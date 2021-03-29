Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий припустив, що в місті можуть посилити карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова.
"Щодня дедалі більше нових, складних пацієнтів надходить. Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є зростання. Тому наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту. Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", - підкреслив Садовий.
За словами мера Львова, місцевим підприємцям на урядовому рівні було прийнято рішення виплачувати по 8 тис. гривень.
"Це невелика сума, але хоч щось. Як би там не було, треба розуміти, що люди вмирають і треба в першу чергу думати про безпеку людей", - підсумував Садовий.
Будь ласка, зачекайте...
У Львові у Садового є і фірма по випуску бруківки,і з освітлення вулиць...
І вони ДУЖЕ УСПІШНІ.
Фактично як в тому новому анекдоті:
Йшов 2030 рік, копаючись в речах знайшов чоловік маску і прийшла йому усмішка на вуста:
-Ех, як же давно то було., - сказав він, поправляючи скафандр.
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/289#comments
з решту міськвиконкому сказати нічого не можу..ТАм є і кілька жінок.. вони точно не геї...
реєструєш ТЗОВ з статутним капіталом 100 грн..
ВИВЧАЄШ ТАБЛИЧКУ
МноженняДІЛЕННЯ.
Підходиш "на розмову" до Андрія "Доля"...
тобі виділяють діляночку...Під ВИДІЛЕНУ діляночку можна взяти кредит пару десятків мільйонів...
розпочинаєш будівництво "висотки" (краще кількох)... і відраху стартує продаж квартир...
і все.ти в "шоколаді"..