У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков
У планах президента країни-агресора РФ Володимира Путіна поки немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але за необхідності контакт може бути оперативно організовано.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко може бути організовано", - сказав він.
Так він відреагував на заяву Зеленського на минулому тижні про те, що він має намір переговорити з усіма учасниками "нормандської четвірки".
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.03.2021 12:47
+10 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар29.03.2021 12:50
+8 Sergii Ustim
показати весь коментар29.03.2021 12:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хоч зеленки попий.
Разве, что "кто первый стоял" на разговор к Байдену?
Снова - патриот и гетьман.
Вы докажите, осудите, посадите.
"при необходимости можно быстро организовать", - Песков
Другие разговоры с этой сволочью - сдача Украины, надеюсь, зельц своей тупой башкой янелоха это уже понял...