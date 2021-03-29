УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11939 відвідувачів онлайн
Новини
1 998 36
прокуратура (3633) тероризм (2857) Дебальцеве (134) Офіс Генпрокурора (3157)

Так званого "главу адміністрації Дебальцевого" судитимуть заочно за посягання на цілісність України, - прокуратура

Так званого

У Донецькій області за посягання на територіальну цілісність України заочно судитимуть так званого "главу адміністрації міста Дебальцеве".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

Як повідомляється, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно так званого "голови адміністрації міста Дебальцеве", який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року 40-річний чоловік перебуває на посаді "голови адміністрації міста Дебальцеве". Спільно з учасниками інших самопроголошених псевдоорганів "ДНР" він видає та забезпечує виконання наказів і розпоряджень, зокрема, у сфері оборони, перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території, та стягнення коштів у вигляді так званих "податків" на користь окупаційної адміністрації РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого

Обвинувачений і нині продовжує працювати на окупаційну владу та пропагує ідеї самостійності псевдореспубліки і відокремлення всієї Донеччини від України.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Дивіться: Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Зелені чемпіони по заочному засудженню.
У вас спонсор тероризму мертветчук перед носом ходить у ВР, сепар Аксьонов з відкритою проти нього справою в 2018 році спокійно балотується та обирається в Раду, а ви заливаєте уриною очі лохторату своєю псевдоборотьбою з тими, кого не можете покарати.
показати весь коментар
29.03.2021 10:59
+3
А вот якби він був мером Добропілля, то став би депутатом ВР.
показати весь коментар
29.03.2021 10:59
+3
какие конкретно сепары кроме тебя?
показати весь коментар
29.03.2021 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелені чемпіони по заочному засудженню.
У вас спонсор тероризму мертветчук перед носом ходить у ВР, сепар Аксьонов з відкритою проти нього справою в 2018 році спокійно балотується та обирається в Раду, а ви заливаєте уриною очі лохторату своєю псевдоборотьбою з тими, кого не можете покарати.
показати весь коментар
29.03.2021 10:59 Відповісти
Благодари своего боХа за судебную реХФорму.
показати весь коментар
29.03.2021 11:01 Відповісти
До чого суди, якщо призначені твоїм пліснявим бохом Венедиктова та Баканов не ведуть розслідування та НЕ передають справи до суду?
показати весь коментар
29.03.2021 11:03 Відповісти
вот Алексеич так всех пересажал...или не при нём сепары в Киеве чувствовали себя как дома?
показати весь коментар
29.03.2021 11:11 Відповісти
какие конкретно сепары кроме тебя?
показати весь коментар
29.03.2021 11:13 Відповісти
ну ясно..
показати весь коментар
29.03.2021 11:23 Відповісти
Кого уровня рыга Ефремова Зеля упрятал хотя бы в СИЗО?
показати весь коментар
29.03.2021 11:27 Відповісти
Зато порох всех пересажал подсадил на соевый шоколад.
показати весь коментар
29.03.2021 12:25 Відповісти
Нагадайте прізвища тих, кого Зєля віддавав пуйлу при обмінах.
показати весь коментар
29.03.2021 12:26 Відповісти
А суды к тому, что передавай или не передавай все равно выпустят.
показати весь коментар
29.03.2021 12:10 Відповісти
За что Бенядиктова и Баканов получают сотни тысяч зарплаты и премий, для чисто прибарахлиться?
показати весь коментар
29.03.2021 12:16 Відповісти
Даже блондинки обычно мозгами думают а не шоколадной массой как ты.
показати весь коментар
29.03.2021 12:21 Відповісти
само такое ...
показати весь коментар
29.03.2021 12:24 Відповісти
Да, я такое, не шоколадное и горжусь этим.
показати весь коментар
29.03.2021 12:26 Відповісти
Та гордись собі в тряпочку.
Але тут форум Цензор.нет, а не лавка біля під'їзду для пліток та обговорення одне одного.
показати весь коментар
29.03.2021 12:28 Відповісти
Форум- это не платформа для твоей чуши и фейков.
показати весь коментар
29.03.2021 12:30 Відповісти
Назви хоча б один мій фейк.
показати весь коментар
29.03.2021 12:34 Відповісти
Обвинять зешмарклю в том , что натворил порох, это разве не фейк?
показати весь коментар
29.03.2021 12:37 Відповісти
В чому фейк?
Ще раз: проти Аксьонова відкрили справу, за яку він реально міг сісти, в 2018 році.
Він втік з України. Зараз повернувся і спокійно реєструється кандидатом і обирається у ВР.
Венедиктова закрила справу, відкриту проти нього попередниками, чи просто "забула" про неї.
А винен Порошенко?
показати весь коментар
29.03.2021 12:42 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2021 12:44 Відповісти
Якесь геть неадекватне... )
Само підвалює, ставить дурнуваті питання, а окрім смайлів ні на що не здатне.
показати весь коментар
29.03.2021 12:46 Відповісти
Він не наш, він ваш. Вам і дякувати.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи"
показати весь коментар
29.03.2021 11:08 Відповісти
Так а че мелочиться?вы и путина осудите,заочно.за очники.
показати весь коментар
29.03.2021 11:22 Відповісти
Вася, ты не понял мой комментарий.
Я интересуюсь почему Зелины назначенцы не занимаются колаборантами и сепарами, которые находятся в зоне досягаемости.
показати весь коментар
29.03.2021 11:26 Відповісти
А им так головняка меньше,и делают типа что -то
показати весь коментар
29.03.2021 11:46 Відповісти
Соевый много ими занимался пять лет, сколько лет реХФормируемый суд Штэпу судит?
показати весь коментар
29.03.2021 12:13 Відповісти
Штепа отмазывается тем, что ее заставили делать заявления под дулами автоматов.
И это тяжело опровергнуть в суде. Поэтому не ее сторону стал ЕСПЧ.
По Аксьонову в 2018 году открыли дело по чистому криминалу, он сбежал.
Теперь вернулся, но ни Венедиктова, ни Баканов не дают ход делу, позволили ему балотироваться в нардепы.
Так понятно?
показати весь коментар
29.03.2021 12:20 Відповісти
Как не оправдывай своего кумира, сидеть ему не пересидеть.
показати весь коментар
29.03.2021 12:28 Відповісти
Зєля вже таких як ти пачками садить, а ти все мрієш про Посадку Пороха.)
показати весь коментар
29.03.2021 12:30 Відповісти
Ты полная блондинка.
показати весь коментар
29.03.2021 12:33 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2021 12:34 Відповісти
А вот якби він був мером Добропілля, то став би депутатом ВР.
показати весь коментар
29.03.2021 10:59 Відповісти
Ликвидировать и не заморачиваться с продажными судами.
показати весь коментар
29.03.2021 11:00 Відповісти
заочно судят каких_то далеких цапов и очно стерненка с семенченком.
Красивая маланская стратегия)
показати весь коментар
29.03.2021 11:15 Відповісти
Странная у нас судебная система как и правоохранительные органы в целом. У нас всех судят " заочно" тех кого не достать.., а те кто на нашей территории и по факту в наших руках.. тех не судят или все спускается на тормозах. В связи с этим появляется устойчивая уверенность, что все эти " заочные осуждения" и " процессы" носят чисто декоративный, пропагандистский характер. И не более того. ( так было и до Зеленского и сейчас, ничего в этом направлении не меняется)
показати весь коментар
29.03.2021 11:15 Відповісти
100%
показати весь коментар
29.03.2021 11:25 Відповісти
 
 