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Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий

Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий припустив, що в місті можуть посилити карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова.

"Щодня дедалі більше нових, складних пацієнтів надходить. Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є зростання. Тому наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту. Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", - підкреслив Садовий.

За словами мера Львова, місцевим підприємцям на урядовому рівні було прийнято рішення виплачувати по 8 тис. гривень.

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"Це невелика сума, але хоч щось. Як би там не було, треба розуміти, що люди вмирають і треба в першу чергу думати про безпеку людей", - підсумував Садовий.

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Топ коментарі
+12
Стоит вопрос о закрытии детсадов и общественного транспорта во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 7189
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29.03.2021 11:43
+5
Ага.

Фактично як в тому новому анекдоті:
Йшов 2030 рік, копаючись в речах знайшов чоловік маску і прийшла йому усмішка на вуста:
-Ех, як же давно то було., - сказав він, поправляючи скафандр.
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29.03.2021 11:51
+4
А вдоль дороги(асфальтированной и освещенной) мертвьіе с косами стоят. И тишина.
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29.03.2021 11:45
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Стоит вопрос о закрытии детсадов и общественного транспорта во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 7189
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29.03.2021 11:43 Відповісти
А вдоль дороги(асфальтированной и освещенной) мертвьіе с косами стоят. И тишина.
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29.03.2021 11:45 Відповісти
Так дороги-то не всі заасфальтовпні. Про світло мовчу вже.
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29.03.2021 11:50 Відповісти
помиляєтесь.
У Львові у Садового є і фірма по випуску бруківки,і з освітлення вулиць...
І вони ДУЖЕ УСПІШНІ.
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29.03.2021 12:53 Відповісти
И мешки с мусором
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29.03.2021 12:13 Відповісти
Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 6814
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29.03.2021 11:51 Відповісти
Чим далі тим страшніше.
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29.03.2021 11:43 Відповісти
Ага.

Фактично як в тому новому анекдоті:
Йшов 2030 рік, копаючись в речах знайшов чоловік маску і прийшла йому усмішка на вуста:
-Ех, як же давно то було., - сказав він, поправляючи скафандр.
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29.03.2021 11:51 Відповісти
Америка нас спасет!Не ссы!
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29.03.2021 11:58 Відповісти
Нас спасьот ЗЕкоМанда.Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 4909
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29.03.2021 12:07 Відповісти
если во Львове на прошедших выходных творилось такое же столпотворение нариду без дистанции и масок, как в Киеве на Подоле, то только нацгвардия и штрафы на месте помогут.
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29.03.2021 11:49 Відповісти
Братан, давно слежу за твоими высерами! За это время у меня возник только один вопрос - как ты смог зарегистрироваться что бы постить комментарии, то есть высеры???!
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29.03.2021 12:29 Відповісти
как давно?
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30.03.2021 17:13 Відповісти
Садовой в город звал зеленых - не зря - наверное, шо то знал
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29.03.2021 11:50 Відповісти
Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 6349
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29.03.2021 11:56 Відповісти
Таким как ты недоумкам надо мыть мозги.
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29.03.2021 12:09 Відповісти
Это ерунда то, что сейчас во Львове. Вот В РФ и Беларуси горы трупов из-за того, что нет практически никаких ограничений. Из-за дыма от крематориев в городах не видно солнца!
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29.03.2021 11:58 Відповісти
че там как? всех крабов япошкам продали?)
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29.03.2021 12:01 Відповісти
Да нет..Еще пара где-то прячется..Найдем
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30.03.2021 03:04 Відповісти
Как там китайцы, скоро придут Сибирь забирать ? Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 3520
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29.03.2021 12:02 Відповісти
Без понятия о китайцах..У нас их практически не осталось..А что в Сибири?Мне до нее далеко..
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30.03.2021 03:11 Відповісти
Мне вот интересно, зачем человеку из Владивостока, заходить на украинский сайт? К примеру мне, совсем побоку, что происходит в рашке, и уж тем более во Владивостоке.
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29.03.2021 12:04 Відповісти
Так коцап же😂.Ну как коцап не засунет свою козью морду?😂
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29.03.2021 12:15 Відповісти
Вони так падлюки тролять найкращих в світі українських айтишників.
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29.03.2021 12:42 Відповісти
А я не только сюда захожу..Так..Интерес небольшой..
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30.03.2021 03:07 Відповісти
Добро пожаловать сюда:
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/289#comments
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29.03.2021 13:18 Відповісти
Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 7226
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29.03.2021 12:06 Відповісти
Вибори закінчилис - тепер можна і бізнес помаленько віджимати!От і весь карантин дебіли!
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29.03.2021 12:09 Відповісти
обрали люди підєраса на війта Львова і саме за це він опускає Львів нижче плінтуса; але таки не зрозуміло, нащо було голосувати за корумпованого ідіота, адже про це знав всенький Львів...
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29.03.2021 12:15 Відповісти
САДОВИЙ НЕ ГЕЙ. Він зразковий сім"янин і щирий віруючий греко-католик.
з решту міськвиконкому сказати нічого не можу..ТАм є і кілька жінок.. вони точно не геї...
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29.03.2021 12:55 Відповісти
Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 3239
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29.03.2021 12:20 Відповісти
Где деньги людям брать?
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29.03.2021 13:03 Відповісти
поясню..Де у Львові брати гроші....
реєструєш ТЗОВ з статутним капіталом 100 грн..
ВИВЧАЄШ ТАБЛИЧКУ МноженняДІЛЕННЯ.
Підходиш "на розмову" до Андрія "Доля"...
тобі виділяють діляночку...Під ВИДІЛЕНУ діляночку можна взяти кредит пару десятків мільйонів...
розпочинаєш будівництво "висотки" (краще кількох)... і відраху стартує продаж квартир...
і все.ти в "шоколаді"..
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29.03.2021 13:58 Відповісти
будівельних робіт карантин не стосується.
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29.03.2021 13:59 Відповісти
Грустно((
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29.03.2021 19:24 Відповісти
 
 