому за чергові перемоги коломойського і медведчука.
Окрема "подяка" придуркуватій волонтерці макаровій, і продажним вигнаним з правого сектору сонечкам за негребування заливати тоннами брехні лише з тієї причини, що самі лайно. Поки інші об'єднуються ці мразі цілеспрямовано роками працюють на розкол. Замовники сьогодні пиють шампанське.
Дякую, дуже дякую ще й тим, хто внє політікі. Їм взагалі логічно заборонити голосувати. Бо голосування це політичний крок, в якому не можна плутать шмат гнилої ковбаси з державними інтересами, на які їм чхати, якщо вже озвучують, що вони внє політікі.
А Руслану Кошулинському і Петру Порошенку, моя повага, що підтримали рішення об'єднатись, це наглядний приклад для всіх. ...хоча, подивившись навколо, боюсь приклад для інших не спрацює, бо як собаки дикі один до одного.
Я вам скажу, від чого втомлююсь особисто я - від геройських звьозд, що собі ціни не складуть, засеруть все навколо себе і розісруть усіх своєю важністю, аби в черговий раз блєснуть.
Любіть державу в собі, а не себе в державі.
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29.03.2021 10:13 Відповісти
Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 5135

А на 50-м победиг гражданин НФ Аксенов. Но ФСБУ сажает батальон "Донбасс", сепары их не интересуют.
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29.03.2021 10:21 Відповісти
Один коломойшин клоун проти другого коломойшиного клоуна.
Мудрий нарід тупотить по граблях, кацапи ржуть, J2 рахує золоті коронки
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29.03.2021 10:23 Відповісти
Хтось чекає що вірастюки та юзіки будуть писати в Раді закони !?...Не тіштеся...А що вони й напишуть(!), так це на стінах Верховної Ради: - Здєсь билі Вася і Юзя.
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29.03.2021 11:02 Відповісти
Хто б з них не став депутатом, програємо ми всі. Таких бездумних недалеких людців повно у Верховній Раді.
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29.03.2021 11:06 Відповісти
Найбільше гівно тут - Вірастюк. Гора безмозглого м"яса на стероїдах, що використовує свою популярність для підсилення шобли продажних обдолбаних злодюжних клоунів.. З нього нардеп ... навіть гидко порівнювати з Р.Кошулинським.
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29.03.2021 11:13 Відповісти
Шкода, що прикарпатці стали такою біомасою як схід. Хто у вас забрав розум. Вам не соромно за людей, які гинули за Україну а ви їх зраджуєте. Ще можу зрозуміти за шевченка він хоч господарник і щось розуміє в державотворенні а вірстюк буде тільки кнопки натискати як скажуть Зебіли. Чим вам поганий Кошулинський і патріот і розуміється в державотворенні .Прикарпатцям ганьба.
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29.03.2021 11:28 Відповісти
Діди були БАНДЕРІВЦІ,а онуки-Зебілівці.Достойних людей викохали дідусі й бабусі,за гроші й країну продадуть.
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29.03.2021 11:48 Відповісти
зе робить ставку на дебілів бо їх більше...
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29.03.2021 12:14 Відповісти
Це не результат , це - діагноз Розуму , який повинен би був включити аналітичне і логічне мислення "мудрого" населення ! Бо знов за рибу гроші... Обрати Шевченко - яскравого представника олігархічного Дніпропетровського клану- хижака , а потім кричати про "зубожіння" і нас обкрадають.... це вже такий перебір ! Верстюк ??? А які в нього Знання в галузі Державотворення???? Відповідь = 0...0...0...А розумна людина ,яка знається на питаннях розбудови Держави, яка НЕ є представником Олігархічного клану ... НЕ ПІДІЙШЛА! І це в україномовному регіоні, не на сході , чи півдні ??? Це населення зливає свою Державу в унітаз, перетворившись в ворогів- яничар, самих для себе ! І ніхто крім населення в цьому НЕ ВИНЕН ! Споживачі ... таких виховав нас ССср !
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29.03.2021 12:39 Відповісти
Следим, кого из "победителей" поздравит окурок-моль.
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29.03.2021 13:04 Відповісти
у теперь карпаты зацветут

надеюсь больше стонов о недофинансировании или вырубке лесов не будет от местных?
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29.03.2021 14:35 Відповісти
 
 