Понад 360 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ

Якщо людина не записана в лист очікування, то це не означає, що її не вакцинують у майбутньому.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 28 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалося 362 895 осіб. Найбільше записів в лист очікування роблять люди віком від 21 року до 39 років. Менше записів вікової категорії - це 80+", - зазначив заступник голови МОЗ.

За словами Кучера, з них - 109 276 жителів Києва.

Також читайте: У Бразилії не зафіксовано важких побічних ефектів від COVID-вакцини CoronaVac, яку закупила Україна, - посол Троненко

У той же час, заступник голови МОЗ додав, якщо людина не записана в лист очікування, то це не означає, що його не вакцинують у майбутньому - коли настане черга згідно з розробленим МОЗ планом вакцинації.