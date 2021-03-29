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У Щасті відбудуться антитерористичні навчання. Місцевих жителів просять зберігати спокій і не виходити з дому без документів

У Щасті відбудуться антитерористичні навчання. Місцевих жителів просять зберігати спокій і не виходити з дому без документів

У районі проведення ООС у м. Щастя буде проведено антитерористичні навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.

Так, 30-31 березня у м. Щастя в межах проведення операції Об’єднаних сил за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам.

Тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних, тож Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватися правил особистої безпеки.

"Просимо громадян за необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони. ФОТО

У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їхню причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергової служби:

- 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;
- Щастинський районний відділ поліції ГУ НП в Луганській області, тел.: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10;
- СПД-1 "м. Щастя" Щастинського районного відділу поліції ГУ НП в Луганській області: 099-008-65-93, 095-009-46-02", - йдеться в повідомленні.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства", - додали в пресцентрі ОС.

У Щасті відбудуться антитерористичні навчання. Місцевих жителів просять зберігати спокій і не виходити з дому без документів 01

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Правильно! Местных ватников периодически нужно кошмарить!!!
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29.03.2021 12:30 Відповісти
Похоже на вранье-какие могут быть учение в населенном пункте?! Причина надуманна, написать прямо что идет операция не хотят и придумывают какие то учения...
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29.03.2021 12:46 Відповісти
Ее нужно провести в ОП. Там сепары, коррупционеры и агенты гораздо опаснее и в большем количестве.
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29.03.2021 12:56 Відповісти
 
 