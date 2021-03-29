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лікарня (1339) отруєння (941) росія (63568) Навальний (612)

Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Завідувач відділення травматології та ортопедії омської лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев помер у віці 63 років, офіційна причина смерті - інсульт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє видання "Тайга.інфо".

Саме до цієї лікарні в серпні минулого року доставили в непритомному стані Олексія Навального. Соратники опозиціонера досі наполягають на тому, що адміністрація й персонал клініки знали справжні причини того, що сталося з Навальним, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною.

Повідомляється, що лікар Агішев пропрацював в омській лікарні №1 тридцять років. Керівник клініки Євген Осипов назвав його відхід "непоправною втратою для всього медичного співтовариства".

За останній час це вже не перша смерть у керівному складі омської лікарні №1. На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов'язаний з тим, що він "любить хірургію більше, ніж адміністрування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального

Під час перебування Навального в омській лікарні Калініченко відповідав за надання медичної допомоги політику, спілкування з лікарями з Німеччини і, в перший день госпіталізації опозиціонера, за зв'язок з пресою. Потім обов'язок спілкуватися з журналістами поклав на себе головний лікар закладу, член "Єдиної Росії" Олександр Мураховський. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального - "порушення обміну речовин". Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліна.

Пізніше Мураховський був призначений главою регіонального Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний у колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Великобританія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.

17 березня США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального.

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Топ коментарі
+28
Этот инсульт никого не щадит, операторам БУКа, который на Донбасе Боинг сбил, он ещё и дырки в голове сделал...
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29.03.2021 09:19
+22
Он слишком много знал?
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29.03.2021 09:15
+20
Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт - Цензор.НЕТ 3331
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29.03.2021 09:15
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Он слишком много знал?
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29.03.2021 09:15 Відповісти
Его там не было!
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29.03.2021 09:18 Відповісти
Слишком усердно лечил, тромб не выдержал, слетел и закупорил сосуд...Ничего, зато будет другим наука на Расее, чтобы не сильно напрягались при лечении
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29.03.2021 10:12 Відповісти
Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт - Цензор.НЕТ 3331
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29.03.2021 09:15 Відповісти
А неофициальная причина - лишний свидетель.
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29.03.2021 09:17 Відповісти
имхо, им просто надо было кого-то убить, чтобы навыки не забывались, это ж казламордые живодеры
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29.03.2021 09:20 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1406763913009027&set=p.1406763913009027&type=3&av=100010262946037&eav=AfZFIkk0xhSfPhkbmyoB8a5S_1NRVndFbdvtDqT8lqxX5biEomXS_UQIDrbmFddIhtQ&__cft__[0]=***********************************************-Cc95NRDmqJpq-ShwxYoic-uZcVhNOzuTvd48PmtP3ml814WblhD1ddwhMQcgu5JkTKYwRQAaw-evkgBDcl6CqSSiDTUuCMci4mRSx42UuAvJ4CIz5hZSj4HQkC_GYWk1HG9CVMnCoLSgIRK0Z_o&__tn__=R]-R Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт - Цензор.НЕТ 2972 .
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29.03.2021 09:18 Відповісти
Этот инсульт никого не щадит, операторам БУКа, который на Донбасе Боинг сбил, он ещё и дырки в голове сделал...
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29.03.2021 09:19 Відповісти
дырки это осложнение от ковида
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29.03.2021 09:20 Відповісти
Зараз біл гейтс прибіжить і тебе забанить
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29.03.2021 09:50 Відповісти
куда там, він у власному ПЗ дірки забинити не може)))
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29.03.2021 11:39 Відповісти
цена крепостного холопа нарасии
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29.03.2021 09:20 Відповісти
Зайві свідки ***** не потрібні.
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29.03.2021 09:23 Відповісти
Может бутербродом отравился?
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29.03.2021 09:24 Відповісти
...ПОДАВИВСЯ.
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29.03.2021 09:31 Відповісти
А ведь должен был жить вечно.
Инсульт молодеет.
"Статистика гласит, что после 55 лет риск развития инсульта резко увеличивается. Более того, риск удваивается каждые следующие 10 лет"
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29.03.2021 09:28 Відповісти
Вечно? Как ваше *****?
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29.03.2021 10:11 Відповісти
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 3617
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29.03.2021 10:15 Відповісти
Навальний приносить нещастя??!
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29.03.2021 09:28 Відповісти
Цей лікар совістю не сторгував. За це його і поміняли тоді на іншого, продажного, який дав брехливий діагноз, але такий, як був комусь треба. Людина залишилась порядною, хоч це і вартувало йому життя. А Навальний робить проблеми своєю принциповістю найперше самому собі. Він зараз в умовах пекла знаходиться. І знав про це, коли повертавсь в Рашу. Тому його вже тільки за це можна поважати, який він там не українофоб.
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29.03.2021 10:06 Відповісти
Следующим будет пилот. Не исключено, что для его "зачистки" кремлевскому ху#лу может понадобится завалить целый самолет с росиянскими пассажирами.
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29.03.2021 09:30 Відповісти
Интересно, а на Расии кто ни будь обрисовал картину убийств своих соотечественников от руки кремлёвского Фюрера за всё время правления? думаю кладбище будет очень большое. как его только Земля держит?
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29.03.2021 09:30 Відповісти
А почему Вас инресует только РФ и только с начала 2000-х?
Не желаете поинтересоваться, сколько "скоропостижно скончалось" директоров предприятий на всем постсоветском (тогда советском) пространстве начиная с конца 80-х, когда СССР готовили к сдаче?
Судьба Щербицкого Вас не интересует?

