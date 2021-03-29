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пенсіонери (876) пенсія (1561) Міністерство соціальної політики (1245) Лазебна Марина (167)

Без впровадження накопичувальної пенсійної системи через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі, - Лазебна

Без впровадження накопичувальної пенсійної системи через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі, - Лазебна

Якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему, то пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі.

Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не накопичувати й нічого не робити, то коефіцієнт заміщення в Україні через 30 років буде 18%. Зараз він приблизно 30%. Це - скільки становить наша пенсія стосовно заробітної плати. Це прогноз Світового банку. Тобто, наприклад, якщо зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія - 1800 гривень", - зазначила міністерка.

Лазебна підкреслила, що уряд вже в ручному режимі "дотягує" солідарні пенсії.

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"У нас є п'ять мінімальних пенсійних виплат. Одна розраховується від прожиткового мінімуму для людей з маленьким стажем, інша - для людей з повним стажем, зараз становить 2400 гривень і залежить від мінімальної зарплати. Ще три ми встановлюємо урядовими рішеннями, зокрема доплати за віком", - заявила глава Мінсоцполітики.

Вона підкреслила, що без накопичувальної пенсії кожна держава буде в ручному режимі "латати дірки".

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"В Україні потрібно будувати цивілізовану накопичувальну систему. Саме зараз і потрібно це робити. Щорічно 60 тисяч осіб через вік у нас просто позбавляються можливості брати участь у пенсійному накопиченні. Тоді як в 77 країнах це працює", - підсумувала міністерка.

