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Виплати в карантин не мають вплинути на розмір пенсій у майбутньому, - Лазебна

Виплати в карантин не мають вплинути на розмір пенсій у майбутньому, - Лазебна

Міністерство соціальної політики думає над тим, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому пенсії людям. Зараз до страхового стажу зараховується отримання допомоги з часткового безробіття через карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила міністерка Марина Лазебна.

Вона зазначила, що до червня 2021 року фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії звільнили від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).

"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги з часткового безробіття під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити під час нарахування пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати під час обчислення пенсії вниз", - повідомила Лазебна.

Також читайте: Торік Пенсійний фонд недоотримав близько 4 млрд гривень через пільги ФОПам, - міністерка соцполітики Лазебна

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не должны повлиять на размер пенсий в будущем.......
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29.03.2021 09:45 Відповісти
на депутатские пенсии не повлияет - это уж точно!)))
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29.03.2021 09:49 Відповісти
Солидарная пенсионная система - это лохотрон
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29.03.2021 09:54 Відповісти
переклад: шиш вам, а не пенсії...
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29.03.2021 09:54 Відповісти
Вранье. Всем предпринимателям засчитали не 1 год, а 8 месяцев в стаж. По крайней мере на сегодняшний день.
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29.03.2021 10:03 Відповісти
Это обездоленным , малоимущим ограничили зарплату до несчастных 47 тысяч . Это их успокаивают , что государство обберёт миллионы пенсионеров , а им всё равно заплатит честно наворованное?
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29.03.2021 10:06 Відповісти
 
 