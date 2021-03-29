Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий припустив, що в місті можуть посилити карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова.

"Щодня дедалі більше нових, складних пацієнтів надходить. Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є зростання. Тому наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту. Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", - підкреслив Садовий.

За словами мера Львова, місцевим підприємцям на урядовому рівні було прийнято рішення виплачувати по 8 тис. гривень.

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"Це невелика сума, але хоч щось. Як би там не було, треба розуміти, що люди вмирають і треба в першу чергу думати про безпеку людей", - підсумував Садовий.