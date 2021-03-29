Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За її словами, погоджувальна рада парламенту може додати до порядку денного постанову про ситуацію на Донбасі.
"Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готова ця постанова, щоб її розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі", - пояснила парламентарій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський
Будь ласка, зачекайте...
А вон РАЗРИСОВАННАЯ ДВЕРЬ Бубочки - вот настоящая трагедия.
На країну напав ворог, триває війна. Вбито українців. Ваш "велічайший" зі степановим, дерьмаком і кулебою повністю провалили вакцінацію, а у вас є важливіші питання і справи?
Чим займається ця довбота на наші гроші?
А..., так бубочка її скасував..., знищив... Ну, так...
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Дмитрием Корнейчуком .
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В Раде во вторник собираются провести уже три внеочередных заседания.
Да хоть десять. Все равно ничего для улучшения жизни людей там «слуги Зеленского» принимать не собираются...