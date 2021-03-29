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Зеленський (22416) КС (1425) сайт (272) Тупицький (258)

Сайт КС не працює з моменту оприлюднення указу Зеленського щодо Тупицького і Касмініна

Сайт КС не працює з моменту оприлюднення указу Зеленського щодо Тупицького і Касмініна

Сайт Конституційного Суду України (КС) не працює третю добу, причини встановлюються.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в КС, передає Цензор.НЕТ.

Під час спроби відкрити сайт суду сторінка не завантажується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

"Сайт не працює з того моменту, як було оприлюднено указ щодо скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна", - повідомили в суді, додавши при цьому, що причини технічної несправності ще встановлюються.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України". Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" підписано 27 березня. Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного Суду". Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Топ коментарі
+12
ППЦ! откуда вас безумных размножают! пархатый гаденыш за полтора года намотал себе на десять импичментов, и лет 200 по совокупности совершенных в петушиный угол. понимая что ему грозит, зачищает все правоохранительные органы и суды.
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29.03.2021 11:46
+6
Зеля делает все чтобы получить его - пожизненный срок заключения
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29.03.2021 11:49
+6
тупин вова. ..что тут непонятного
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29.03.2021 11:51
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Саботируют суки конституционные! Засунул им паяльник в ж@пу Зеленский!
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29.03.2021 11:38 Відповісти
ППЦ! откуда вас безумных размножают! пархатый гаденыш за полтора года намотал себе на десять импичментов, и лет 200 по совокупности совершенных в петушиный угол. понимая что ему грозит, зачищает все правоохранительные органы и суды.
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29.03.2021 11:46 Відповісти
тупин вова. ..что тут непонятного
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29.03.2021 11:51 Відповісти
Но это не спасет его от мощного всеочищающего порохатого протеста, который защитит судью КС Януковича-Порошенко!
Вы ведь не только на оскорбления в интернете способны? Эгеж?
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29.03.2021 11:54 Відповісти
ты лично можешь сформулировать претензии к судье КС по фамилии Тупицкий? или придуркам интересен сам процесс?
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29.03.2021 12:07 Відповісти
Замечательный судья! К тому же донецкий, из славного клана Хряка Енакиевского. Кажуть что стройные ряды элиты уже заблокировали рух транспорта на пересечении Жилянской и Горького. А вы тут все в тырнете образлыво гавкаешь
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29.03.2021 12:12 Відповісти
ну вот, претензий нет. а то, что быдлу, а тем более быдлу73, всегда свербит в очке, когда успешному и богатому кто то насрал под дверь, то это в генах. и перспективы у нашей страны ((( потому что быдло воспроизводит быдло. поэтому я за стерилизацию и кастрацию по результатам голосования на выборах.
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29.03.2021 12:27 Відповісти
"Быдло...быдло...срать...быдло...жопа..."Судя по лексикону, Вы, вероятно, из проффесорской семьи макеевских телихентов, принадлежащих крепостному феоду успешного бизнесмена Стоматолога Викторовича Януковича?
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29.03.2021 12:33 Відповісти
ну работает сайт или нет какая разница... в хорошем смысле Указ Зеленского омтеняет такой же Указ но Януковича по должности бывший президент без приставки экс....
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29.03.2021 12:45 Відповісти
та навіщо так хаяти Тупа, за розпуск верховної ради вони (туп і богдан) домовились, ще у лютому 2019 року, платою за це були дачі в Пущі-Водиці, які повинні бути їм передані у власність. Одні не виконали (хоча рінатіку освятили) а другі образились і відмовляються покидати. Це туп,одесит з косою і лит, останній навіть побив санфаянс ось вони і влаштували демарш з НАЗК. Пішли на принцип, янек лям дав за зміни, а ти дачі (рівнозначно). Не хочеш-начувайся, от тобі і НАЗК. Як скасовували указ щодо станик 2008 році, там теж вона за голос отримала будинок від газовиків і сховала його за мамою. А сайт прикрили, радяться, що з учудити, кворуму немає. Напевне, влаштували сидячий страйк. "відсос" не спрацював, інакше вони не працюють.
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29.03.2021 13:19 Відповісти
ты подумал буду бисер перед тобой метать? в жизни не жду когда по правой, что бы подставить левую, отрабатываю с правой до того, как быдло начинает мычать, оно так лучше понимает.
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29.03.2021 17:20 Відповісти
Для https://censor.net/ua/user/484365 Пана Тупицького призначив своїм указом президент злочинець Янукович, при Зеленському Тупицький став головуючим КС і вручав йому балаву. То де ти пане побачив там Порошенко?
Мова зараз не йде навіть хто призначив Тупицького і що Тупицький можливо і негідник. Мова йде за порушення самої Конституції, яку Гарант має оберігати. А гарант на ній потоптався немитими зеленими чоботами з криворізьким червоним грунтом і делітанством.
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29.03.2021 15:04 Відповісти
"при Зеленському Тупицький став головуючим КС і вручав йому балаву"
Маладец
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30.03.2021 01:16 Відповісти
Увы... у нас нет "совокупности"... У нас больший срок поглащает меньшие...
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29.03.2021 15:22 Відповісти
Зеля хакнув сайт КС.
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29.03.2021 11:38 Відповісти
діджітілізірував
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29.03.2021 11:40 Відповісти
Сайт КС не работает с момента обнародования указа Зеленского по Тупицкому и Касминину - Цензор.НЕТ 1296
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29.03.2021 11:39 Відповісти
Шо, знову я?

