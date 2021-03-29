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Хакеру-розробнику одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки повідомлено про підозру, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Фішингові атаки були націлені на фінансові установи та злом поштових сервісів. В результаті постраждали банки 11 країн світу. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, хакера викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки та Австралії в лютому поточного року.

39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях.

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За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet. Збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.

Хакеру-розробнику одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки повідомлено про підозру, - Нацполіція 01
Хакеру-розробнику одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки повідомлено про підозру, - Нацполіція 02
Хакеру-розробнику одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки повідомлено про підозру, - Нацполіція 03

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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Топ коментарі
+5
Таким людям нужно платить зарплату в десятки тыс дол, и держать в отделах кибербезопастности,а не по тюрьмам растыкивать.
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29.03.2021 11:34
+2
Я думаю хакер не расстроился, ведь если зеки из тюрем разводят лохов на деньги, то он из тюрмы сможет и дальше заниматься любимым делом
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29.03.2021 11:34
+2
Ему начальник тюрьмы сам занесет в камеру макбукпро ,и греть будет. Через пять лет оба мультимиллионерами будут.
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29.03.2021 11:36
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Я думаю хакер не расстроился, ведь если зеки из тюрем разводят лохов на деньги, то он из тюрмы сможет и дальше заниматься любимым делом
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29.03.2021 11:34 Відповісти
Ему начальник тюрьмы сам занесет в камеру макбукпро ,и греть будет. Через пять лет оба мультимиллионерами будут.
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29.03.2021 11:36 Відповісти
Таким людям нужно платить зарплату в десятки тыс дол, и держать в отделах кибербезопастности,а не по тюрьмам растыкивать.
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29.03.2021 11:34 Відповісти
так в тюрьме СБУ и будет у него отель. Американцы так делают.
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29.03.2021 11:51 Відповісти
у нас не Америка, а реально могли б і взяти на роботу по кібербезпеці або отриманню інформації
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29.03.2021 13:39 Відповісти
потому что у власти как были так и до сих пор одни бараны, баран на баране сидит, мозгов ноль
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29.03.2021 16:45 Відповісти
Американцы если отлавливают таких, стараются их вообще не выпускать на свободу. Дают огромные сроки, создают условия и они фактически живут в изоляции.
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29.03.2021 11:52 Відповісти
в кино показывают такое? (все не совсем так как в кино) - без обиды ,ладно
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29.03.2021 11:54 Відповісти
Якщо б він не європейські чи американські банки "хакнув", а кацапські, то йому можна було б дати медаль і шикарну премію, а так , буде сидіти.
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29.03.2021 12:18 Відповісти
америкосы обзавелись еще одним компьютерщиком...
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29.03.2021 12:34 Відповісти
Лучше дайте человеку работать честно. А в остальном, я его поддерживаю. Нужно как то выживать. А не отнимая, в плюсе не будешь.
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29.03.2021 16:19 Відповісти
 
 