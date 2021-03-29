За тиждень на COVID-19 захворіли 2435 співробітників МВС, за добу - 420

Сьогодні, 29 березня, за добу зафіксовано 420 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2435.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції.

Так, за добу найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Запорізькій (+31), Дніпропетровській (+26) областях та м.Києві (+28).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 43 215 правоохоронців, одужали – 41 816, померли - 168.

"Бережіть себе та своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - йдеться в повідомленні.

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