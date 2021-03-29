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авіакатастрофа (1082) США (20990) мільярдери (224) вертоліт (865)

Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці (оновлено)

Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці (оновлено)

У Сполучених Штатах на Алясці розбився вертоліт, що перевозив гостей і гідів компанії Tordillo Mountain Lodge, яка надає послуги з відпочинку в горах. Загинули п'ять осіб, одну людину госпіталізовано у важкому стані. Серед загиблих - найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

Вертоліт Eurocopter AS50 упав поряд з містом Бьютт на Алясці за невідомих обставин ввечері 28 березня. Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв і одного потерпілого, повідомляє Associated Press.

У компанії вже заявили, що це перший такий випадок з їхнім вертольотом за 17 років роботи.

Вертоліт належав компанії Soloy Helicopters, з яким Tordillo Mountain Lodge уклала контракт на перевезення.

Розпочато розслідування катастрофи, польоти над місцем аварії тимчасово припинені.

У той же час Reuters стало відомо, що серед загиблих – найбагатша людина Чехії Петр Келлнер. Його статки оцінюються в 17,5 млрд дол.

Як відомо, Келлнер був знайомий з багатьма російськими бізнесменами, в тому числі з Романом Абрамовичем. Ще в 2018 році чеський мільярдер мав намір купити футбольний клуб "Челсі", що належить Абрамовичу. Їхні VIP-ложі на стадіоні розташовані поруч.

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Як пише SkyNews, Келлнер та його група відвідували лижну трасу на вертольотах, яка передбачала катання на позашляхових трасах. Замість підйомника використовувалися вертольоти.

56-річний бізнесмен перебував на борту вертольоту Airbus AS350 B3 під час приземлення біля льодовика Кнік.

Посадовці заявили, що він розбився за невідомих обставин приблизно за 50 миль на схід від Анкориджа о 18:35 в суботу за місцевим часом. Розпочалося розслідування катастрофи.

Шостий чоловік на борту перебував у важкому, але стабільному стані в неділю в лікарні в Анкориджі, повідомили військові штату Аляска. У заяві вони зазначили, що отримали повідомлення про прострочений вертоліт та місце можливих аварійних уламків у ніч на суботу.

Інших загиблих ідентифікували як Грегорі Гармса (52 роки) із Колорадо; Бенджаміна Лароше (50 років) також з Чехії; два мешканці Аляски - Шон Макманнані (38 років) з Гірдвуда та пілот Захарі Рассел (33 роки) з Анкориджа.

П'ятеро пасажирів - це три гості та два гіди з гірського будиночка Тордрілло, уточнила прессекретарка компанії Мері Ен Пруйт.

За даними Forbes World 2020, Келлнер є найбагатшою людиною Чехії, його власний капітал оцінюється в $14,9 млрд.

Келлнер народився 1964 року, в 1986-му закінчив Вищу школу економіки в Празі. Є засновником і мажоритарним власником (володіє 98,93% акцій) інвестиційної групи PPF. Із січня по березень 1998-го був головою правління PPF, з 2007-го по 2013-й входив до ради директорів Assicurazioni Generali S.p.A. До останнього часу керував стратегічним розвитком PPF.

Інвестиції PPF спрямовані на різні сфери економіки: фінансові послуги (Home Credit, PPF banka та інші), телекомунікації (CETIN, O2), медіа (Central European Media Enterprises), біотехнології (SOTIO), нерухомість (PPF Real Estate Holding), машинобудування (Škoda Transportation, Темса) та інші.

Група представлена ​​в Європі, Північній Америці та Азії. PPF заявляла, що володіла активами на 44 млрд євро станом на 30 червня 2020 року.

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Топ коментарі
+7
отправить срочно на Аляску КОломойского!
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29.03.2021 10:12
+5
Это тот самый Келлнер который когда-то заявил что в Чехии коррупции больше чем в России. За что задохнувшаяся от возмущения чешская общественность и СМИ подвергли его травле.

Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці - Цензор.НЕТ 1175
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29.03.2021 10:04
+4
стопудово путька виноват
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29.03.2021 10:03
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Певно, в Чехії дають кельнерам непогані чайові!
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29.03.2021 09:53 Відповісти
Он просто вовремя приватизировал
государственные страховые компании компании и банки...
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29.03.2021 10:40 Відповісти
словосочетание "вовремя приватизировал" вызывает гомерический хохот
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29.03.2021 13:22 Відповісти
У богатых свои причуды.. В том числе и в вопросах смерти. ( миллиардер из Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске)
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29.03.2021 09:57 Відповісти
Забыли добавить - от COVID-19
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29.03.2021 09:57 Відповісти
Пусть ищут взрывчатку!!!!! Меньше с Абрамовичем надо общаться!!!!
Земля пухом!!!! Столько денег, столько возможностей- и раз!!!!!!! И НИЧЕГО НЕТ!!!!
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29.03.2021 10:02 Відповісти
Человеку положено однажды умереть, а потом СУД
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29.03.2021 11:24 Відповісти
стопудово путька виноват
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29.03.2021 10:03 Відповісти
Это тот самый Келлнер который когда-то заявил что в Чехии коррупции больше чем в России. За что задохнувшаяся от возмущения чешская общественность и СМИ подвергли его травле.

Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці - Цензор.НЕТ 1175
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29.03.2021 10:04 Відповісти
мабуть тому чехи живуть краще ніж кацапи, і кацапня там нерухомість зкуповує. мабуть хотіло щось "порешать", сказали або весь бізнес віддаси(конфіскуємо) або буде по закону. ну таке, а там де зараз хабарі не беруть.
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29.03.2021 10:10 Відповісти
Сработал Джеймс Бонд.
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29.03.2021 10:07 Відповісти
Разбогател на приватизации в 90, и скупке компаний попавших в трудную ситуацию и перепродажей их потом, когда ситуация на бирже улучшалась. . Какое-то время владел кацапским "Эльдорадо". Они и у нас есть
Вот такой миллиардер. "Красотку" как по нему снимали, только этот лучше не стал в конце
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29.03.2021 10:11 Відповісти
отправить срочно на Аляску КОломойского!
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29.03.2021 10:12 Відповісти
беня не глупый, беня на вертолёте за хлебом не летает, беня сидит тихо на попе, а харчи ему носит прислуга))
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29.03.2021 10:56 Відповісти
от Господа Бога не спрячешься даже в кремлевском бункере
Беня, готовься на выход
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29.03.2021 11:22 Відповісти
Та ладно, Яхве своих не трогает!
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29.03.2021 13:10 Відповісти
та да, как Кобздона - держит на этом свете до последнего бурята
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29.03.2021 13:25 Відповісти
Слуга Народа носит ))
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29.03.2021 13:14 Відповісти
розбиваються і нові літаки та гелікоптери "В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain LodgeИсточник: https://censor.net/ru/n3256128" міг бути і людський фактор, показували красоти і щось пішло не так.
Кацапи так свій гавноджет при показовому польоті десь в азії об гору розфігачили
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29.03.2021 10:56 Відповісти
Я кацапів приплів, бо там новий літак "продавали" азіатам і розфігачили в гору, разом з делегацією покупця.
Може бути супер нова і надійна техніка, та людський фактор....
У США стається багато пригод, бо там і літають стільки скільки весь світ разом не літає. Флайрадар подивіться )
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29.03.2021 11:39 Відповісти
ясно що "другое" там падають багато бо літають ну дуже багато, а у вас кацапів падають бо або гавно, або старе гавно.
Військову техніку не беру до уваги, бо то реально "другое" ))
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29.03.2021 11:50 Відповісти
Еврокоптер? Может Индианкоптер правильно тогда? вата, а что насчет самолетов? у вас недавно Ту-23)))) при том шо там летают в 20 раз больше, у вас разбиваются столько же или больше чем у них - не старье, не?
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29.03.2021 11:10 Відповісти
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29.03.2021 10:17 Відповісти
Програмер таки приколист. ему без разницы, сколько у кого денег. носит тебя в одиночку по дикой ненаселёнке или геликоптером перемещаешся, он планирует результат вылазок из своих соображений.
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29.03.2021 10:50 Відповісти
никак
Творец решил, что пора на отчёт, а то ещё больше начудит
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29.03.2021 11:28 Відповісти
а карманов у гроба нет
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29.03.2021 11:03 Відповісти
Этот новопредставившийся чешский господин Келлнер был бы ещё большим молодцом, если бы пригласил с собою на увеселительную вертолётную прогулку Ахметова, Фирташа, Коломойского, Пинчука и ещё ряд украинских коллег.
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29.03.2021 11:07 Відповісти
Библия права:
Жизнь человека не зависит от состояния его кармана...
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29.03.2021 11:19 Відповісти
ну это вы наверно и про Ахметова имеете ввиду ?
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29.03.2021 13:26 Відповісти
Надо этой компании предложить работать на рынке Украины - виртальотные экстремальные туры на Мальдивы, воздушное сафари на Мальдивах из ПЗРК...
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29.03.2021 11:33 Відповісти
В гробу карманов НЕТ ...
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29.03.2021 11:48 Відповісти
Через него шла схема виртуального "импорта" парашного газа через Словакию назад в Украину. Кто на эту схему теперь сядет- тот и заказал чеха. 100% уши }{уйла торчат.
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29.03.2021 11:53 Відповісти
если схема была рабочей то чем он Гульфиковичу мешал ? судя по его связям с Мордором, он там был в надежных партнерах
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29.03.2021 13:30 Відповісти
А зачем им лишние рты? Посмотрим, кто этот "реэкспорт" сейчас возглавит (в т.ч. от Украины).
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29.03.2021 13:43 Відповісти
я бы летал только своим вертолётом, если бы у меня было 17 ярдов,. но так как их у меня нет, то пишу комменты на цензоре.
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29.03.2021 11:58 Відповісти
Жалко, ах как жалко, что не было там Кучмы, Пинчука, Коломойского, Левочкина с Ахметовым и еще пары украинских лярв. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Авось, как-нибудь, соберет Господь всю эту дрянь вместе, ну, совершенно случайно, в одном месте- и тут им всем на голову кирпичи упадут. Вот ведь будет умора.....
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29.03.2021 13:24 Відповісти
"- Пропал наш квартирант!- радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валяный сапог. - Пропал, миленький. А не летай, не летай.Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
И он переворачивал валенок над стонущим огнем.
- Долетался, желтоглазый!- бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. - Вот и комната освободилась, площадь."
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29.03.2021 21:24 Відповісти
 
 