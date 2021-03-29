На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК
На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").
Про це свідчать дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 34,18% протоколів, передає Цензор.НЕТ.
Василя Вірастюка (СН) підтримали 33,56% виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,62%.
Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 27,34% голосів.
Топ коментарі
+29 Fly Flyiovich
показати весь коментар29.03.2021 10:42
+29 Куртка министра Степанова
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+20 Ярема Стогін 6249da91
показати весь коментар29.03.2021 10:56
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Будь ласка, зачекайте...
Хотя Кличко вон публично открестился от «помощи» Порошенко, остался в мерах.))
А по поводу математики... Я вас просто троллю.)) Конечно же Петины миньёны добавили Кошулинскому голосов. Будет только обиднее, если проиграет.
Один Петро в обороне.
Замаскировался под олигарха и разваливает олигархию изнутри.)))
Та й олігархів ВАЗеленський всіх "поборов".
Особливо ахметку з коломойським, пінчуком і т.п.
Навіть, мертвечука підсанкційного "поборов".
"Кум Владимира Путина, один из лидеров «ОПЗЖ» за время президентства Владимира Зеленского заработал более 1,2 млрд. долларов США."
А картинка, це лише наочний засіб.
При кому країна розвивалась, а не сидить з голою дупою і мінусом у бюджеті?
Як на мене це об'єктивна реальність, а не прихильність чи антипатія.
Ви вважаєте мене порохоботкою? Хай буде так. Я- порохоботка.
надихайтеся - https://www.youtube.com/watch?v=f3Vd15vtsGk ПТАХ
І хто буде в цьому винуватий !? Ну звісно ж -
.
А така необучаемість то є характерна риса кацапів.
Люди добрі ,подивітся що плете оцей довбо.дятел .!! Не спамте будь ласка . Нехай - сєй шедевр бачать усі . .
Благодаря поцріатізму виборців " найбільш патріотичного" в Україні , бандерівского краю . .
https://www.facebook.com/# 1 ч ·
Краткий итог довыборов по двум округам.
Вата проголосовала за ватника.
Холопы проголосовали за барина.
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І додати нічого . .
Ни разу не за Слуг Урода, но и насчет проектов Пороха иллюзий не питаю. Его ждет сульба Юльки - 10-15% своего электората. Если Порох, как и Юлька, не хочет быть в вечной оппозиции - им обоим нужно поумерить вождисткие наклонности
А почему следует умерить вождистские наклонности? Представьте, что к следующим парламентским выборам будет такая расстановка сил - 20% СН, 20% ОПЗЖ 15% ЕС, 15% Батькивщина, 10% Гройсман, по 5% Свобода, Смешко, Гриценко и какие нибудь Шарии. Пока что рейтинги показывают такую тенденцию. Будет ли такой парламент работоспособен? Вряд ли, ибо коалицию не сколотить. Что Порох, что Юлька поставят условием своего участия в коалиции премьерское кресло, которое одно, а их - двое)). Плюс у "ЕС" и Пороха лично есть большая обида на Гройсмана, который откололся от них после президентских выборов. СН не захочет объединяться с Порохом. В итоге или будет парламентский кризис и перевыборы, или Юлька, СН и еще какие-то мелкие фракции сколотят коалицию, а в оппозиции опять будет ЕС и ОПЗЖ
І чому це відмовлятися від амбіцій мають проукраїнські сили ,, з якого дива .?? От нехай малороське зебидло і відмовляється .
Як би там не було - ми від свого не відступимо . Криворізьке чмо повинно повернутись туди звідки прийшло ,, і де йому і місце . У свій квартал . Влада повинна належати проукраїнським , патріотичним силам крапка Все інше - демагогія .
К тому же, отказ от вождистских наклонностей - не равноценен уходу из политики. Скорее, это способность идти на компромисс, а не отталкивать всех, кто тоже обладает проукраинскими взглядами, но не хочет преклоняться перед политическими божками в виде Пороха и Воной.
Ви вважаєте свої симпатії ( своїх божків ) правильними , а мої значить-ні .?? З якого дива .? От візьміть і підіть на компроміс зі мною , проголосуйте за ЕС і Порошенка ,, за мої вподобання . Чи слабо ?
И, кстати говоря, я не призывала конкретно вас или других избирателей Пороха, голосовать за другие силы. Мой тезис про компромисс касался непосредственно Порошенко и его партию, которая не терпит конкурентов, и начинает перед любыми выборами топить всех, надеясь утопить их в ..ерьме и поднять свой рейтинг. Как там он завуалировано давал понять в агитации перед первым туром выборов - или я или *****? То есть, по факту, обвинил всех остальных кандидатов в работе на кремлядей. А потом удивляются - а чего это все кидаются ..ерьмом в нас, и почему выигрывает Клоун? Да потому что на фоне всех заляпаных в взаимных нечистотах политсил он выглядит самым чистым. Не удивлюсь, если и к следующим выборам на финишной прямой вылезет новая партия, за которую опять проголосует большинство.
