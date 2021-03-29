За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна
За 2020 рік в Україні було прийнято на роботу 3,9 мільйона осіб, а припинені трудові відносини з 4,06 млн. Такий показник є нормальним для кризового року.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці та скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа", - зазначила очільниця Мінсоцполітики.
У той же час Лазебна додала, що для підвищення рівня працевлаштування потрібно розробляти нові стимулюючі програми зайнятості.
Будь ласка, зачекайте...
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Сто тсяч без работы, для неё не катастрофа..
Ну и фиг с ними, со сто-тысячами людей...
ну а это 500 000 высокооплачиваемых новооткрытых рабочих мест
(Подробности: https://regnum.ru/news/society/3219611.html
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Как эти 🤡 уже всех достали ...
Истоки настоящей свободы, настоящей независимости и процветания Украины - в ней самой, и только в ней самой. Когда придет обновление мышления, когда оно придет на уровень каждого отдельного человека и объединит граждан в единое сообщество свободных от рабства ( грехов - коррупции, стяжательства, лицемерия, лжи, неверия, воровства и тд) людей, тогда у нас будет процветание.