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Понад 360 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ

Понад 360 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ

Якщо людина не записана в лист очікування, то це не означає, що її не вакцинують у майбутньому.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 28 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалося 362 895 осіб. Найбільше записів в лист очікування роблять люди віком від 21 року до 39 років. Менше записів вікової категорії - це 80+", - зазначив заступник голови МОЗ.

За словами Кучера, з них - 109 276 жителів Києва.

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У той же час, заступник голови МОЗ додав, якщо людина не записана в лист очікування, то це не означає, що його не вакцинують у майбутньому - коли настане черга згідно з розробленим МОЗ планом вакцинації.

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Топ коментарі
+5
А можно без очереди, ведь:
Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8841
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29.03.2021 11:11
+5
І навіть цих зеленський із степановим не можуть оперативно вакцинувати.
Зате голосно скавулять, що їм хтось заважає антирекламою вакцин.
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29.03.2021 11:16
+2
360 тищ - це норма уколоть за два дні, ну максимум за 3. чого у неділю прокололи всього 3 тищі?
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29.03.2021 11:06
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peremoga
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29.03.2021 11:02 Відповісти
А можно без очереди, ведь:
Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8841
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29.03.2021 11:11 Відповісти
Наивные....до 2042 года еще дожить надо
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29.03.2021 11:02 Відповісти
каждый сотый. пока ждать в очереди - половина умрет от старости.
самое чудное - Стебанов, настолько свирепо обосраться, и настолько бодро нести шо они типо все делают грамотно и вирус просто в ужасе(от смеха?) от их деяний)
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29.03.2021 11:04 Відповісти
а вакцини то тю тю!
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29.03.2021 11:05 Відповісти
360 тищ - це норма уколоть за два дні, ну максимум за 3. чого у неділю прокололи всього 3 тищі?
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29.03.2021 11:06 Відповісти
Это же надо - крутизна какая, это из 42 млн? )))
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29.03.2021 11:08 Відповісти
Лохів виявилось не так вже й багато, трохи менше ніж 1%
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29.03.2021 11:26 Відповісти
в Украине две проблемы: как избежать вакцинации и как вакцинироваться
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29.03.2021 11:08 Відповісти
І навіть цих зеленський із степановим не можуть оперативно вакцинувати.
Зате голосно скавулять, що їм хтось заважає антирекламою вакцин.
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29.03.2021 11:16 Відповісти
К всевозможным способам самоубийства добавился ещё один - добровольная вакцинация
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29.03.2021 11:18 Відповісти
Так много желающих ???ожидалось меньше.ну удачи...
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29.03.2021 11:19 Відповісти
А який в цьому сенс?
"У 4 областях у неділю взагалі не зробили жодного щеплення проти COVID.Джерело: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/900047407204922 статистика міністра охорони здоров'я М. Степанова "
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29.03.2021 11:21 Відповісти
Если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем. Источник: https://censor.net/ru/n3256148

...а если записан это не значит что его вакцинируют...))
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29.03.2021 11:28 Відповісти
Слышь, придурок, как ты думаешь - какой процент украинцев имеют электронную подпись, необходимую чтобы записаться?
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Менше записів вікової категорії - це 80+ - ну тут все резонно, т.к. у этой категории отсутствуют смартосы. а с домашнего телефона в "Дию" записаться проблематично
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29.03.2021 12:20 Відповісти
 
 