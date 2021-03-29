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Для абітурієнтів з окупованих територій планується запустити підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, - Мінреінтеграції

Для абітурієнтів з окупованих територій планується запустити підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством освіти і науки (МОН) запустить в 2021 році курси зі стипендіальним забезпеченням для підготовки абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) до вступу до українських вишів.

Про це заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук повідомила у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми погодили, що на конкурсних засадах буде сформовано перелік з 25 вищих навчальних закладів, на базі яких буде запущено пілотний проект у 2021-22 роках. Планується, що діти, які вступатимуть в українські виші через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", отримають можливість бути зарахованими на підготовчі курси, які серед заходів з академічної та психологічної інтеграції в український освітній та соціальний простір, передбачатимуть стипендіальне забезпечення та безкоштовне проживання у гуртожитках", - сказала Драганчук.

Очікується, що курси за таким форматом розпочнуться напередодні Дня Конституції України та триватимуть до початку навчального процесу в університетах, орієнтовно 2-2,5 місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков

За словами Драганчук, після закінчення цих курсів абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступати за спрощеною системою до будь-якого зі 195 закладів вищої та фахової передвищої освіти, що належать до сфери управління Міносвіти, Мінкультури, Мінохорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ.

Очікується, що 2021 року на підготовчі курси вступлять від 500 до 750 осіб.

"Звертаю увагу, що зазначені підрахунки є дуже приблизними, оскільки базових вихідних даних для таких підрахунків майже немає. Також хочу нагадати, що країна-агресор робить усе, щоб унеможливити вступ молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, до українських вишів - від агресивної пропаганди та дискредитації зусиль України, психологічного тиску та переслідування родин до фізичного обмеження виїзду з тих територій", - зазначила заступниця міністра.

Відповідаючи на запитання, скільки бюджетних коштів потрібно на впровадження такого пілотного проекту в 2021-2022 роках, Драганчук зазначила, що за програмою "Реінтеграція молоді з ТОТ" поточного року передбачено 130 млн грн, і частину цих коштів буде спрямовано на підготовку та проведення підготовчих курсів.

За попередніми підрахунками міністерства, вартість навчання однієї людини на підготовчих курсах становитиме від 8 тис. грн до 13 тис. грн за місяць з урахуванням стипендії, витрат на гуртожиток і вартості самого навчання, проте точну цифру можна буде назвати тільки після офіційних підрахунків з боку вишу.

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"Відповідаючи на запитання, хто саме має бути та буде відповідальним за організацію і проведення підготовчих курсів для вступників із ТОТ, було б логічно відповісти – Мінреінтеграції, оскільки, крім формального призначення нашого відомства, ми є розпорядниками бюджетних коштів, передбачених за напрямом реінтеграції молоді з ТОТ. Але чи можливо організувати цей процес автономно без Міносвіти? Ні. Умови вступу – це виключні повноваження МОН, про що свідчать відповідні нормативно-правові акти. Окрім цього, більшість закладів вищої освіти підпорядковані саме Міносвіти", - додала Драганчук.

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Топ коментарі
+15
Це діти, чиї батьки зараз вбивають українських вояків ?
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29.03.2021 12:13
+14
т.е. пионэра или комсомольца из даунбасса нужно учить за счет украинских налогоплательщиков а патриота из Коломыи, например, пригласим на контракт? вам мало ватных вороваек в харьковском спецучилище МВС?
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29.03.2021 12:14
+12
детям Моторол и Гиви полное гос-обеспечение, стипендии, проживание в общежитиях бесплатно и вне-конкурсное поступление в Вузы за счет детей Кибергов и других порядочных украинских граждан НЕ коллаборантов ... - зашибись!
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29.03.2021 12:16
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Це діти, чиї батьки зараз вбивають українських вояків ?
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29.03.2021 12:13 Відповісти
Пан Сталініст?"Діти ворогів народу"?
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29.03.2021 12:17 Відповісти
Яблочко от яблони...
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29.03.2021 12:22 Відповісти
ось таких ? Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4115
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29.03.2021 12:17 Відповісти
І таких теж.Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1098
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29.03.2021 12:21 Відповісти
Черговий піар-ход членограя. Хто відрихтує їм рускаязичную чєлюсть?
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29.03.2021 12:14 Відповісти
Що *зе*... що *пе * і раніше були *загравання * .

