УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11755 відвідувачів онлайн
Новини
379 2
вибори (6590) порушення (602) Нацполіція (14874)

У день голосування на довиборах до Ради зареєстровано 39 повідомлень про порушення: розпочато 2 кримінальні провадження, - Нацполіція

У день голосування на довиборах до Ради зареєстровано 39 повідомлень про порушення: розпочато 2 кримінальні провадження, - Нацполіція

Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області - 21 та в Донецькій області - 13.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Здебільшого порушення стосувалися незаконної агітації – 12, підкупу виборців – 5, фальсифікації виборчих документів – 5, незаконних опитувань – 2, фотографування виборчого бюлетеня – 1, звезення виборців – 1, знищення агітаційних матеріалів – 1, спроби винесення виборчого бюлетеня – 1, знищення виборчого бюлетеня – 1 та перешкоджання роботі виборчої комісії – 1.

Читайте: Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК

Під час проміжних та повторних виборів депутатів сільських, селищних, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом (по одній у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).

У Донецькій області розпочато два кримінальні провадження за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Вірастюк і Шевченко заявили про свою перемогу на довиборах до Ради у 87-му окрузі

"Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів", - зазначили в пресслужбі Нацполіції.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И повсеместная скрытая реклама в виде партийных оттенков.
В день голосования на довыборах в Раду зарегистрировано 39 сообщений о нарушениях: начато 2 уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2588
показати весь коментар
29.03.2021 10:39 Відповісти
Довибори в Буковелі. Пораховано третину голосів: у лідери вирвався Вірастюк
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/dovibori-v-bukoveli-porahovano-tretinu-golosiv-u-lideri-virvavsya-virastyuk-745805.html
показати весь коментар
29.03.2021 10:43 Відповісти
 
 