Сайт КС не работает с момента обнародования указа Зеленского по Тупицкому и Касминину - Цензор.НЕТ 2419
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29.03.2021 11:42 Відповісти
М-да. Теперь Конституционный суд не рассмотрит подання Порошенко на зловредную Верховную Раду, которая незаконно, по его сонцесяйному мнению, лишенило его бывшего шефа Януковича президентского звания
Зебилы, ну что же вы наделали!
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29.03.2021 11:49 Відповісти
ти дебіл, чи куриш, як і зебіл не тютюн?
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29.03.2021 11:53 Відповісти
Я бы, конечно, в два счета привел здесь конституционное подання Мудрейшего из правителей от 2014 года, где Порошенко оспаривает лишение президентского звания Януковича...но проклятые зебилы-рыгореваншисты заблокировали сайт КС
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29.03.2021 11:57 Відповісти
Вот что пишет орган клятого вашингтонского обкома на нашего сонцесяйнишого
https://www.golosameriki.com/a/it-ron-poroshenko-yanukovich/2830753.html Порошенко просит КС признать лишение Януковича звания президента Украины незаконным 20 Июнь, 2015 23:28

Я дам вам парабеллум
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29.03.2021 12:04 Відповісти
Не треба парабелум. Пан ще не доїв свою останню рошенку!!!
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29.03.2021 12:16 Відповісти
а тобі зелайно смакує більше?
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29.03.2021 15:34 Відповісти
В одному ти правий, що ви зєбіли вже натворили чудєс, до речі , а можеш скинути фото зеленського на Майдані як він героїчно воював проти януковича? Бо в мене одні фотки з зеленським як не в сауні то на московії.
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29.03.2021 11:55 Відповісти
Конечно же не нашел. Зато интернет забит свитлынами нашего главного "борцуна" за идеи Майдана
Сайт КС не працює з моменту оприлюднення указу Зеленського щодо Тупицького і Касмініна - Цензор.НЕТ 4265
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29.03.2021 12:07 Відповісти
Чаплига продажний, але ця фотка вже в Історії України.
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29.03.2021 12:11 Відповісти
дядя це ті вінницькі спецпризначенці, які звільнили Харків від 15 п'яних і занаркочених "повстанцях" із Белгородської області при днкількох тисяч міліції в місті і області, а також найкращих вишів, де випускають офіцерів поліції, прокуратури, СБУ та національної гвардії. Це перші нацгвардійці, які поїхали на передову.
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29.03.2021 14:54 Відповісти
Так хто ж спорит? Майдановец среди майдановцев. А насчёт непатриотичных харкивськых мусоров из вышив, привет Полтораку
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29.03.2021 14:57 Відповісти
А яке відношення Полторак має до міліції? Міліцію розвалив Захерченко з Татаровим, який зараз сидить в офісі Зеленського. Всі, чи більшість харківських міліціонерів, переатестувалися і займають керівні посади у всіх обласних управліннях поліції. На керівних посадах всі харківські і донецькі, ще правда де не де проскакують одеські. Генпрокурорка- Харків, НАБУ- Харків, МВС -Харків, ДБР, Харків, Донецьк, Одеса і так по кожному міністерству чи відомству.
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29.03.2021 15:11 Відповісти
воно зєбільнуте . в спам це тєло
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29.03.2021 15:50 Відповісти
так позвоните и спросите пинкертоны) - "причины устанавливаются".
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29.03.2021 11:43 Відповісти
Та причина та ж сама, по якій Зеленський не пускав Тупицького на роботу у КС
Захоплення усіх гілок державної влади в Україні
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29.03.2021 11:48 Відповісти
Зеля делает все чтобы получить его - пожизненный срок заключения
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29.03.2021 11:49 Відповісти
Тут вже ділема, хто-кого швидше закатає у асфальт: або Україна Зєлю, або Зєля Україну.
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29.03.2021 12:10 Відповісти
Хто Зелю вибирав, то нехай ті і вирішують, що з ним робити, а ми обождьом!
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29.03.2021 15:13 Відповісти
у них бабла на марки нет! а тут целый сайт!)
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29.03.2021 11:50 Відповісти
просто судьи привыкли только получать. А тут потратиться на марки. И они правы. С какого перепугу тратить свои бабки, если за все может заплатить клиент