Взагалі закрити ті КПП в Лугандон .
Нех...шастать !
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29.03.2021 12:17 Відповісти
КПВВ і так закриті,і закрили їх росіянці,саме для того щоб молодь яка надає перевагу Україні звідти не втекла.
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29.03.2021 12:22 Відповісти
Тут пів форума з росіяноязикими щелепами,пан їх не баче?
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29.03.2021 12:18 Відповісти
т.е. пионэра или комсомольца из даунбасса нужно учить за счет украинских налогоплательщиков а патриота из Коломыи, например, пригласим на контракт? вам мало ватных вороваек в харьковском спецучилище МВС?
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29.03.2021 12:14 Відповісти
Пан росіянощелепний,зараз у ВУЗах вистачає місць для всіх,от бажаючих з Коломиї щось я не бачу.
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29.03.2021 12:19 Відповісти
Що ти мелеш,ідіоте,бери сєпароту до себе під бік,годуй,оплачуй їм хатєлки їхні а на всю за всю країну нєфіг розписуватися,вдуплив
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29.03.2021 12:28 Відповісти
Ти не вся країна,ти маєш таке саме право вирішувати як і я))Вдуплив?
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29.03.2021 12:34 Відповісти
всинови пару сепарят. надай нам великодержавницький приклад.
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29.03.2021 12:37 Відповісти
Як мені подобаються такі індівіди як ти,ти ненавидеш дітей,які нічого не зробили поганого у своєму житті,а Ахмета та іншу шалупонь не помічаєш,платиш грощі головному сєпару за електрику що місяця))Нехай щастить))
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29.03.2021 12:57 Відповісти
непан зовсім, можете самі навчатися у ВУЗАх, де багато місць - отримаєте нікому не потрібний шматок папіру. В нормальних ВУЗах, куди і бажають влізти на бюджет діти *високорозвинутих та скрепних республік*, місць немє і не буде з таким великодержавницьким заграванням з колоборантами.
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29.03.2021 12:33 Відповісти
До нормальних ВУЗів,це до яких?Пан сам десь навчався?
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29.03.2021 12:37 Відповісти
КПІ. нормально?
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29.03.2021 12:38 Відповісти
Можеш надати данні,скільки до КПІ потрапило на навчання дітей простих людей з України?Є там хоть один студент який не має Порше або Майбаха?
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29.03.2021 12:55 Відповісти
Краще навчати тих дітей в Україні,ніж потім їх вбивати у окопах.
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29.03.2021 12:16 Відповісти
Цікаво,ти наївна людина чи бот?Хоча правду ти все одно не скажеш.
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29.03.2021 12:22 Відповісти
В чому винні діти?В тому шо Україна не змогла їх врятувати від окупантів?
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29.03.2021 12:27 Відповісти
Діти поки що не винні,винні їх батьки,які запросили і підтримують окупантів.Діти ввібрали в себе рузькомірську ідеологію і наївно надіятися,що вони колись стануть українцями.В 70-і роки тисячі китайців,рятуючись від голоду і маоїстських репресій,тікали в Гонконг і Макао.Британці і португальці надавали їм допомогу,роботу і освіту.Через кілька місяців ці китайці починали проклинати клятих колонізаторів і закликали Мао "звільнити" ці міста і принести в них "світло комунізму".Молоду людину можна виховувати до 16 років,після марно.
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29.03.2021 12:38 Відповісти
Тоді всіх хто старший за 46 років треба розстріляти,бо всі вони "ввібрали в себе ідіологію СРСР"?
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29.03.2021 12:41 Відповісти
Тобі подобається,коли розстрілюють людей?
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29.03.2021 12:43 Відповісти
Так шо будем робити з тими хто старший за 46 років?
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29.03.2021 12:49 Відповісти
А де гарантії, що вони не вбиватимуть, особливо ті, які можуть попасти в військові вузи чи вузи ситстеми МВС?
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29.03.2021 13:33 Відповісти
детям Моторол и Гиви полное гос-обеспечение, стипендии, проживание в общежитиях бесплатно и вне-конкурсное поступление в Вузы за счет детей Кибергов и других порядочных украинских граждан НЕ коллаборантов ... - зашибись!
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29.03.2021 12:16 Відповісти
Де побачити дітей Кіборгів,яких на взяли на навчання через дітей з окупованої частини Донбасу?
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29.03.2021 12:20 Відповісти
ты с Донецка не увидишь..
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29.03.2021 12:21 Відповісти
Я не з Донецька,і бачу яке наповнювання ВУЗів,а от ти звідки росіянощелепний?
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29.03.2021 12:23 Відповісти
Хто бажав ..вже давно переїхали з того *прокацапського ада * !
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29.03.2021 12:25 Відповісти
І як можуть переїхати неповнолітні діти?
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29.03.2021 12:28 Відповісти
в твоем случае ссылка на Мову, которую я безмерно уважаю не работает..

Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1591
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29.03.2021 12:27 Відповісти
Не скавчи свинособака))
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29.03.2021 12:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484181 - не и что ты там увидел?

Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4707
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29.03.2021 12:31 Відповісти
Наліпку якось криво на Масквє наліпили.Нехай щастить свинособака.
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29.03.2021 12:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484181 - хромай уже отсюда юродивый...
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29.03.2021 12:34 Відповісти
Вийом свинособаки кацапської я задоволений,дякую))
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29.03.2021 12:38 Відповісти
Особисто я знаю юнака,який закінчив школу з золотою медаллю,набрав на зно дуже високий бал,але вчиться на платному,тому що в його вузі бюджетні місця поза конкурсом зайняли дітки колорадів.
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29.03.2021 12:25 Відповісти
Не бреши будь ласка,а якщо вже брешиш то давай назву ВУЗу та фах освіти.
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29.03.2021 12:30 Відповісти
Луганський держуніверситет,Старобільськ.
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29.03.2021 12:40 Відповісти
А тепер розкажи мені чим діти зі Старобільська Луганської Області України відрізняються від дітей з Ровеньків Луганської області України?
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29.03.2021 12:46 Відповісти
Вихованням.
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29.03.2021 12:53 Відповісти
Яким вихованням?Я так розумію шо ти зі Старобільська,на референдум там ходили так само як і у Ровіньках,різниця лише в тому,шо Старобільськ не дістався окупантам.Вихований ти наш))
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29.03.2021 12:59 Відповісти
Я з Сум,в Старобільську в мене велика рідня,є родичі в Краснодоні і Горлівці.І я добре знаю,чим відрізнялося проведення так званого референдуму в цих містах.До речі,в Старобільську лнр протрималося кілька днів і активну допомогу в вигнанні російської нечисті нашим силовикам надавали місцеві мешканці.І не треба порівнювати фермерів Старобільщини,які допомагали нашій,тоді напіводягненій і напівроззутій армії,і підприємців тих же Ровеньок,які збирали кошти на "ополчєніє",толерантний ти наш.
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29.03.2021 13:55 Відповісти
У Старобільську був референдум?Все інше лише підтверджує мої слова,про окупацію.
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29.03.2021 14:52 Відповісти
Ещё в жопу их поцелуйте.
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29.03.2021 12:21 Відповісти
А дети тех, кто пашет за копейки, платит налоги и содержит эти ВУЗы, будут платить за обучение детей по полной??? Да пошли эти щеночки бегать по Лугандонии и Даунбасии.
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29.03.2021 12:23 Відповісти
Масква проти?Вам потрібне гарматне м"ясо?
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29.03.2021 12:24 Відповісти
Ці дітки,незалежно від місця навчання,будуть воювати проти України.Таке їх лугандонське виховання.
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29.03.2021 12:28 Відповісти
Розкажи це Андрію Серебрянському (Луганському) у чат рулетці.
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29.03.2021 12:31 Відповісти
Андрій Луганський в 2014 році переїхав з Луганська,приклад недоречний.
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29.03.2021 12:46 Відповісти
Він був на той час повнолітнім?Як могла дев"яти річна детина самостійно виїхати з Лугандону у 2014 році?
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29.03.2021 12:47 Відповісти
Андрій 1980 року народження,які дев'ять років?
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29.03.2021 12:50 Відповісти
От ти розумник))Я в тебе питаю як могла виїхати з Лугандону неповнолітня дитина?
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29.03.2021 12:52 Відповісти
До речі,люди,які виїхали з ордло в 14-15 роках,якраз і говорять про те,що тих,хто там залишився,перевиховати вже неможливо.
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29.03.2021 12:48 Відповісти
А тих хто в Україні голосує за ЖОПОБЛОК,тих можливо перевиховати?Шо з їх дітьми робити?
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29.03.2021 12:51 Відповісти
Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1716
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29.03.2021 12:28 Відповісти
ще молочка їм за "врєдность" підлийте.
Не держава, а болото. Патріотів і ветеранів по судах тягати, сепаратистських личинок без екзаменів в вузи приймати і стипендіями годувати.
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29.03.2021 12:31 Відповісти
а моя дочка шо в своей стране за большие бабки будет учится? потому что весь бюджет лугандон непуганый займёт? за это наши парни погибают? резник, как то не по людски получается! я понимаю что ты миллионер и судьбы остальных украинских детей тебе по йух (ты своих учится в Лондон отправишь или уже отправил)!!!! но может задумаетесь хоть на миг? то какой то пояс благополучия придумаете, то учебу , то мед обеспечение ! И все это показушно , имитационно и сказочно .... во всей Украине народу не сладко живется а лугандоновцам и предателям крысчанам будет сладко? это шо наживка на крючок такая? ну так задумка фиговая, украинцы её не понимают. может лучше честно - стену и ров с крокодилами?
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29.03.2021 12:36 Відповісти
Ти не Українець))
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29.03.2021 13:21 Відповісти
З того часу як в 2014 року я почув "півнячий " голос недоросля, радіючого з приводу збитого "укропського" літака (фактично пасажирського "Боїнга) маю певну пересторогу відносно світогляду молоді на тій території. Навряд чи він змінився на краще після 2014 року.
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29.03.2021 13:43 Відповісти
 
 