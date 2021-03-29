Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували діяльність Російського центру науки і культури в Києві, який є філією російського Держагентства "Росспівробітництво", а також організоване ним 9 березня захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".
"У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т. Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г.Шевченка", –прокоментували в МЗС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У відомстві додають, що Російський центр науки і культури в Києві – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. І, згідно з угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційнокультурних центрів від 27.02.1998 року, в Москві створений і функціонує Національний культурний центр України. Це українське представництво не має філій в інших містах Росії, йдеться у відповіді МЗС.
РНБО, відповідаючи на запит Радіо Свобода, розповіла, що розгляне питання припинення Російським центром науки і культури роботи в Києві, якщо надійде відповідне подання від "президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи".
Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією "Россотрудничество", визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".
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"...Питання з Шевченком - ширше. Бо, як я кажу при кожній нагоді, ми взагалі дуже надовго були поставлені "на паузу" примусово, це була частина процесу взяття країни під контроль у форматі гібридної війни. До 2014 року, коли російська агресія нарешті вийшла на яв, у медіях і в освіті вона відбувалася неявно. Толерували тоді такі речі, які сьогодні вже не толерують, бо сьогодні за право українців бути собою заплачено кров'ю і сьогодні принаймні зчиняється крик та галас, коли "рускіймір" відкрито експансіонує в наш інфопростір. А в 2000-ні це все "не помічалося".
https://localhistory.org.ua/media/images/Mif_Zabuzhko_mokap.max-1920x1080.jpg
Непомітний, "повзучий" відкат до радянсько-імперської рецепції Шевченка відбувся якраз наступного десятиліття після того, як я в 1990-ті написала "Шевченків міф України". Тривало якесь таке постійне навіювання - і так довго форсувалося в медіях, у соцмережах - що Шевченко ж от і щоденник писав по-російськи, що він насправді був же, виходить, нормальний "пєтєрбурзкій інтєліґєнт", і взагалі, як казала Ганя Герман, насамперед був художником, а не поетом. Мовляв, те, що він там якимсь діалектом віршики писав, це так собі, хобі, а от художник "петербурзької школи" - це, виходить, ніби доказ, що ми з росіянами "адіннарод"… Таке тонке пропагандистське зміщення фокусу. Бо ж, справді, не заперечиш - Шевченко став після заслання першим у Росії академіком гравюри, це дійсно частина його біографії. І Петербург - це його художня освіта, його професія: він художник, учень Брюллова, виучений у Петербурзькій академії мистецтв.https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
Бо всі ті роки ніхто ж не згадував у ЗМІ: мовляв, рєбята, що ж ви верзете, який у біса щоденник російською? Це ж ніякий не щоденник, на ньому ж чітко написано - "Журнал"! Щоденник - ми всі знаємо зі школи - це те, що людина пише для себе, що дівчатка ховають від мами і від подруг, бо там є якісь сердечні звіряння і т. д. і т. п. І от всім цим дівчаткам і замилювали очі, ніби "Шевченко вів щоденник по-російськи", так само, як вони! Бо що таке "журнал" у салоновій культурі XIX століття, вони, ці дівчатка, які постять котиків у соцмережах, уже не знають, і дурити їх можна цілком безкарно. Тоді як у перекладі на наші сьогоднішні реалії Шевченків "Журнал" мав би називатися не щоденник, а блог. - Оксана Забужко https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
Бузина уже убитый,
а в Киеве дядько...
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Знущаються вами.
еврей Евгений Гороховский русский шовинизм в Украине продвигает
падлюка продажна ще та
раньше большевики Шевченка коммуниздили, делая его пролетарским поетом,
теперь вот шовинисты тоже коммуниздят по своему
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
https://www.youtube.com/watch?v=369DBVhm0zA&t=93s
А Тарас Григорович - це суто український поет, який ніколи не приховував своєї ненависті до свинособачих москалів.
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!
В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства..."
Як ця клоака ще існує в Україні? Кацапи вороги чи ні? Просрете державу як 2 пальці об асфальт.
До 1924 року, під час перебування міста у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР , згідно з нормами тогочасного правопису, його назва писалася українською «Таганріг». Офіційна русифікація назви міста відбулася, здається, суто з політичних міркувань.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
теж, до речі, Карел
Ржечь Посполитую начали делить еще в 1772-ом году а указ Екатерины по которому крестьяне теряли остатки прав и становились вещью это 1783-ий
Бо москалі злиї люди,роблять лихо з вами!
В этих строках вся любовь Кобзаря к русскому миру.
Идет восьмой год войны ...
По-друге. Читання віршів Шевченка представниками волго-окського межиріччя призводить до вивихів і переломів руССязічних щелеп.
И они же освободил его от крепостничества.
Почему большинство Великих украинцев не "пригодились" в Украине?
_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені. в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злиї люди присплять, лукаві,
І в огні її, окрадену, загардять ох, не однаково мені.
а чего ж они в крыму бегают за людьми, кто к его памятнику на ДР цветы приносит??
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Т. Шевченко (с)
Решением https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Третьего отделения , утверждённого собственноручно https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I Императором , 30 мая 1847 года 33-летний Шевченко Тарас Григорьевич по https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C рекрутской повинности был определён на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 военную службу рядовым в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 Отдельный Оренбургский корпус , размещавшийся в Оренбургском крае (территория современных https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Оренбургской области https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Мангистауской области https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстана ), «под строжайшее наблюдение начальства» с запретом писать и рисовать....