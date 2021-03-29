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безробіття (526) робота (1140) звільнення (2623) Лазебна Марина (167)

За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна

За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна

За 2020 рік в Україні було прийнято на роботу 3,9 мільйона осіб, а припинені трудові відносини з 4,06 млн. Такий показник є нормальним для кризового року.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці та скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа", - зазначила очільниця Мінсоцполітики.

У той же час Лазебна додала, що для підвищення рівня працевлаштування потрібно розробляти нові стимулюючі програми зайнятості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати в карантин не мають вплинути на розмір пенсій у майбутньому, - Лазебна

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Топ коментарі
+9
******* дура..
Сто тсяч без работы, для неё не катастрофа..
Ну и фиг с ними, со сто-тысячами людей...
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29.03.2021 10:14
+7


За 2020 год трудоустроено на 101 тыс. человек меньше, чем уволено, и это не катастрофа, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5523
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29.03.2021 10:08
+6
вот же СУК@ !!!
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29.03.2021 10:15
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За 2020 год трудоустроено на 101 тыс. человек меньше, чем уволено, и это не катастрофа, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5523
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29.03.2021 10:08 Відповісти
Так це ж фактично те, що святий Петро всю свою каденцію пропагував та робив. А цей лише продовжує його справу.
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29.03.2021 10:14 Відповісти
Президент як завжди - правий . С. Лєщєнко

За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5027. .
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29.03.2021 10:22 Відповісти
******* дура..
Сто тсяч без работы, для неё не катастрофа..
Ну и фиг с ними, со сто-тысячами людей...
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29.03.2021 10:14 Відповісти
вот же СУК@ !!!
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29.03.2021 10:15 Відповісти
На такие ЗП и не хотят устраиваться...
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29.03.2021 10:18 Відповісти
Лазебная у кремлёвских пропагандонов учится расхваливать преступные действия и преступную бездеятельность власти.... У лаптей тоже всё прекрасно по рассказам кремлёвской крысы...
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29.03.2021 10:21 Відповісти
запрплата в 5 000 грн - это еще и..
За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3835
ну а это 500 000 высокооплачиваемых новооткрытых рабочих мест
За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1025
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29.03.2021 10:30 Відповісти
что жрать будут те которых уволили ничего ? а ну да для кризиса это нормально
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29.03.2021 10:34 Відповісти
Это только дутая статистика... А как дела обстоят с теневым рынком труда, сколько трудоспособного населения вообще работает и платит налоги, где эта статистика... 😡 И вообще, что делать с вот этой тенденцией:"С начала 2020 года с Украины уехали 66 тыс. медработников, часть из которых нашли работу в Польше. Об этом сообщил социологический Центр Разумкова в своём ежегодном отчёте «Украина 2020−2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы». Документ опубликован на официальном сайте организации.
(Подробности: https://regnum.ru/news/society/3219611.html
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Как эти 🤡 уже всех достали ...
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29.03.2021 10:34 Відповісти
За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4314

За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1953
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29.03.2021 10:41 Відповісти
какя же она пиз-нутая извиняюся за мат. 100 тыс человек безработных это же люди трудоспособного возроста и немогут работать в своей стране создавать духовные и материальные ценности это же армия которая уверен будь другой национальности и кровей поставила была раком не только эту Лазебную но и всю всю олихархическую свору. но к сожалению мы нация терпил
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29.03.2021 10:46 Відповісти
А где же 500000 новых рабочих мест, которыми зепрезик и сн грозились обспечить украинцев?
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29.03.2021 10:48 Відповісти
У Міністра соцполітики Лазебної проблеми з математикою: 4,06 млн - 3,9 млн = 160 тис., а не 101 тис. І ці люди організовують нарахування пенсій...
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29.03.2021 11:25 Відповісти
Безработная Лазебная-это не катастрофа
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29.03.2021 11:37 Відповісти
100000 не трагедія,а 50000 це взагалі - похибка.Людожери.
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29.03.2021 12:11 Відповісти
Иначе как бессовестным цинизмом слова "министра" не назовешь - серая масса в цифровом эквиваленте - статистика ( видимо, как всегда, брехливая) заменяет каждую отдельную личность - наивысшую ценность государства Украина. Отдельные сюжеты 1+1 о героических поступках полицейских на благо граждан - это не дифирамб государственной структуре, но лишь проявление человечности отдельных граждан страны по отношению к другим гражданам своей страны. Государство же в целом превратилось в машину обогащения для группы лиц, паразитирующих на украинцах, на ресурсах, природных богатствах Украины.
Истоки настоящей свободы, настоящей независимости и процветания Украины - в ней самой, и только в ней самой. Когда придет обновление мышления, когда оно придет на уровень каждого отдельного человека и объединит граждан в единое сообщество свободных от рабства ( грехов - коррупции, стяжательства, лицемерия, лжи, неверия, воровства и тд) людей, тогда у нас будет процветание.
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29.03.2021 13:58 Відповісти
 
 