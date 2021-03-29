Для абітурієнтів з окупованих територій планується запустити підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством освіти і науки (МОН) запустить в 2021 році курси зі стипендіальним забезпеченням для підготовки абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) до вступу до українських вишів.

Про це заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук повідомила у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми погодили, що на конкурсних засадах буде сформовано перелік з 25 вищих навчальних закладів, на базі яких буде запущено пілотний проект у 2021-22 роках. Планується, що діти, які вступатимуть в українські виші через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", отримають можливість бути зарахованими на підготовчі курси, які серед заходів з академічної та психологічної інтеграції в український освітній та соціальний простір, передбачатимуть стипендіальне забезпечення та безкоштовне проживання у гуртожитках", - сказала Драганчук.

Очікується, що курси за таким форматом розпочнуться напередодні Дня Конституції України та триватимуть до початку навчального процесу в університетах, орієнтовно 2-2,5 місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков

За словами Драганчук, після закінчення цих курсів абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступати за спрощеною системою до будь-якого зі 195 закладів вищої та фахової передвищої освіти, що належать до сфери управління Міносвіти, Мінкультури, Мінохорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ.

Очікується, що 2021 року на підготовчі курси вступлять від 500 до 750 осіб.

"Звертаю увагу, що зазначені підрахунки є дуже приблизними, оскільки базових вихідних даних для таких підрахунків майже немає. Також хочу нагадати, що країна-агресор робить усе, щоб унеможливити вступ молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, до українських вишів - від агресивної пропаганди та дискредитації зусиль України, психологічного тиску та переслідування родин до фізичного обмеження виїзду з тих територій", - зазначила заступниця міністра.

Відповідаючи на запитання, скільки бюджетних коштів потрібно на впровадження такого пілотного проекту в 2021-2022 роках, Драганчук зазначила, що за програмою "Реінтеграція молоді з ТОТ" поточного року передбачено 130 млн грн, і частину цих коштів буде спрямовано на підготовку та проведення підготовчих курсів.

За попередніми підрахунками міністерства, вартість навчання однієї людини на підготовчих курсах становитиме від 8 тис. грн до 13 тис. грн за місяць з урахуванням стипендії, витрат на гуртожиток і вартості самого навчання, проте точну цифру можна буде назвати тільки після офіційних підрахунків з боку вишу.

Також читайте: Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії"

"Відповідаючи на запитання, хто саме має бути та буде відповідальним за організацію і проведення підготовчих курсів для вступників із ТОТ, було б логічно відповісти – Мінреінтеграції, оскільки, крім формального призначення нашого відомства, ми є розпорядниками бюджетних коштів, передбачених за напрямом реінтеграції молоді з ТОТ. Але чи можливо організувати цей процес автономно без Міносвіти? Ні. Умови вступу – це виключні повноваження МОН, про що свідчать відповідні нормативно-правові акти. Окрім цього, більшість закладів вищої освіти підпорядковані саме Міносвіти", - додала Драганчук.