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Зеленський (22416) Пєсков (1552) путін (23323) росія (63574)

У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков

У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков

У планах президента країни-агресора РФ Володимира Путіна поки немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але за необхідності контакт може бути оперативно організовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко може бути організовано", - сказав він.

Так він відреагував на заяву Зеленського на минулому тижні про те, що він має намір переговорити з усіма учасниками "нормандської четвірки".

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Топ коментарі
+17
У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков - Цензор.НЕТ 2343
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29.03.2021 12:47
+10
Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!! То сенс зустрічатись чи розмовляти і так все відбувається за кремлівським сценарієм !!!)))
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29.03.2021 12:50
+8
И встреча не нужна, агент Ермак постоянно на связи...
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29.03.2021 12:46
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Даже ***** неочем расговаривать с нашей зелибобай, какой там Байден
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29.03.2021 12:45 Відповісти
У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков - Цензор.НЕТ 7184
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29.03.2021 12:48 Відповісти
Зато с Петром Путлер общается с удовольствием. Жму руку, обнимаю.
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29.03.2021 13:24 Відповісти
Вже навіть остання глухоніма і сліпа бабка з хутора знає, що то був фейк.
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29.03.2021 13:37 Відповісти
Ага, кловун спародірував, разом з Юзіком і лисим. Це тільки упороті порохоботи вважають, що то був фейк.
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29.03.2021 13:55 Відповісти
ти сам фейк
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29.03.2021 13:58 Відповісти
Більш тупої відповіді я же не зустрічав
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29.03.2021 15:10 Відповісти
тому що Зеленський не здає йому Україну
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29.03.2021 12:48 Відповісти
подоляк вам платить за подібне? Це ж гроші на вітер?
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29.03.2021 12:52 Відповісти
пуйло не хоче зустрічатися с Зеленським тому що той не хоче здавати йому Україну, що тут не так? За що тут платити?
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29.03.2021 12:54 Відповісти
А чого Байден не хоче зустрічатися с зелей?
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29.03.2021 12:57 Відповісти
путе нет смысла общаться с зелей. Он общается с Ермаком, а тот в свою очередь руководит зелей.
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29.03.2021 13:00 Відповісти
***** і не треба з ним зустрічатися в нього є дерьмак.
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29.03.2021 13:00 Відповісти
стільки рокив країна так живе з-за олігархів, а ви все за соєвого олігарха топите. у вас ні совісті не розуму. не конкретно у вас Андрію, а взагалі
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29.03.2021 13:04 Відповісти
хто за кого топить?- шось ти зовсім зарапортувався)
Хоч зеленки попий.
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29.03.2021 13:08 Відповісти
Коломойша тебе не олигарх? А зеля за него топит, а 73% за зелю...
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29.03.2021 14:05 Відповісти
він за нього не топить, він його вже давно чурається
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29.03.2021 16:41 Відповісти
Зеля чурается только Украинских патриотов, от всех остальных принимает в любой позе в любое время.
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29.03.2021 18:51 Відповісти
це, за визначенням самих ватників, інфо-цигани.
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29.03.2021 13:29 Відповісти
Рух опору капітуляції не дає можливості вам здавати Україну; ваш бубочка - сцикло.
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29.03.2021 12:54 Відповісти
і без руху опору він Україну не здає
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29.03.2021 12:56 Відповісти
тому що послідовний (с)
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29.03.2021 12:55 Відповісти
***** приказы отдает через дерьмака. Зачем ему еще одно звено.
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29.03.2021 12:57 Відповісти
А вот Петро разговаривал с Путиным. Жму руку, обнимаю.
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29.03.2021 13:20 Відповісти
Ти тоже хочешь под санкции США за эту муйню?)
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29.03.2021 13:26 Відповісти
А ты хочешь под санкции России за отрицание этого?
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29.03.2021 13:29 Відповісти
Та ні, 2 х...ла втихаря зустрінуться, а потім поставлять перед фактом.
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29.03.2021 13:23 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати
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29.03.2021 15:26 Відповісти
А то! Как только потерпевший вicлюк преодолеет свою природную сцыкливость и будет готов преподнести х-йлу Украину на блюде, так сразу и готовы
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29.03.2021 12:45 Відповісти
И встреча не нужна, агент Ермак постоянно на связи...
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29.03.2021 12:46 Відповісти
У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков - Цензор.НЕТ 2343
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29.03.2021 12:47 Відповісти
бедный бубочка. никто не хочет с ним разговаривать...
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29.03.2021 12:45 Відповісти
У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3555
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29.03.2021 12:56 Відповісти
У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7256
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29.03.2021 13:07 Відповісти
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29.03.2021 13:17 Відповісти
Разговаривать с Убийцей?!..Ну, о чем можно говорить с Убийцей?!...
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29.03.2021 12:47 Відповісти
А что? Двое убийц не могут встретиться и поговорить с друг другом? Просто ***** уже давно прошел его уровень, результаты и достижения новичка он из отчётов дерьмака узнать может
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29.03.2021 13:05 Відповісти
2 вовы...
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29.03.2021 12:47 Відповісти
О чем этим двум уё говорить?
Разве, что "кто первый стоял" на разговор к Байдену?
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29.03.2021 12:48 Відповісти
пуйло напрашивается на разговор к Байдену,зато зекретин+порноактриса готов давать всем без исключения...дожилась Украина
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29.03.2021 12:49 Відповісти
організовувати будуть не "при необходимости"; а задля капітуляції.
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29.03.2021 12:49 Відповісти
Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!! То сенс зустрічатись чи розмовляти і так все відбувається за кремлівським сценарієм !!!)))
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29.03.2021 12:50 Відповісти
це просто отвлекалово.
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29.03.2021 13:34 Відповісти
Если путин не хочет говорить с зелей, значит зеля - патриот и гетьман.
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29.03.2021 12:51 Відповісти
Шаурму тому патріоту!
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29.03.2021 12:53 Відповісти
Никто вообще не хочет говорить с зелей -значит он вор и манкурт
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29.03.2021 12:53 Відповісти
Хотя бы ему заказали по радио песню "Поговори со мною, мама......"
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29.03.2021 14:07 Відповісти
где ж "не хочет"? ты читать умеешь?
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29.03.2021 12:54 Відповісти
Значит хочет, а зеля не хочет?
Снова - патриот и гетьман.
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29.03.2021 12:57 Відповісти
А зачем ему говорить с зелей если он приказывает напрямую дерьмаку?
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29.03.2021 13:03 Відповісти
Ляпнуть можно что угодно.
Вы докажите, осудите, посадите.
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29.03.2021 13:06 Відповісти
Прям как у вас на раиси, чуть что, и на колыму
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29.03.2021 13:07 Відповісти
А зебик этого хочет(разговаривать с муйлушей). Вы его ведь не спрашиали.
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29.03.2021 12:56 Відповісти
Елетёплый, твой высер очень "важен" для манкуртов!
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29.03.2021 12:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475366 - це бот подляка
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29.03.2021 13:09 Відповісти
Ні. Це означає, що Зєля недолугий клоун, дурник і паяц, котрий нічого не виоішує і зустріч із ним принизлива навіть для )(уйла.
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29.03.2021 13:27 Відповісти
Быстро организовать... Вот и гудственно, только через Гаагу.
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29.03.2021 12:53 Відповісти
В этом году преЗЕдент не звонил первым поздравлять Пукина с новым годом...уже прогресс...
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29.03.2021 13:00 Відповісти
но сначала ***** глазик выколоть. причём оба три. шоб там никаких надписей в них нашкрябано не было.
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29.03.2021 13:04 Відповісти
Твари кремлевские!!!! Когда уже Америка вам салют в кремле организует!!!
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29.03.2021 13:05 Відповісти
А вот Бубочка наоброт, мечтает путину в шоколадный глазик позаглядывать
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29.03.2021 13:06 Відповісти
Так пуйло не против встретиться.

