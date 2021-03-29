УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11856 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 602 4
карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується в кращому випадку в кінці травня, - епідеміолог

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується в кращому випадку в кінці травня, - епідеміолог

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується в кращому випадку в кінці травня

Про це заявила завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна заходить в третю хвилю, як і Європейський регіон у цілому. Захворюваність піде на спад лише тоді, коли ми чітко будемо виконувати всі заходи, необхідні для її стримування", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"Зараз зробили акцент на вакцинацію, але це не буде вирішальним в боротьбі з пандемією. Тактика, яку вибрали всі держави, це передовсім карантинні заходи. Якщо ми впровадимо їх, і дотримання буде контрольовано, то в кращому випадку в кінці травня ми стабілізуємо ситуацію", - додала Виноград.

Читайте: ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если не стабилизируется?
показати весь коментар
29.03.2021 12:43 Відповісти
Повылазило вся кого рода эпидемиологи инфекционисты анестезиологи и педиатры и на всю страну вещают бредятину((((( Мракобесы средневековья! Никакими карантинными методами ОРВИ вы не остановите!!! НЕУЧИ))) Каждый год ОРВИ проходит по одним и тем же законам. Просто в этом году не грипп а коронавирус ... вот и вся разница . В инфекционном процессе ОРВИ есть два объекта а точнее один объект это вирус а второй субъект это человек а точнее его иммунная система.. Тут нет запретов и тому подобного бреда.. Жизнь нельзя остановить))) Так вот инфекционный процесс ОРВИ развиваться в зависимости от иммунитета человека а не от погоды и времени года...просто имуннореактивность коррелирует с активностью солнца а точнее уровнем витамина Д Есть еще факторы но это сложно для наших "инфекционистов" и "педиатров" с с фейковыми диссертациями, " Профессора" и ведущие специалисты недоуменные. Идите и учите матчасть а не раздавайте советы в области которая вам как дремучий лес!!!!!
показати весь коментар
29.03.2021 12:59 Відповісти
Пенсионный фонд не резиновый, 8000 каждый месяц выплачивать откуда?
показати весь коментар
29.03.2021 12:59 Відповісти
Можливо тоді виходом є періодичні тижневі локдауни?
Але жортсткі, без виключень, транспорту, з комердантською годиною? Збивати хвилю на підйомі, а не чекати лавин
Ну якось же Китай спромігся? І інші азійські країни...
показати весь коментар
29.03.2021 13:37 Відповісти
 
 