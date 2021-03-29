Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі

Штаб "слуги народу" Василя Вірастюка заявляє про перемогу їхнього кандидата на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області. Також про свою перемогу на цьому окрузі заявив представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.

"Слуги народу" публічно заявили про перемогу свого висуванця Вірастюка на довиборах до Ради, а кандидат Шевченко повідомив, що переміг він. У заяві пропрезидентської політсили йдеться, що її представники провели паралельний підрахунок голосів у 87-му окрузі (Івано-Франківська область). Підсумок - перемога Василя Вірастюка. Діаметрально протилежну інформацію оприлюднив кандидат Олександр Шевченко. Він подякував івано-франківському меру Руслану Марцінківу за визнання його перемоги. Так, за даними мера, Шевченко виграв з перевагою в 167 голосів", - йдеться в повідомленні.

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