"при необходимости можно быстро организовать", - Песков
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29.03.2021 13:08 Відповісти
Заглянуть в глазик?
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29.03.2021 13:16 Відповісти
Таки да. Путин уважает Зеленского, Зеленски уважает Путина/ Путин : Талантливый человек (Зеленський) /"Полный контакт", - Путин о Зеленском.)/ И тема есть общая. Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .
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29.03.2021 13:11 Відповісти
Не треба Зюзяндрію розмовляти з ******. Бо ***** "...обманет нелоха на четыре кулака, на щелбан и на подушку, на зеленую лягушку".
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29.03.2021 13:11 Відповісти
Есть только одно обстоятельство, допускающее разговор с путинхЪом: когда конвой приведет его в наручниках для допроса.
Другие разговоры с этой сволочью - сдача Украины, надеюсь, зельц своей тупой башкой янелоха это уже понял...
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29.03.2021 13:17 Відповісти
Звони катайцам) вообще не смешно, остаться юез всякой поддержки из за одного убогого
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29.03.2021 13:17 Відповісти
Чому я не хочу, щоб зелений чмирьок зустрічавсь з пуйлом? До відставки зеленого чмирька?
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29.03.2021 13:20 Відповісти
а что, наш зеля вновь что-то увидел в глазах *****?
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29.03.2021 14:40 Відповісти
Сыига он решил, что тут кто-то будет с его путеным разговаривать!
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29.03.2021 16:20 Відповісти
У Путіна поки немає в планах розмови із Зеленським, але її за необхідності можна швидко організувати, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1862
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29.03.2021 21:33 Відповісти
нет разговора и не надо. не о чем с этим психопатом ботоксным говорить.
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29.03.2021 21:44 Відповісти
 
 