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29.03.2021 11:54 Відповісти
в 14-м году ко мне домой приходил судебный исполнитель с исполнительным листом или как его там?), был послан женой), короче вызваниваю, узнаю, что это не прошел мой авто штраф, говорю, а что? у исполнителей нет денег на конверты?, говорит нет и нас посылают ходить пешком)
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29.03.2021 12:02 Відповісти
Суд и исполнительная служба это разные конторы.
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29.03.2021 12:33 Відповісти
Ну нарешті Зєля зможе продати всю українську землю і держвласність іноземним спекулянтам і викинути українців на помийку, як безправний непотріб. Бо цей КС йому всі карти сплутав, коли визнав його "ринок землі" таким, що суперечить Конституції без референдуму.
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29.03.2021 12:01 Відповісти
Як Зєля викине на помийку українців? Є багато способів. Наприклад епідемія якась. Війна тотальна. Створення нестерпних умов, щоб люди втікали, або мерли з голоду, як у Аргентині і Мадагаскарі. Отруїть чимсь. Мало є способів позбавитись від людини, якщо нема ніяких моральних, етичних, естетичних і духовних обмежень? І ніякої відповідальності?
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29.03.2021 12:06 Відповісти
зекретин сцит,что кс его выборы присягу не конструкционной объявит...так можно и без сайта,идиот
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29.03.2021 12:03 Відповісти
это всё, что нужно знать владельцам цифровых паспортов об украинской дижитализации
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29.03.2021 12:07 Відповісти
Зебилы не только ссу#тся, но уже и сру#ся)
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29.03.2021 12:12 Відповісти
"Зебіли" - проплачений мем мародерських тролів. Не існує в природі ніяких "зебілів". Є українці, які не продаються. І які обрали кота в мішку, аби не російський шпигун, мародер, клєптоман, патологічний брехун, пройдисвіт, мерзотник, фальшивий патріот і лицемір....
Інша справа, що "кіт в мішку" виявись таким самим, як і попередник.
______________
Зєлю геть. Дострокові.
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29.03.2021 12:21 Відповісти
Я, конечно, знал, что ЮВ - это он в юбке. Но шоб так...зебилы, увы, есть. И они не продаются. Дорого, по крайней мере. Народ купили даже не за грош, а за обещание гроша(наверное отсюда «не продаются»). И ситуация от этого лучше не становится, она деградирует с каждым днем. Конституция не работает, законы не работают. Работает Коломойский. Вот цена вопроса, и она будет только возрастать.
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29.03.2021 12:39 Відповісти
Коломойський - загнананий у кут олігарх, який по недоумкуватості став на бік України, коли настав вирішальний час. На Зєлю вплив мають переважно іноземні чинники. Бєня тільки захищається.
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29.03.2021 13:11 Відповісти
Я бы не недооценивал его масштаб и влияние на Зеленского. Глобально нужно говорить об уничтожении олигархата как явления. И полностью поддерживаю твой пост выше про землю, к которой дорвались люди с тотальным отсутствием моральных качеств.
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29.03.2021 13:53 Відповісти
Ванько Сулейманов! Це ти вибирав цього ніби мішка, але він не мішок і не кіт, а те що залишив після себе кіт, коли обделався і втік. А мародером і свинарчуком виявився твій колега Семенченко-Грішин. А шпіонами твої зелені, які злили інформацію по "вагнерівцях", патологічні брехуни не можуть претендувати на першіть, та навіть на десятку, пока є такі як Зеля і Дівуля. Тут вони є і мерзотники і фальшиві патріоти. Вітаю тебе, Ваня, з цим вибором. Ти став отим, що перерахував.
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29.03.2021 15:18 Відповісти
Пан Зеленський і його молода малоросійська команда заблокували роботу Конституційного суду своїми неконституційними указами. Роботи КС не буде, а указ Зелі в дії, хоча він неконституційний. Можна приймати різні закони, навіть по Донбасу у ВР. А через кільканадцять років пан Тупицький і Касмінін через суди повернуться назад на свої робочі місця і знову на 7 років дестабілізують роботу, бо там на їх місце Зеля призначить нових суддів. Ця історія на десятиріччя. Всі минулі і майбутні рашення КС під питанням легітимності.
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29.03.2021 14:59 Відповісти
 
 