Ключевая фраза: " именно Щербицкого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Леонид Брежнев видел своим преемником":

"16 февраля 1990 года - через 5 месяцев после отставки и за день до своего 72-летия - Владимир Щербицкий умер. Согласно официальной версии, причиной тому послужило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F воспаление лёгких , хотя многие близкие к политику люди говорили о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] (17 февраля он должен был давать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F свидетельские показания в Верховном Совете УССР о событиях, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС). Похоронен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5 Байковом кладбище в Киеве.
По мнению некоторых членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро ЦК КПСС (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гришина и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Капитонова ), а также бывшего председателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 КГБ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталия Федорчука , именно Щербицкого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Леонид Брежнев видел своим преемником" (Википедия)
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29.03.2021 09:36 Відповісти
Та Брєжнєв багато кого бачив наступниками... Наприклад, Машерова, якому ДТП влаштували!
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29.03.2021 09:42 Відповісти
Все верно, всех конкурентов убрали, Горбачеву дорога была открыта.
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29.03.2021 09:48 Відповісти
Щербицкий действительно болел очень. Курил как паравоз. В Фиофанию поступил с тяжелым воспалением легких...
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29.03.2021 10:28 Відповісти
- НОВІЧОК !!!???
- НЕ ДУМАЮ.
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29.03.2021 09:30 Відповісти
Наслідки його.)))
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29.03.2021 10:04 Відповісти
мали добити в лікарні своєю "бездіяльністю", але напевно Агишев не кацап козломордий, і не зрозумів що від нього хоче КГБ.
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29.03.2021 10:12 Відповісти
"Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт."
Источник: https://censor.net/ru/n3256120

