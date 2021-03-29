Садовий закликав до діалогу щодо ситуації з протестом під ОП 20 березня: "Я не вірю в судову реформу в країні, де стан дверей важливіший за права людини"
Мер Львова закликав українську владу, політичні сили та громадських активістів до діалогу щодо судової реформи і ситуації з протестами, викликаними вироками судів у резонансних справах.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Минув тиждень після пікету на Банковій. Чиновники, активісти, вже навіть помальовані двері були на прямому ефірі. За цей тиждень я побачив все, крім діалогу. Щоб сформувати свою позицію я завжди пробую спроектувати ситуацію на себе і своїх близьких. І що вийшло цього разу? На місці тих, кого Арестович називає політичними в'язнями можу опинитись я, мої близькі, або ще гірше – наші діти. Я не проти, щоб винні у злочинах були покарані. Але давайте спочатку доводити вину, а потім забирати у людей дні і роки їхнього життя. Я не вірю в судову реформу у країні, де стан дверей важливіший за права людини. І байдуже, що це за двері. Здається вони ведуть нас не туди", - заявив Садовий.
"Не хочу, щоб цей допис був просто маслом у вогонь. Цього вже досить. Давайте вийдемо на діалог! Я готовий забезпечити у Львові якісний майданчик для зустрічі представників усіх сторін. Нам треба поговорити. Єдина умова – розмова має відбутись у закритому режимі, без камер. Мої контакти у вас є. Чекаю на відповідь", - закликав мер Львова.
Раніше на ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.
Будь ласка, зачекайте...
група у фейсбук https://www.facebook.com/groups/360937008109104/ СКОРУМПОВАНЕ МІСТО ЛЬВІВ. -І ЕТО ФСЬО О НЬОМ !
Хорошо.
Я тебе скажу то же самое, но без "сам".
Полегчало?
.Є у нього такий талант......
БАБЛО ПРИМИРЯЄ
По-перше, завданням було дискредитувати активістів і поки що це вдається. Спаленою табличкою переймається реально більше народу, ніж, скажімо, зґвалтуванням у відділку в Кагарлику. Тому що Кагарлик - це одна людина, а табличка - це цілий інститут президентства і взагалі як ви смієте.
Це дуже сумний медійний наслідок, але він цілком закономірний.
Закономірний тому що Аваков - не Захарченко. Аваков дуже добре знає помилки влади Овоча на Майдані та просто їх не повторює. Ніхто й не пробує створити медіакартинку, в якій існують злі активісти і добрі космонавти, котрі намагаються їх втихомирити (на цю маячню не ведеться ніхто крім людей, у крові яких досі циркулює найсмачніший у світі пломбір). МВС добре знає свою суспільну репутацію і грає саме з її допомогою - "приписуючи" активістів собі. Вони чудово знають, наскільки дискредитаційною є співпраця з МВС, і абсолютно не соромляться цим користуватися.
Це, власне, базова відповідь на питання "Чому на Банковій не було поліції?" Саме тому. Тому що підозра в "замусореності" дає незрівнянно потужніший ефект. Всіх не пересадиш, але всіх можна репутаційно знищити, якщо зробити правильний вигляд.https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
Щодо https://gazeta.ua/articles/politics/_svastika-na-op-provokaciya-yiyi-domalyuvali-pislya-akciyi-za-sternenka-gromadske-sposterezhennya/1021417 свастики - ні, її намалював не Роман. Її взагалі намалювали не протестувальники, бо з'явилась вона уже після акції. Як то кажуть, це маленька деталь для МВС, але чомусь величезна проблема для богобоязливого українського суспільство, котре квапилось хором плюнути на філіна протестів саме через намальовану свастику. Якщо для вас саме цей символ став підставою засуджувати протести і відхрещуватись від них - мої вітання, вас, за браком кращого слова, на*бали. Проте ви не самотні, бо на*бали в цій ситуації нас усіх ще коли не виставили поліцейський кордон під ОП. Останнє, якщо подивитися на комунікацію МВС, зробили саме для того, щоб надати протестам чіткого флеру "мусорської провокації". Вдалося.https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
А от щодо "насправді промусорський" ситуація ще сумніша. Бо Ратушного в цю ситуацію вписують разом із Філімоновим і тільки з ним. Абсолютно справедливо розраховуючи, що вельми сумнівна репутація "сина Перуна" Філімонова підмочить і репутацію Романа. Попри те, що він жодного разу не ультраправий, ба навіть не "помірковано правий", а його пасіонарна діяльність обмежується якраз Протасовим Яром. За двома зайцями погналися і, красені, обох спіймали, бо це ще й хороший ґрунт для дискредитації руху конкретно на захист Протасового, аби Корбан нарешті міг його забудувати черговими коробками.
З Романом особисто роблять точно те саме, що з усім протестним рухом загалом - репрезентують через репутаційні прірви в очах широкого загалу. Просто для того, щоб репутація протестів репрезентувалась через образ МВС, репутація Романа - через образ Філімонова etc. https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
Вот такой человек должен быть президентом. Но голосуют не за умных , а за симпатичных... Я помню, как мои друзья на Востоке говорили "да, янык бандюк, но наш - а те - не наши".."потом говорили: Всё-таки порошенко посимпатичнее и англмйский язык знает"...а потом и вообще выбрали киноверсию сказочки... Но , чтоб реально умных и компетентных выбирали - такого не было ни разу... Вот эти все избранные кгм... ****** называют народ былом. Это очень обидно. А в чём они не правы ?!