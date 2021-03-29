Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК
На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер Добропілля і представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов.
Про це говорять дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 95,53% протоколів, передає Цензор.НЕТ.
Аксьонова підтримали 65,54% виборців, на другому місці - кандидат від Партії Шарія Валентин Рибін, за нього проголосували 12,95%.
Волонтер і лікар Юлія Кузьменко, обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, отримала 6,63% голосів. Вона балотувалася від партії "Європейська Солідарність".
За даними ЗМІ, Андрій Аксьонов в 2014 році, як мер селища Новодонецьке, організував там псевдореферендум. У жовтні 2015 був обраний мером Добропілля. ЗМІ повідомляли, що в Аксьонова подвійне громадянство - України та Росії. У травні 2018 року йому повідомили про підозру в службовій підробці (ч.1 ст.366 КК), підробці та використанні документів (ч.4 ст.358 КК), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч.2 , 3 ст.191 КК) - заради незаконного відвідування окупованого Криму. У січні 2019-го Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.
Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) і російських ГРУшників.
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https://ua.112ua.tv/statji/v-hostiakh-u-bisa-yak-zelenskyi-u-zakhoplenii-bezlerom-horlivtsi-kontsert-davav-i-pyvo-pyv-568313.html
Внутренняя Монголия
@l_vinchenso
·За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР. Нічого не переплутайте. Зеленський, це що таке?
https://twitter.com/den_kazansky
Денис Казанський
@den_kazansky
Позачергові вибори до Верховної Ради на окрузі №50 "(Донецька область) виграв громадянин Росії Андрій Аксьонов.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·
Результати проміжних виборів це черговий діагноз частині суспільства. Перемагають не патріоти, а сепаратисти та люди Коломойського.
На Донеччині ситуація взагалі патова. 65% підтримки здобуває так званий Аксьонов. Особа, що у 2014 році намагався створити ДНР та провести «референдум» в Добропіллі. І це при тому що в місті не було російських терористів, а вже пізніше його контролювали добробати та військові. Пізніше цей новоспечений депутат втік в України. Тепер він новий депутат. Буде представляти Україну у Верховній Раді. Заради його перемоги навіть знявся канидат від ОПЗЖ.
Весело? І не кажіть.
Далі Івано-Франківщина. Тут за даними паралельного підрахунку перемагає Шевченко (власник Буковелю де катається в карантин Зеленський), а далі ще один фейковий політик - Вірастюк. Комусь смішно - мені не смішно.
Бабло перемагає Україну.
На Донеччині мали можливість обрати Юлію Кузьменко.
На Франківщині Руслана Кошулинського.
На жаль, байдужість виборців (явка на Донеччинні 20%, на Франківщині 35%) виявились абсолютно пасивними до вибору майбутнього свого регіону, окруру, а отже і країни. Шалені маніпуляції, оліграхнічні гроші, що заливались ріками округи, підтримка всяких «1+1» та інших ЗМІ. І ми знов ходимо в тому ж колу...
Тепер не варто нарікати...вибір зроблений і він не на користь України та її майбутнього.
Щоб будь-яких ілюзій вже не мали.
Вам тільки було б що «пожрати»!
Ви всіх в країні просто задовбали!
Вам чхати що війна в країні.
Вам чхати на людей навколо.
Набити пузо тільки б нині,
Бо мозок в вас працює кволо.
Ви бачите не далі пуза.
Ваші думки лише про їжу.
Продажність -то є ваша муза,
Яка формує сутність хижу.
Що хочу гречкожерам побажати?
Щоб всі ви врешті решт повиздиха́ли!
Щоб всі потрапили до пекла
І щоб чорти вам жерти не давали!
ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ 2019
…люди хотіли бачити абсолютно нову людину, яка жодного дня не була в політиці.
І це ми бачимо на прикладі Володимира Зеленського
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/1/7210948/
Давайте ж побажаємо цьому кандидату, щоб його оперувала людина, яка жодного дня не будла в медицині!
В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья.
СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство - Украины и России.
В МАЕ 2018 ГОДА АКСЕНОВУ СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ, ПОДДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИСВОЕНИИ, РАСТРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИИ ИМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
Незаконно посещал оккупированный Крым.
В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.