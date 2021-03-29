Так званого "главу адміністрації Дебальцевого" судитимуть заочно за посягання на цілісність України, - прокуратура
У Донецькій області за посягання на територіальну цілісність України заочно судитимуть так званого "главу адміністрації міста Дебальцеве".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.
Як повідомляється, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно так званого "голови адміністрації міста Дебальцеве", який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року 40-річний чоловік перебуває на посаді "голови адміністрації міста Дебальцеве". Спільно з учасниками інших самопроголошених псевдоорганів "ДНР" він видає та забезпечує виконання наказів і розпоряджень, зокрема, у сфері оборони, перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території, та стягнення коштів у вигляді так званих "податків" на користь окупаційної адміністрації РФ.
Обвинувачений і нині продовжує працювати на окупаційну владу та пропагує ідеї самостійності псевдореспубліки і відокремлення всієї Донеччини від України.
Досудове розслідування здійснювалося співробітниками ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
У вас спонсор тероризму мертветчук перед носом ходить у ВР, сепар Аксьонов з відкритою проти нього справою в 2018 році спокійно балотується та обирається в Раду, а ви заливаєте уриною очі лохторату своєю псевдоборотьбою з тими, кого не можете покарати.
пересажалподсадил на соевый шоколад.
Але тут форум Цензор.нет, а не лавка біля під'їзду для пліток та обговорення одне одного.
Ще раз: проти Аксьонова відкрили справу, за яку він реально міг сісти, в 2018 році.
Він втік з України. Зараз повернувся і спокійно реєструється кандидатом і обирається у ВР.
Венедиктова закрила справу, відкриту проти нього попередниками, чи просто "забула" про неї.
А винен Порошенко?
Само підвалює, ставить дурнуваті питання, а окрім смайлів ні на що не здатне.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи"
Я интересуюсь почему Зелины назначенцы не занимаются колаборантами и сепарами, которые находятся в зоне досягаемости.
И это тяжело опровергнуть в суде. Поэтому не ее сторону стал ЕСПЧ.
По Аксьонову в 2018 году открыли дело по чистому криминалу, он сбежал.
Теперь вернулся, но ни Венедиктова, ни Баканов не дают ход делу, позволили ему балотироваться в нардепы.
Так понятно?
Красивая маланская стратегия)