За тиждень вогонь забрав життя 50 осіб, на водних об'єктах загинули 14, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 22.03 по 28.03) під час пожеж загинуло 50 людей, на водних об'єктах - 14.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, з початку тижня зареєстровано 2 тис. 888 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 66 осіб.
Ліквідовано 2 тис. 577 пожеж, врятовано під час пожеж 49 осіб і не допущено знищення вогнем 481 будівлі та 29 од. техніки. Під час пожеж загинуло 50 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 830 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 198 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 178 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 14 осіб.
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