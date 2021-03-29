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Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі, - "слуга народу" Кравчук

Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі, -

Верховна Рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, погоджувальна рада парламенту може додати до порядку денного постанову про ситуацію на Донбасі.

"Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готова ця постанова, щоб її розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі", - пояснила парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський

Також читайте: Ворог за добу 10 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши населений пункт зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

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Топ коментарі
+5
А смысл??? Вы считаете что если Кива вздрочн...т, кто то закажет путану и все оценят зад какой то корабельной сосны, то это как то повлияет на ситуацию на Донбассе?
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29.03.2021 10:33
+4
Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации возле дверей офиса потерпевшего прыныжня Украины
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29.03.2021 10:36
+4
может собраться...а может и не собраться ...да?
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29.03.2021 10:38
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А смысл??? Вы считаете что если Кива вздрочн...т, кто то закажет путану и все оценят зад какой то корабельной сосны, то это как то повлияет на ситуацию на Донбассе?
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29.03.2021 10:33 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь всеж в музыканты не годитесь...
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29.03.2021 10:34 Відповісти
Обострение то фигня.
А вон РАЗРИСОВАННАЯ ДВЕРЬ Бубочки - вот настоящая трагедия.
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29.03.2021 10:36 Відповісти
таки да, знаете как бубочку напугала, притащат в ВР для устрашения ордынцев и россии.Они тоже испугаются и перестанут стрелять
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29.03.2021 10:44 Відповісти
Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации возле дверей офиса потерпевшего прыныжня Украины
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29.03.2021 10:36 Відповісти
может собраться...а может и не собраться ...да?
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29.03.2021 10:38 Відповісти
І всім кодлом підуть мочити сепарню?
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29.03.2021 10:40 Відповісти
Що що, а мочиться можуть.
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29.03.2021 11:05 Відповісти
Що значить"может добавить"? Ви там охрініли, припарені?
На країну напав ворог, триває війна. Вбито українців. Ваш "велічайший" зі степановим, дерьмаком і кулебою повністю провалили вакцінацію, а у вас є важливіші питання і справи?
Чим займається ця довбота на наші гроші?
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29.03.2021 10:41 Відповісти
Ну всё! Теперь от страха побегут аж до родной Московии!
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29.03.2021 10:50 Відповісти
стоп! а вже відбулось якесь засідання з цього приводу?
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29.03.2021 10:50 Відповісти
Ця "рада" - в основній своїй масі то шобла бездарних, продажних, злодюжних паразитів... на тілі нашого народу. Який толк з того, що вони вчергове "можуть зібратися"...
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29.03.2021 10:59 Відповісти
ТСК ще "сотворіть" як по "вагнергейту" в "турборежимі" десь осінню, в свинячий голос.
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29.03.2021 11:08 Відповісти
Треба, щоб збиралась міжнародна антипутінська коаліція!..
А..., так бубочка її скасував..., знищив... Ну, так...
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29.03.2021 12:41 Відповісти
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сейчас с https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXlz7EX6syqx_aDJUEReLHHUb_NL0DN3o50Vwd_70tRYSv_C4da1HySYQlkNqXE7hFsxQ-Dkeqs50DElJ75fLOWGQ2-***************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Дмитрием Корнейчуком .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102368471958732&id=100065567374187&__cft__[0]=AZXlz7EX6syqx_aDJUEReLHHUb_NL0DN3o50Vwd_70tRYSv_C4da1HySYQlkNqXE7hFsxQ-Dkeqs50DElJ75fLOWGQ2-***************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

В Раде во вторник собираются провести уже три внеочередных заседания.

Да хоть десять. Все равно ничего для улучшения жизни людей там «слуги Зеленского» принимать не собираются...
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29.03.2021 13:28 Відповісти
 
 