Напоминаю, что пенсионный возраст для мужчин в РФ - это 65 лет.
И это не предел.
Ходят слухи, что соседи, несмотря на сокращение продолжительности жизни (были официальные цифры за прошлый год) планируют поднять пенсионный возраст еще, вероятно, за возраст дожития.
А эти *бланы российские все "бЕндеровцев" ловят в кисельвизоре.
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29.03.2021 09:32 Відповісти
Кпцап - ідіот, Сєр, що ви чекали від їх?
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29.03.2021 09:49 Відповісти
Цей ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, який звільнився, на жаль, теж помре невдовзі через серцевий напад, хотів би я помилятися, звісно. Така ціна співробітництва з каральними органами репресовної держави, та порушення клятви Гіппократа. Це також попередження для всіх українських лікарів - які б незаконні накази не давала вам адміністрація Зеленскього, будьте солідарними, негайно надавайте таким фактам розголос та ні в якому разі не виконуйте злочинні накази.
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29.03.2021 09:32 Відповісти
- Винни, а почему Пятачок умер?
- Грибами отравился.
- А рыло почему такое синее?
- Есть не хотел.
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29.03.2021 09:38 Відповісти
Наверное тоже обеззараживал трусы пациента.
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29.03.2021 09:41 Відповісти
Скоріш за все він просто вмер. Що він такого міг знати? Якщо дійсно якась загроза була то пів лікарні б завалили й навального теж. Та й в лікарні Германії теж з новічком по лікарях потрібно було пройтись.
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29.03.2021 09:45 Відповісти
Навальний помер там у лікарні. До Німеччини передали вже "куклу", тепер зачищають свідків. Готує кдб-фсб "нового" "лучшєЧємТот" президента для рабсіян.
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29.03.2021 09:47 Відповісти
Свидетели долго не живут
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29.03.2021 09:49 Відповісти
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 8851
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29.03.2021 09:52 Відповісти
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 1100
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29.03.2021 21:32 Відповісти
Типова ситуація, як з генералом Воробьовим, який дав наказ через голову Муженка і Порошенка виходити з Дебальцевського "неказана". Цим він врятував їм життя, хоч і загинуло в цьому "плановому" виході до 200 бійців. Тим не меньш розгрому, як в Іловайську, не сталось. Через рік людина, що ніколи не скаржилась на серце, помер від серцевої недостатності. Так само і пілот штурмовика, який в Іловайську робив рейди в стан росіян. Наша влада наскрізь просякнута фсбшньою не меньше, ніж у Раші.
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29.03.2021 09:57 Відповісти
дурнику той пілот займав керівну посаду і підписував документи з розтратами коштів(ну просто прикривались героєм), не витримав такого і вчинив самогубство, значить чесна людина був, а не тварь якій пофіг на все, бо головне нажитись тут і зараз.
На рахунок останнього речення повністю згідний, і один з головних агентів це ***** яка з ****** хіхікала до відсидки де "галадала" )
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29.03.2021 10:18 Відповісти
Ну так "кремлівської зозулі" у владі нема вже 11 років. Що ж ти не танцюєш на радощах? Чому ж шпигуни так само у владі? Чому країна в дупі? Чому ти платиш за комірне в 20 більше, а зарплатня вдвічі меньша, ніж за "зазулі" була? Може ти просто дебіл абинеюльканий?
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29.03.2021 10:40 Відповісти
дурнику ВОНА не була фізично у владі тільки коли у колонії сиділа )). Ще скажи що БЮТ заборонений як компартія.....
Ти ж йолоп тут постійно розписуєш що БЮТ перемогла на місцевих виборах, а це що не ВЛАДА ?? У ВР теж наче Юлівщина представлена.
Хоча навіщо я упоротому боту, чи просто ідіоту щось розписую
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29.03.2021 11:06 Відповісти
Новичкисты спутничком вакцинировали=)
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29.03.2021 10:08 Відповісти
навальный бутерброд вернулся на родину
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 7827
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29.03.2021 10:17 Відповісти
и как там в россии ? как водочка ?
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 2906
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29.03.2021 10:24 Відповісти
Труси треба відправити на дослідження...
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29.03.2021 10:19 Відповісти
Главная ошибка врача - не член ЕР!
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29.03.2021 10:38 Відповісти
що новічок животворящій робить...
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29.03.2021 10:57 Відповісти
Умрут все, кто помог навальному.
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29.03.2021 11:00 Відповісти
этот, возможно, сам умер, а предыдущий точно отравлен.
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29.03.2021 21:23 Відповісти
 
 