Вам хотілось заткнути йому рота але не вийшло , то ж ви зробили з нього "ворога народу " ..
И совсем иначе - в странах с множеством партий, как в Украине. Топить всех оппонентов тут оправданно, если твой рейтинг 50+% - то есть, у тебя большинство и тебе важно не допустить его потери. А когда у тебя заведомо меньше 50% топить всех - это путь в оппозицию, ибо после выборов, где ты получил 15-25% голосов, ты ни с кем не сможешь построить коалицию. Во-первых, с тобой твои вчерашние конкуренты сами не захотят объединяться, во-вторых часть твоих избирателей от тебя отколется, если ты вчера говорил, что политики А, Б, и В - агенты *****, и только ты - патриот, а сегодня каждому из них предлагаешь сколотить с ними коалицию
До того ж , на сьогодні , Порошенко не пропонував і не пропонує створити коаліцію , жодній політичній силі . Не видумуйте .
Хорошо, поиграем в вашу игру. Помните знаменитый скандал накануне президентских выборов, когда штаб Пороха напечатал билборды и листовки с собой и ******, с лозунгом про "окончательный выбор"? Когда еще некоторые мэры грозились демонтировать такую рекламу? .
Как минимум, только этим посылом Порох дал понять, что на выборах президента есть только выбор между ним и ******, а не с другими кандидатами. Я уже не говорю о том, что еще задолго до даже объявления Клоуном своей кандидатуры, порохоботы объявляли в сети "агентами кремля" и Юльку, и Гриценко, и Смешко, и всю Свободу вместе с Кошулинским (да, да, тем самым, за которого потом призывала голосать Звиробий) - в общем, любого более-менее рейтингового кандидата
Схоже ви уявлення не маєте , що це таке - політична боротьба ,, зациклились лише на - от Порох не повинен дєлать то-сьо ,, та нікому він нічого не винен . Він веде себе абсолютно адекватно , включаючи біг-борди .
Про порохоботів взагалі сміхота . Я от наприклад не порохобот ( ніяк не зв'язаний з цим ) ,але щиро вважаю гриценків - смєшків -тюльок , політичним непотрібом . І що , не маю права цього висловлювати ? . Та ну нах ... А ви чомусь вважаєте що це Порошенко мене так надоумив . .
В третий раз в нашей дискуссии повторюсь - с такой политикой Пороха и его поклонников - ему светит максимум оппозиция. Ибо набрать 50+% голосов ни он сам, ни "ЕС" ни в состоянии, а объединяться с кем либо вы не хотите сами, как вы, собственно, сами и написали.
Порошенко, конечно, волен делать что угодно, в рамках законодательства. Как, собственно, и вы. Но потом не нужно жаловаться на "мудрый нарид". Повторюсь, другого народа Украины у нас нет. И мудрый политик или учится работать с тем что есть, или попросту скатывается в политическое кладбище.
Это, конечно, если мы хотим цивилизованной демократии, а не авторитарного режима
Хорошо, можно ваше мнение, какими вы видите политические расклады Украины в будущем. Допустим, у Пороха и "ЕС" 20% поддержки (хотя довыборы вчера показали, что их кандидаты на востоке имеют 6,5%, а на западе до снятия в пользу Кошулинского не светило больше 10). При этом, объединение ни с кем не планируется - ибо есть единый Порох и ЕС как церковь его. Есть ли тогда варианты?
Кстати, недавний пример - Киев. В его горсовет "ЕС" набрало больше всего голосов. Но, тем не менее, по определенным вопросам - например, при голосовании за бюджет - они ничего не смогли сделать, ибо все остальные фракции проголосовали "За", и только "ЕС" - против. Так как хоть их и больше всех по отдельности, перед большинством они ничего не могут
Доки вони ведуть запеклу війну з Порошенком - основним своїм конкурентом, за право першості на патріотичному електоральному полі , ні про яке об'єнання немає і мови . Спочатку припинення всяких ворожих дій , потім обговорення союзів . Без варіантів .
Ну , десь так . . Воно так і є ,, і чим скоріше ви - швабодовці , це увідомите тим буде краще . .
Когда-то, еще в студенческие годы, я также дискутировала с молодым БЮТовцем, который оперировал похожими аргументами вскоре после того, как Юлька пролетела на президентских. Он тоже был уверен, что Овощ, как и Ющенко когда-то, попросит Тимошенко стать премьером, потому что "она объединит всю Раду и у Януковича не будет выбора". А я говорила, что этот результат выборов - пик ее карьеры. 11 лет прошло - и где та Юлька?
Вот и президентство - пик карьеры Пороха. Понятно, что вы с этим не согласитесь, но поговорим с вами через 11..., ой, уже через 9 лет. И посмотрим
Кошулинскому нужно было слать Звиробий на три буквы и не просто, а на камеры. Тогда был бы шанс победить.