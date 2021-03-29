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протест (2377) Садовий (534) судова реформа (1458) Стерненко (383) Офіс Президента (1998)

Садовий закликав до діалогу щодо ситуації з протестом під ОП 20 березня: "Я не вірю в судову реформу в країні, де стан дверей важливіший за права людини"

Садовий закликав до діалогу щодо ситуації з протестом під ОП 20 березня:

Мер Львова закликав українську владу, політичні сили та громадських активістів до діалогу щодо судової реформи і ситуації з протестами, викликаними вироками судів у резонансних справах.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Минув тиждень після пікету на Банковій. Чиновники, активісти, вже навіть помальовані двері були на прямому ефірі. За цей тиждень я побачив все, крім діалогу. Щоб сформувати свою позицію я завжди пробую спроектувати ситуацію на себе і своїх близьких. І що вийшло цього разу? На місці тих, кого Арестович називає політичними в'язнями можу опинитись я, мої близькі, або ще гірше – наші діти. Я не проти, щоб винні у злочинах були покарані. Але давайте спочатку доводити вину, а потім забирати у людей дні і роки їхнього життя. Я не вірю в судову реформу у країні, де стан дверей важливіший за права людини. І байдуже, що це за двері. Здається вони ведуть нас не туди", - заявив Садовий.

"Не хочу, щоб цей допис був просто маслом у вогонь. Цього вже досить. Давайте вийдемо на діалог! Я готовий забезпечити у Львові якісний майданчик для зустрічі представників усіх сторін. Нам треба поговорити. Єдина умова – розмова має відбутись у закритому режимі, без камер. Мої контакти у вас є. Чекаю на відповідь", - закликав мер Львова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента 8 днів не може відмити стіну від фарби. ФОТО

Раніше на ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Садовий закликав до діалогу щодо ситуації з протестом під ОП 20 березня: Я не вірю в судову реформу в країні, де стан дверей важливіший за права людини 01

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Топ коментарі
+13
Правильні слова підібрав.
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29.03.2021 09:31
+3
Ты с мусором проблему решить не можешь, в житомирской области вон неделю назад нашли львовский мусор... майданчик он организует для зустричи, вот жеж, ахаха
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29.03.2021 09:36
+3
Бубачка образилось шо фулюгани написали ЛОХ, а це понад усьо.
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29.03.2021 09:36
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Правильні слова підібрав.
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29.03.2021 09:31 Відповісти
Да щоб він здох скотина разом з тими хто його обрав!
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29.03.2021 13:08 Відповісти
Він накличе на себе і мерію! Тоді оцінить.
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29.03.2021 09:35 Відповісти
Ты с мусором проблему решить не можешь, в житомирской области вон неделю назад нашли львовский мусор... майданчик он организует для зустричи, вот жеж, ахаха
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29.03.2021 09:36 Відповісти
запрошую
група у фейсбук https://www.facebook.com/groups/360937008109104/ СКОРУМПОВАНЕ МІСТО ЛЬВІВ. -І ЕТО ФСЬО О НЬОМ !
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29.03.2021 10:29 Відповісти
Бубачка образилось шо фулюгани написали ЛОХ, а це понад усьо.
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29.03.2021 09:36 Відповісти
Ты - ЛОХ.
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29.03.2021 09:37 Відповісти
Йоша, не наривайся.
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29.03.2021 09:40 Відповісти
Обиделся?
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29.03.2021 09:44 Відповісти
Так тоді чому ти сам образився, коли на тебе таке написали?
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29.03.2021 09:57 Відповісти
Патамушта у троляки-початківця тільки і вистачило розуму на "сам дурак".
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29.03.2021 10:01 Відповісти
И поэтому ты обиделся.
Хорошо.
Я тебе скажу то же самое, но без "сам".
Полегчало?
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29.03.2021 10:20 Відповісти
Андрій "Доля" ВСІХ помирить...

.Є у нього такий талант......

