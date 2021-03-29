Сайт КС не працює з моменту оприлюднення указу Зеленського щодо Тупицького і Касмініна
Сайт Конституційного Суду України (КС) не працює третю добу, причини встановлюються.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в КС, передає Цензор.НЕТ.
Під час спроби відкрити сайт суду сторінка не завантажується.
"Сайт не працює з того моменту, як було оприлюднено указ щодо скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна", - повідомили в суді, додавши при цьому, що причини технічної несправності ще встановлюються.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України". Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" підписано 27 березня. Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного Суду". Указ набуває чинності з дня його опублікування.
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Вы ведь не только на оскорбления в интернете способны? Эгеж?
Мова зараз не йде навіть хто призначив Тупицького і що Тупицький можливо і негідник. Мова йде за порушення самої Конституції, яку Гарант має оберігати. А гарант на ній потоптався немитими зеленими чоботами з криворізьким червоним грунтом і делітанством.
Маладец
Зебилы, ну что же вы наделали!
https://www.golosameriki.com/a/it-ron-poroshenko-yanukovich/2830753.html Порошенко просит КС признать лишение Януковича звания президента Украины незаконным 20 Июнь, 2015 23:28
Я дам вам парабеллум
Захоплення усіх гілок державної влади в Україні
Інша справа, що "кіт в мішку" виявись таким самим, як і попередник.
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Зєлю геть. Дострокові.