Ще дві смерті від коронавірусу в ЗСУ. 48 нових випадків захворювання за добу, 6 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 29 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 644 осіб. Загалом за час пандемії одужала 18 061 особа. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 778 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 (усього 57). Так, один з працівників ЗС України з 16.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні в Одеській міській інфекційний клінічний лікарні, а інший з 03.03.2021 у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні. Попри проведену терапію 27.03.2021 стан їхнього здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 27.03, а іншого - 28.03. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил увечері 28.03. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - зазначили в пресслужбі Міноборони.

За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень на COVID-19 захворіли 2435 співробітників МВС, за добу - 420

З початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України від 18 785 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2 153 військові медики. За минулу добу від COVID-19 щеплено 168 осіб.