У разі виходу на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, - Лазебна
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у разі виходу на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.
Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого - ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", - підкреслила міністерка.
Лазебна заявила, що для фізосіб-підприємців варто зробити накопичувальну систему обов'язковою. Однак сьогодні в депутатському законопроєкті, з яким працює Мінсоцполітики, мова про те, що ФОПи братимуть участь в обов'язковому накопичувальному рівні добровільно.
"Можливо, потрібно було подивитися на досвід інших країн, коли для таких категорій солідарної системи немає, але є обов'язкова накопичувальна. Тому що ми розуміємо, що для ФОПів може бути занадто великим подвійне навантаження. З цими людьми потрібен діалог", - зазначила міністерка.
Будь ласка, зачекайте...
Проще платить ЕСВ с минималки, но ежемесячно отчислять определенную сумму в свой собственный фонд.
Эта наша Украина - а не ваша!!!
Откуда взялся необходимый стаж аж в 27 лет, когда ещё при Ющенко требовалось всего 5 лет стажа чтобы получать пенсию, при Януковиче увеличили до 15 лет, а теперь уже нужно 27 лет!
В какой стране мира есть такое резкое увеличение, если человек подошёл к этому увеличению уже в предпенсионном возрасте, как ему набрать 27 лет, а тем более запланированные 35 лет?
То накопичуйте знову, а кравчукісти на цехіни перейдуть, а гривню похерять і знову накопичувальники видохнуть!!!
а что ж вы брехуны 2 года нам врёте что не платили ФОПы? А теперь платят но минимальное.. а если точнее то не минимальное, а то что государство устанавливает, то и платят!
Даже не надейтесь, что у нас получится, как на раиси - общая бесконтрольная яма
Законом Украины от 13.05.2020 г. № 592-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков" внесены изменения ..., где указано, что если физические лица - предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность имеют основное место работы, то они освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.
а если нет - то куда пошли все эти, минимум, 20% ПДВ?..
не слишком ли жЫрно жрёт банда чиновников всех уровней, тупо перекладывая бумажки с места на место и тормозя развитие экономики Украины, если не видит своего "интереса" в чём-либо, провоцируя коррупцию и без того в неправовой стране Украина эпохи безбедности Зеленского..?
А якщо серйозно, то цей показник явно одержано тільки шляхом обліку покупок в офіційній торговельній мережі. Тобто покупки продуктів на базарах, з рук, у поїздках на закупи по селах, а також споживання продуктів, вирощених власноруч на своїх присадибних ділянках (чи у родичів на селі), влада врахувати не могла просто ніяк, навіть теоретично. І фактичні витрати на харчування ще вищі, ніж названі 50%.
Як ФОП, скажу: замість вже бігом злякатись "погроз" шановної пані Марини і мобілізувати у ПФ не 22% МЗП, а всі 22% своїх заробітків, тихенько відкладатиму собі і дружині на старість. Як зможу, але "гірше не буде", ніж це зробить ПФУ!
Нормальні пенс. фонди передають накопичення спадкоємцям, а також видають накопичену суму з %% у разі критичних захворювань. Але ж "нормальні" - це хто завгодно, тільки не ПФУ. Так, нам підтвердили, що попри їхню концепцію "страхового стажу", ми у старості отримуватимем не накопичені кошти і не страхові виплати, а державну соціальну допомогу під назвою "пенсія". Ну що ж, хай-но та "пенсія" від держави буде мінімальною, я не проти. Щось не віриться, що вона буде взагалі.