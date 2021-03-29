Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі
Штаб "слуги народу" Василя Вірастюка заявляє про перемогу їхнього кандидата на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області. Також про свою перемогу на цьому окрузі заявив представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.
"Слуги народу" публічно заявили про перемогу свого висуванця Вірастюка на довиборах до Ради, а кандидат Шевченко повідомив, що переміг він. У заяві пропрезидентської політсили йдеться, що її представники провели паралельний підрахунок голосів у 87-му окрузі (Івано-Франківська область). Підсумок - перемога Василя Вірастюка. Діаметрально протилежну інформацію оприлюднив кандидат Олександр Шевченко. Він подякував івано-франківському меру Руслану Марцінківу за визнання його перемоги. Так, за даними мера, Шевченко виграв з перевагою в 167 голосів", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Прошу
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6234246716601529&id=365125280180398
Це повна ... Хтось ще вірить, що ЗЕнедоумок бореться з п'ятою колоною?
П.С. активуйте посилання будь-ласка.
Наш НАРІД надо не то что водить по пустыне 40 лет, надо завести в пустыню и потерять там навсегда.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6234246716601529&id=365125280180398
При Зеле начали жить по заветам В.И. Ленина??
«Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Сочинений, т. 34, с. 315)
Вирастюк решил пожиситься с ЗеГнидами ?
....
если Кошулинский не победил, то население подлежит зачистке
Платон
"Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает".
Жозеф де Местр.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4206865812709576?__cft__[0]=AZVGUAJVzeI5pi5l2lRpjnwt58BYMbGtus1qMYaJYDZgW2YVt59HlCGQrvbwwb0g9HGkLIja4Pk7fCLZlOrbx40MS47-3sB7YqtGEx7_KJ9MXomnUfPiq5Ypk0k0TLjDqzQtPw-OxdJ840PFS2_-iRgLGIgO8y209JBM9Xco0zwMaQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·
Верховна Рада 9 скликання поповнюється громадянином РФ і соратником Коломойського.
Першого, організатора сепарського «референдума», президент міг позбавити громадянства України і не дати йому балотуватись, але боротьба Зеленського з агентурою Кремля закінчилася на трьох каналах і двох (зі ста!) фірмах Медведчука. А «деолігархізувати» Коломойського наразі вдалося лише парламентським кріслом для його молодшого бізнес-партнера.
Ну і нагадати, що українська мажоритарка - чисте зло, теж зайвим не буде.
На автомобілі видно наліпки з надписом "BUKOVEL" роздавали по 500 гривень.
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZXzbRieCRcMKZDpUfdkXKrAat9nEXNDKm8d2dn6TxNjL_viQLArleokFzbkb_tpw1vllJZ8iAe5sEiUFAn72z80Eqimh7S4r752Bt0233Idpff_ogh3ZP_ZXHwm8_XeggyCJ4qgsffO2m1OnfOpMrTpHImiyLO-OcTueQl9xKUIiw&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій-Біленька
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/posts/3782493638465645?__cft__[0]=AZXzbRieCRcMKZDpUfdkXKrAat9nEXNDKm8d2dn6TxNjL_viQLArleokFzbkb_tpw1vllJZ8iAe5sEiUFAn72z80Eqimh7S4r752Bt0233Idpff_ogh3ZP_ZXHwm8_XeggyCJ4qgsffO2m1OnfOpMrTpHImiyLO-OcTueQl9xKUIiw&__tn__=%2CO%2CP-R 34 хв ·
Штош, обдурене бо тупе насєлєніє періодично ставатиме частиною інших народів, бо не заслуговує само вважатися народом.
https://www.youtube.com/watch?v=giC3-LnnV4c
Источник: https://censor.net/ru/n3256118
Мер-свободівець дуууже поспішив привітати бєніного кнура, при тому, що в виборах брав участь свободівець Кошулинський.
- Та один х*й
(с)
Дебільному роду - нема переводу .
Надвірнянщина голосує за Коломойського. Прохання до його виборців найближчі роки не турбувати українців вашими проблемами і не жалітись на рівень вашого життя.
Ви самі його собі обираєте.
Всю історію наших поразок ми знайдемо оцю більшість, яка сама здавала криївки своїх, яка прислуговувала поліцаями, яка писала анонімки на сусідів. І коли ви бачите черговий пост про те, що треба єднатись, спитайте, кого перед черговими виборами автор посту топив. Або й не обов'язково перед виборами.
Я побачила, як ковбасить величезною жабою і ненавистю навіть ветеранську спільноту, що хтось успішніший, когось більше люди ******* і знають, а він же ж не такий геройський, чому йому стільки плюшок і його фото на бордах і на суди до нього всі йдуть. І ця особиста заздрість застилає очі, закладає вуха й відбирає розум. І вже ооооно хіба хто згадує за ворогів? Ні ні, з усією ПРОЛЕТАРСЬКОЮ ненавистю втопимо, щоб не маячив поперед очі.
А до тебе на суди не йдуть, бо нема на тебе суду, бо ти нічим не є небезпечним для ворогів, так сталось що хтось вперся ворогам, а ти ні, може слабо вистьогуєшся? Але ж інших навіть в інтернеті злякаються, а тебе героя не-бо-ять-ся і це ще одна причина, щоб тебе жаба вдавила. Який писець... бачу це щодня.
Періодично люди перетворюються на недалекоглядних примітивних покидьків. Навіть геройські. "Дякую" кожному такому упоротому за чергові перемоги коломойського і медведчука.
Окрема "подяка" придуркуватій волонтерці макаровій, і продажним вигнаним з правого сектору сонечкам за негребування заливати тоннами брехні лише з тієї причини, що самі лайно. Поки інші об'єднуються ці мразі цілеспрямовано роками працюють на розкол. Замовники сьогодні пиють шампанське.
Дякую, дуже дякую ще й тим, хто внє політікі. Їм взагалі логічно заборонити голосувати. Бо голосування це політичний крок, в якому не можна плутать шмат гнилої ковбаси з державними інтересами, на які їм чхати, якщо вже озвучують, що вони внє політікі.
А Руслану Кошулинському і Петру Порошенку, моя повага, що підтримали рішення об'єднатись, це наглядний приклад для всіх. ...хоча, подивившись навколо, боюсь приклад для інших не спрацює, бо як собаки дикі один до одного.
Я вам скажу, від чого втомлююсь особисто я - від геройських звьозд, що собі ціни не складуть, засеруть все навколо себе і розісруть усіх своєю важністю, аби в черговий раз блєснуть.
Любіть державу в собі, а не себе в державі.
А на 50-м победиг гражданин НФ Аксенов. Но ФСБУ сажает батальон "Донбасс", сепары их не интересуют.
Мудрий нарід тупотить по граблях, кацапи ржуть, J2 рахує золоті коронки
надеюсь больше стонов о недофинансировании или вырубке лесов не будет от местных?