БАБЛО ПРИМИРЯЄ
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29.03.2021 09:54 Відповісти
Що ж, які проміжні підсумки https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-vidpovidaj-avakov-chort-op-zakidali-fayerami-i-zalili-farboyu-onovleno/1021239 цього всього ?
По-перше, завданням було дискредитувати активістів і поки що це вдається. Спаленою табличкою переймається реально більше народу, ніж, скажімо, зґвалтуванням у відділку в Кагарлику. Тому що Кагарлик - це одна людина, а табличка - це цілий інститут президентства і взагалі як ви смієте.
Це дуже сумний медійний наслідок, але він цілком закономірний.
Закономірний тому що Аваков - не Захарченко. Аваков дуже добре знає помилки влади Овоча на Майдані та просто їх не повторює. Ніхто й не пробує створити медіакартинку, в якій існують злі активісти і добрі космонавти, котрі намагаються їх втихомирити (на цю маячню не ведеться ніхто крім людей, у крові яких досі циркулює найсмачніший у світі пломбір). МВС добре знає свою суспільну репутацію і грає саме з її допомогою - "приписуючи" активістів собі. Вони чудово знають, наскільки дискредитаційною є співпраця з МВС, і абсолютно не соромляться цим користуватися.
Це, власне, базова відповідь на питання "Чому на Банковій не було поліції?" Саме тому. Тому що підозра в "замусореності" дає незрівнянно потужніший ефект. Всіх не пересадиш, але всіх можна репутаційно знищити, якщо зробити правильний вигляд.https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
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29.03.2021 10:00 Відповісти
А тут не только вопрос о судебной реформы нужно поднимать а так же вопрос про моральный облик власти... И еще задуматься про моральный облик некоторых журналистов, в частности г-жи Мосейчук, которая уже давно является прообразом сливного бочка.
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29.03.2021 10:02 Відповісти
Перевірити це просто. Достатньо подивитися, що зараз пишуть про https://gazeta.ua/articles/life/_5-uchasnikiv-akciyi-protestu-pid-op-otrimali-pidozru/1021884 Романа Ратушного . А пишуть про нього три речі: що він "намалював свастику", що він "активіст з Протасового" і що він, як і решта, "професійний провокатор, що діяв погоджено з політикою". Загалом ці три тези, "вандал", "активіст" і "насправді промусорський" ліплять і до всього протесту загалом, і до кожного учасника зокрема. Але випадок з Романом абсолютно програмний, тож розберемо його.
Щодо https://gazeta.ua/articles/politics/_svastika-na-op-provokaciya-yiyi-domalyuvali-pislya-akciyi-za-sternenka-gromadske-sposterezhennya/1021417 свастики - ні, її намалював не Роман. Її взагалі намалювали не протестувальники, бо з'явилась вона уже після акції. Як то кажуть, це маленька деталь для МВС, але чомусь величезна проблема для богобоязливого українського суспільство, котре квапилось хором плюнути на філіна протестів саме через намальовану свастику. Якщо для вас саме цей символ став підставою засуджувати протести і відхрещуватись від них - мої вітання, вас, за браком кращого слова, на*бали. Проте ви не самотні, бо на*бали в цій ситуації нас усіх ще коли не виставили поліцейський кордон під ОП. Останнє, якщо подивитися на комунікацію МВС, зробили саме для того, щоб надати протестам чіткого флеру "мусорської провокації". Вдалося.https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
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29.03.2021 10:03 Відповісти
...Цей розгін проплачений, звісно. І коли я кажу "проплачений", то буквально маю на увазі, що ці матеріали просувають за допомогою платної реклами. І якщо ви вважаєте, що пабліки з мемасами будуть розганяти подібні матеріали за бабло з власної доброї волі - дочитаєте цей допис потім, у дитсадку скоро сніданок.
А от щодо "насправді промусорський" ситуація ще сумніша. Бо Ратушного в цю ситуацію вписують разом із Філімоновим і тільки з ним. Абсолютно справедливо розраховуючи, що вельми сумнівна репутація "сина Перуна" Філімонова підмочить і репутацію Романа. Попри те, що він жодного разу не ультраправий, ба навіть не "помірковано правий", а його пасіонарна діяльність обмежується якраз Протасовим Яром. За двома зайцями погналися і, красені, обох спіймали, бо це ще й хороший ґрунт для дискредитації руху конкретно на захист Протасового, аби Корбан нарешті міг його забудувати черговими коробками.
З Романом особисто роблять точно те саме, що з усім протестним рухом загалом - репрезентують через репутаційні прірви в очах широкого загалу. Просто для того, щоб репутація протестів репрезентувалась через образ МВС, репутація Романа - через образ Філімонова etc. https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
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29.03.2021 10:04 Відповісти
Якось важко пробачити особу, що прилюдно вилізувала сраку януковощу за право привітати його з днюхой. *****(((
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29.03.2021 10:06 Відповісти
Права вора важнее карманов обворованного.Нормально!Робин Гуды!
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29.03.2021 10:11 Відповісти
Каждый имеет право на дверь! Заведи себе свою дверь и порть!
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29.03.2021 10:38 Відповісти
Приклад правової держави Україна: вбивць і злочинців заберають без жодних законів з тюрмем та слідчих ізоляторів і віддають їх(міняють) в Росію, а на вимогу протестувальників звільнити ув'язнених без належної доказової бази Антоненка і Стерненка відправляють до суду, якому ніхто крім самих суддів не довіряє. Це про справедливість чи рівність перед законом? Театр абсурду та й годі!
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29.03.2021 10:52 Відповісти
Не може бути успішною країна, в якій народ вибирає президентом недоумка, а потім сміється над ним. За державу встидно!
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29.03.2021 11:00 Відповісти
" ... давайте сначала доказывать вину, а потом забирать у людей дни и годы их жизни. Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека. И неважно, что это за дверь. Кажется она ведет нас не туда", - заявил Садовый"
Вот такой человек должен быть президентом. Но голосуют не за умных , а за симпатичных... Я помню, как мои друзья на Востоке говорили "да, янык бандюк, но наш - а те - не наши".."потом говорили: Всё-таки порошенко посимпатичнее и англмйский язык знает"...а потом и вообще выбрали киноверсию сказочки... Но , чтоб реально умных и компетентных выбирали - такого не было ни разу... Вот эти все избранные кгм... ****** называют народ былом. Это очень обидно. А в чём они не правы ?!
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29.03.2021 11:06 Відповісти
Как там, мусорный завод уже построил???
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29.03.2021 14:21 Відповісти
Ой, он умеет только осуждать когда кто то обгадится. А когда сам усрется, то прячется. Молчал бы уже. Андрюша. Ему вообще пока долю не отсыпят, не о каких правах говрить не будет.
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29.03.2021 16:26 Відповісти
 
 