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Топ коментарі
+21
Может нужно снизить пенсии чинушам, судьям и прочей сволочи до уровня уборщицы и тогда денег хватит всем, нет?
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29.03.2021 11:14
+17
уже проходили
Без внедрения накопительной пенсионной системы через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое, - Лазебная - Цензор.НЕТ 536
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29.03.2021 11:21
+11
Через тридцать лет о Зеленском и его президентстве будут вспоминать как о плохом сне. А о всех этих Лабазных, Бужанских, Дубинских , Верещуках вообще хрен кто вспомнит
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29.03.2021 11:17
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Может нужно снизить пенсии чинушам, судьям и прочей сволочи до уровня уборщицы и тогда денег хватит всем, нет?
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29.03.2021 11:14 Відповісти
Даже это не поможет. Накапливать пенсии можно только в швейцарских банках , в евро и по курсу отчисления. Иначе как не инфляция сожрет сбережения, так очередные слуги раздеребанят
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29.03.2021 11:20 Відповісти
уже проходили
Без внедрения накопительной пенсионной системы через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое, - Лазебная - Цензор.НЕТ 536
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29.03.2021 11:21 Відповісти
Тут еще круче. Приходишь за вкладом почившего родственника. Оплачиваешь услуги нотариуса, поиск вклада, налог на наследство. Получаешь взамен другую "книжку", а деньги
Без впровадження накопичувальної пенсійної системи через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4695
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29.03.2021 11:32 Відповісти
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29.03.2021 11:59 Відповісти
накопичуванна система означає у кожного свій рахунок і красти гроші на вибори та інші "політичні" проекти вже буде неможливо. кому таке потрібно?
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29.03.2021 11:16 Відповісти
Так-так) У кожного свій рахунок а і керує тим рахунком Коломойський.
Пенсія буде закачаєшся...
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29.03.2021 11:20 Відповісти
ДИТЕ НАИВНОЕ. 😀😃😄😅🤣😆😂😜🤪😝😛
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29.03.2021 12:43 Відповісти
Зелень хочет срубить бабла, а что будет дальше: трава не ристи...
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29.03.2021 13:15 Відповісти
Через тридцать лет о Зеленском и его президентстве будут вспоминать как о плохом сне. А о всех этих Лабазных, Бужанских, Дубинских , Верещуках вообще хрен кто вспомнит
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29.03.2021 11:17 Відповісти
ага . . . или как о хорошем сне. Бо придут такие же но еще более отмороженные. Или ты не веришь в наш нарИд?
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29.03.2021 11:19 Відповісти
А це можливо?
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29.03.2021 11:22 Відповісти
Не віриш в приход ще одного Ляшка в президенти?)) Чи не віриш в те, що таки проголосують за такого?
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29.03.2021 11:26 Відповісти
Не вірю що можуть бути більш відморожені.
Але х/з - 60 % за коломойського в Франеку надихають.
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29.03.2021 11:31 Відповісти
при чем тут нарид? Просто за свою жизнь видел как нае-ют народ в СССР. Без разницы какой тот народ национальности. А накопительная пенсионная система, при существующих раскладах в Украине, просто МММ
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29.03.2021 11:24 Відповісти
А кредиты кто будет отдавать? Сейчас набирает государство полным ходом кредиты.
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29.03.2021 11:18 Відповісти
Лоббист накопительной системы Игорь Валерич.
Представьте фонд куда вы всю жизнь принудительно отчисляете деньги а забрать сможете только после 65 лет.
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29.03.2021 11:18 Відповісти
до 65 еще дожить нужно
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29.03.2021 11:21 Відповісти
с таким управлющим разницы дожил или нет не будет. Как и денег)
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29.03.2021 11:24 Відповісти
в цивилизованных странах. Пенсионные отчисления умершего вкладчика, который не успел выйти на пенсию, получают наследники. А у нас все заберет государство
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29.03.2021 11:25 Відповісти
"В цивилизованных странах" такой инфляции бешеной, как в Украине, все же не наблюдается.
Равно как и возможности дефолта государства.
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29.03.2021 11:30 Відповісти
ну не тільки він, він сподівається ще на ціій схемі всіх кинути. як з Приватом, це ж нереальні суми грошей, які можна збирати дестяки років, поки стане питання, що комусь треба виявляється щось виплачувати, а там і грошей нема, бо бєня собі нерухомості по світу прикупив і вивів на всякі офшори
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29.03.2021 13:57 Відповісти
А накопительную съест инфляция и раздербанят. Не у нас с нашими " традициями" вводить подобную систему. Будет очередная пирамида, полученными деньгами будут удерживать пенсионный фонд.. а потом этот мыльный пузырь лопнет.
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29.03.2021 11:19 Відповісти
Вкладывайте в детей. Своих. Или тоже "мыльный пузырь"?
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29.03.2021 11:50 Відповісти
Для меня это уже давно, давно пройденный этап. На счастье удачный.
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29.03.2021 12:47 Відповісти
Уже раз вкладывали в страховку на определенную сумму по достижении отпрыска 18-ти летия...И получили шиш с маслом..
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29.03.2021 14:54 Відповісти
Ты читать умеешь? В ДЕТЕЙ!!! А не в банкиров.
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29.03.2021 15:02 Відповісти
Именно в детей можно
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29.03.2021 15:06 Відповісти
лабезная, не мели чушь. с таким президентом, правительством, радой никакого пенсионного фонда не хватит-они все разворуют. это быдло нужно менять, и чем быстее, тем лучше.
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29.03.2021 11:19 Відповісти
А чому тільки вдвоє - забирайте на...р всю!!!
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29.03.2021 11:20 Відповісти
По факту, еще один налог
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29.03.2021 11:23 Відповісти
не просто налог, а налог перечисляемый в приватные пенсионные фонды)
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29.03.2021 11:26 Відповісти
уважаемые чиновники отмените её вообще, сейчас до 65 доживают единицы, вон в Китае нет никакой пенсии, лазят по помойкам и жрут червей, вы о себе больше думайте иметь в 2021 году зарплату 500000 грн может только нищеброд, а пенсия судьи 100000 грн. это издевательство над честными (людьми).
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29.03.2021 11:25 Відповісти
"Без внедрения накопительной пенсионной системы через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое, - Лазебная"

А после инфляции сколько от "пенсии накопительной" останется?
А?

