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Пенсіонерку з окупованого Севастополя Довгополу засуджено до 12 років за "держзраду" на користь України, - РосЗМІ

Пенсіонерку з окупованого Севастополя Довгополу засуджено до 12 років за

Так званий Севастопольський міський "суд" засудив до 12 років колонії жительку окупованого Криму Галину Довгополу, визнавши її винною нібито в держзраді на користь розвідки Міноборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело в силових структурах.

"Севастопольський міський суд визнав Довгополу Галину Павлівну винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада"). Вироком суду їй призначено 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - сказав співрозмовник агентства.

Вирок законної сили не набув і може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Зі свого боку в суді повідомили, що засуджена за держзраду росіянка Довгопола нібито збирала для України розвіддані про Чорноморський флот.

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Автор: 
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Топ коментарі
+22
А у нас изменники Родины не только по Хрещатику гуляют, в Раде и Офисе президента высиживают ТСК по делу "вагнеровцев" создать так и тот же зеленский так и не осмелился
Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ - Цензор.НЕТ 928
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29.03.2021 12:40
+15
А у нас открытых врагов державы с кацапскими паспортами допускают к выборам.
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29.03.2021 13:02
+14
Вот так, а у нас враги гуляют по Крещатику, пока Баканов чертей ловит...
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29.03.2021 12:35
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Суд: "и пусть радуется, что убийство В.И.Ленина на нее не повесили."
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29.03.2021 12:35 Відповісти
У лаптєй всюди врахі!
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29.03.2021 12:35 Відповісти
Вот так, а у нас враги гуляют по Крещатику, пока Баканов чертей ловит...
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29.03.2021 12:35 Відповісти
І навіть в депутати "пролазать". Демократія і гуманізм, йошкін кот!
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29.03.2021 13:59 Відповісти
Слабых бьют и плакать не дают, а власти хитрожопые еще и подворовывать успевают, и пока не дойдет будут бить. По другому не получается.
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29.03.2021 14:02 Відповісти
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZUz_sXh_rG-41paTx7JHedFlmIF3PDBNCgzvJJtF9SwYDKvGpCXr_K06Nw0U2OvgYM3Rge4wwB_j3pOVI_OtMmZQenN39msjGJvTIvtdR1yERfiDZ4KRiNGYka7eC3qq6TjvpyWtWFdS7vIc9bk0vhd4DmF0EjMLrIUcIJFODXzRw&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Стерненко
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2978531342423195&id=100007990746919&anchor_composer=false# 15 хв

Просто подивіться на «докази» провини Роми Ратушного, які прокурор представляє у суді.

Нагадаємо, що Роману хочуть обмежити волю за участь у мирній акції на підставі ось цього.

Правова держава - топ.

Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9690
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29.03.2021 12:35 Відповісти
Дык на черных квадратиках явно Ермак просматривается!
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29.03.2021 12:52 Відповісти
ндяс... а в Украине заместо сидеть сепары выборы выигрывают.
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29.03.2021 12:36 Відповісти
Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ - Цензор.НЕТ 1047
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29.03.2021 12:39 Відповісти
А у нас изменники Родины не только по Хрещатику гуляют, в Раде и Офисе президента высиживают ТСК по делу "вагнеровцев" создать так и тот же зеленский так и не осмелился
Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ - Цензор.НЕТ 928
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29.03.2021 12:40 Відповісти
так вона цього ж сама і хотіла.. кликала руSSкій мір і путіна в Україну!! а тепер:"...камні с нєба..."
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29.03.2021 12:47 Відповісти
Хто тобі сказав що вона кликала "рускый мір"?
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29.03.2021 13:03 Відповісти
немедленно задействовать все международные инстанции , подключить обменный фонд(сепары в наших тюрьмах, которых муйло хочет включить в списки на обмен) и вызволить истинную патриотку, дай ей бог сил и здоровья все это пережить.
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29.03.2021 12:50 Відповісти
Гражданка Д. по заданию украинской разведки собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, касающиеся сроков "действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время", сообщил суд. а мне сегодня родственница из Севастополя звонила..хоть бы ее не тронули..
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29.03.2021 12:56 Відповісти
Потрібно було сказати, в кінці розмови : "Дякую, за данні, Слава Україні!"
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29.03.2021 13:38 Відповісти
Ніхрена собі Мата Харі!
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29.03.2021 14:01 Відповісти
А у нас открытых врагов державы с кацапскими паспортами допускают к выборам.
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29.03.2021 13:02 Відповісти
согласен, если иметь ввиду неголосовавших(без кокцапопаспортов), которых больше, чем тех, кто проголосовал.
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29.03.2021 13:13 Відповісти
В Украине в подобных случаях сочуствующих кацапам отпускают. Вот же фашисты.
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29.03.2021 14:48 Відповісти
 
 