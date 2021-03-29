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В обласній клінічній лікарні Херсона стався спалах COVID-19: захворіли 53 людини, половина з них - лікарі

В обласній клінічній лікарні Херсона стався спалах COVID-19: захворіли 53 людини, половина з них - лікарі

У Херсоні зафіксували спалах COVID-19 в обласній клінічній лікарні. Інфіковано 53 людини, половина з них - лікарі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко.

"Так, це правда, 53 особи (інфіковані COVID-19 – ред.), половина з них лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень", - сказав Короленко.

Хворих приймають "чисті" відділення двох міських лікарень – лікарня імені Тропіних та імені Лучанського.

Як зазначив Короленко, відбудеться службове розслідування. За його словами, протягом тижня у лікарні будуть проводити обстеження та профілактичні заходи. Повністю закрити лікарню не можуть, адже вона вузькопрофільна, і є відділення, яких немає в області більше ніде – наприклад, нейрохірургія, кардіохірургія, опікове.

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Як прокоментував агентству заступник голови ОДА Вадим Чабан, керівництво лікарні досі не надало екстреного повідомлення про нещасні випадки у Держпрацю, головному державному санітарному лікарю Херсонщини – "наче це не у них". Як він пояснив, є відповідна урядова постанова, яка роз’яснює, як керівництво лікарні повинно реагувати у випадку виробничого травматизму (зокрема, це й захворювання працівників на COVID-19).

"У взаємодію з іншими органами вони (керівництво обласної клінічної лікарні - ред.) не вступили, це викликає велике запитання. Тому на сьогоднішньому засіданні робочої групи медичного штабу по COVID-19 прийнято рішення, що головний державний санітарний лікар Херсонщини офіційно надасть інформацію власнику лікарні – обласній раді, керівництву ОДА та у головне управління Держпраці в області для того, щоб це управління включилося у процес розслідування", - зазначив Чабан.

Наразі в області 24 037 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 21 045 людей побороли недуг; 2 266 людей інфіковані COVID-19; 726 людей померли.

В Україні станом на 29 березня лабораторно підтверджено 1 652 409 випадків COVID-19, з них за добу – 8 346.

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Топ коментарі
+3
А сколько из них привитых чудо вакциной?
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29.03.2021 11:00
+2
Антипрвивочникамм на заметку
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29.03.2021 10:44
+1
"В обласній клінічній лікарні Херсона стався спалах COVID-19: захворіли 53 людини, половина з них - лікарі" -ХВОРИХ просто обмаль , приходиться "лікарям" хворіти, вони ж матеріально зацікавлені!!!
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29.03.2021 10:56
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Антипрвивочникамм на заметку
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29.03.2021 10:44 Відповісти
"В обласній клінічній лікарні Херсона стався спалах COVID-19: захворіли 53 людини, половина з них - лікарі" -ХВОРИХ просто обмаль , приходиться "лікарям" хворіти, вони ж матеріально зацікавлені!!!
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29.03.2021 10:56 Відповісти
Зедебил? Мозги купи недоумок.
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29.03.2021 12:03 Відповісти
Відколи "палковніки" почали мозґи рекламувати?!
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29.03.2021 12:37 Відповісти
ще ніхто не закінчив вакцинацію, антивакцикам на заметку.
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29.03.2021 11:03 Відповісти
так врачей и военных вроде как всех привили
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29.03.2021 12:14 Відповісти
Наверно ещё и масок не носили. Хотя стоп, этажеж бальница! Неужели не помогают?
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29.03.2021 11:14 Відповісти
Маски НЕ СПАСАЮТ от вируса. Маски СНИЖАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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29.03.2021 12:33 Відповісти
главное
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29.03.2021 10:52 Відповісти
и всегда будет главным, это так нужно было насрать, чтобы 73% выбрали клоуна
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29.03.2021 10:53 Відповісти
Не это надо быть таким тупым,что бы выбрать клоуна.
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29.03.2021 12:06 Відповісти
выбор-или клоун или эверест дерьма
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29.03.2021 12:27 Відповісти
А сколько из них привитых чудо вакциной?
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29.03.2021 11:00 Відповісти
Вот и до Херсона добралась "красная зона"
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29.03.2021 11:16 Відповісти
До пляжного сезона нужно управиться и с количеством заболевших, и с карантином.
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29.03.2021 11:45 Відповісти
так, всех отказавшихся от прививки -лечение за свой счет...
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29.03.2021 12:25 Відповісти
А есть за чужой?
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29.03.2021 12:49 Відповісти
 
 