Что бы еще такое придумать, чтобы лохторат (и бизнесы) раздеть.
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29.03.2021 11:29 Відповісти
Так то посудить, кто же против откладывать на старость? Но кто в здравом уме будет вкладывать на десятилетия вперед в воюющей стране, где очередная "революция" происходит каждые десять лет с обвалом валюты, где вся экономика, как мыльный пузырь, живет за счет заимствований?
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29.03.2021 11:29 Відповісти
І все це натворили кляті вороги, сусіди, москалі, угорці. Будь-хто але не милі і няшні українчики
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29.03.2021 11:32 Відповісти
Іди геть, кацап.
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29.03.2021 11:57 Відповісти
В кацапстані як із пенсійним забезпеченням?
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29.03.2021 11:58 Відповісти
Не знаю, а в Штатах?
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29.03.2021 13:37 Відповісти
Накопичувальна пенсія, це , звісно, дуже гарно... Але не в нашій країні.
Я колишній співробітник ДСНС - зараз отримую ПОЛОВИНУ від заробленої пенсії. Так це платить держава... Що можна говорити про банки? Де гарантія, що він не "лопне" через тиждень? Навіть якщо "відкладати" кошти в державний банк...
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29.03.2021 11:33 Відповісти
Та нема ж різниці між пенсійним забезпеченням, якщо метою є виплачувати пенсіонерам матеріальну допомогу на рівні прожиткового мінімуму! Різниця з'являється на етапі ГАРАНТІЙ виплат цих грошей - при солідарній системі гарантує держава, при накопичувальній недержавні фонди, які можуть існувати, а можуть у певний час зникнути - і люди залишаться взагалі без утримання. Це вже було в багатьої країнах з сумними наслідками для населення і соціального спокою. Чи варте короткострокового зниження державних видатків на утримання пенсіонерів від впровадження накопичувальної системи таких ризиків для населення і держави? Не варто. Варто хіба що в очах правителів, яким начхати на власний народ.

,
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29.03.2021 11:34 Відповісти
але солідарна ще й в Україні це найгірше, що може бути, бо ти кидаєш в загальний котел гроші, які тупо розходяться і не вистачає на пенсії тепершінм, а не накопичуються тобі.
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29.03.2021 14:01 Відповісти
значит будут грабить)))
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29.03.2021 11:35 Відповісти
те що вони називають "накопичувальною системою" це просто звичайнісінька страховка.
Любий може і зараз відкрити страховий рахунок і перечисляти туди якийсь процент доходів
з отриманням в 65 років. Спробуйте це весело)
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29.03.2021 11:40 Відповісти
Даже просто складывать купюры в тумбочку, даже с учётом инфляции, выгодней, чем их тн. "пенсионная система".
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29.03.2021 11:52 Відповісти
Вони дійсно вірять, що самі вумні! Хтось хоче стахворити собі ще один «потічок» безупинного кешака) «накопичувальна» не означає, що десь буде стояти будинок, в який будуть завозити готівку і там тримати до пори до часу))) вони так і хочуть змалювати це в уяві «мудрого наріду»))
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29.03.2021 11:55 Відповісти
Нехай лазєбная покаже яка в неї зарплата . С..и дурнуваті ! І ще : нехай місяць проживе на 2500 . Слідкувати , щоб нічого їй жерти не підкидали , не возили на службових машинах і т.д. "Економісти" с..ні !
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29.03.2021 12:04 Відповісти
..можно только разрешить в отходах на мусарке порыться
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29.03.2021 15:00 Відповісти
Зебилы, вот почему у вас все направлено только на стяжать? Или то вы так в роль шутов вошли, шлимазлы, насчет накопительной пенсии.
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29.03.2021 13:31 Відповісти
Накопичувальна: типо, отдал гривну, а через 20 лет получил копейку(инфляция), но потом ищи-свищи в поле тех зебиков.
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29.03.2021 13:36 Відповісти
Уже сейчас пенсий нет, ибо 1700 грн. назвать пенсией нельзя, тем более заоблачный стаж в 35 лет. такого нет нигде в Европе!
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29.03.2021 13:40 Відповісти
Зебики, нечего нам петь осанну накопительной. Вы, просто, тупо верните в страну офшорные деньги - хватит тогда не только на пенсии, но и на Монако под Киевом
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29.03.2021 13:53 Відповісти
ЧЕМ МЕНЬШЕ КАЗНОКРАДОВ - ТЕМ БОЛЬШЕ ПЕНСИЯ !!!
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30.03.2021 06:37 Відповісти
 
 