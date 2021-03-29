Так званого "главу адміністрації Дебальцевого" судитимуть заочно за посягання на цілісність України, - прокуратура

У Донецькій області за посягання на територіальну цілісність України заочно судитимуть так званого "главу адміністрації міста Дебальцеве".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

Як повідомляється, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно так званого "голови адміністрації міста Дебальцеве", який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року 40-річний чоловік перебуває на посаді "голови адміністрації міста Дебальцеве". Спільно з учасниками інших самопроголошених псевдоорганів "ДНР" він видає та забезпечує виконання наказів і розпоряджень, зокрема, у сфері оборони, перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території, та стягнення коштів у вигляді так званих "податків" на користь окупаційної адміністрації РФ.

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Обвинувачений і нині продовжує працювати на окупаційну владу та пропагує ідеї самостійності псевдореспубліки і відокремлення всієї Донеччини від України.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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