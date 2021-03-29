Нове епідзонування: Чернігівщина перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 13 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 березня в "червоній зоні" перебувають 11 регіонів, сьогодні там опинилася Чернігівщина.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Чернігівська область перейшла в "червону" зону карантину. Упродовж останніх днів там перевищений рівень госпіталізацій.

Таким чином, у "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Загалом 11 регіонів.

Херсонська область, як і раніше, перебуває в "жовтій зоні" карантину.

Водночас у "помаранчевій" зоні перебувають: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська області.

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