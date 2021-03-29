У Мінсоцполітики розповіли, як 400 тис. жителів ОРДЛО отримати пенсії: Треба перейти КПВВ

На території ОРДЛО перебуває майже 400 тисяч осіб, які протягом року не зверталися за пенсіями. Для того щоб вони могли отримати пенсії, їм необхідно перетнути контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ

За її словами, пенсіонерам, які рік не знімають з картки гроші і проживають в ОРДЛО, не припиняють виплачувати пенсії. Однак отримати виплати такі громадяни можуть у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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"Зараз за проактивної позиції Міністерства реінтеграції в Золотому і Щасті відкрили великі сучасні ЦНАПи. Там є представники Пенсійного фонду. Треба просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП та оформити соціальну послугу", - пояснила Лазебна.