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Новини
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протест (2377) Ратушний (18) домашній арешт (190) запобіжний захід (453) Офіс Президента (1998)

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 березня, Печерський райсуд Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному у справі про акцію протесту під Офісом Президента 20 березня. Суд задовольнив клопотання обвинувачення - Ратушного відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Роману Ратушному.

Ратушний попросив суд не обирати йому запобіжний захід взагалі. Обвинувачення просило про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.

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"Я тоді не зможу працювати, і мені доведеться або позичати гроші, або іншим чином забезпечувати себе, і я поки не розумію, як саме. Мені тоді доведеться залишити адвокатську діяльність щодо Протасового яру, це унеможливить представництво інтересів моєї громади в судових процесах, яких зараз 11, і унеможливить мою участь у судових процесах у справах Майдану", - пояснив активіст.

Також він зазначив, що якщо йому запобіжний захід все ж оберуть, то він просить передати його на поруки деяким народним депутатам та іншим особам, які виявили таке бажання.

Ратушний повідомив суду, що він брав участь в акції 20 березня під стінами Офісу Президента, але наголосив, що він не вчиняв дій, які йому інкримінує слідство.

У підсумку суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і призначив Ратушному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд також зобов'язав активіста здати паспорти і носити електронний браслет, а також приходити на виклики слідчого, прокурора, суду.

Ратушного хотіли взяти на поруки двоє депутатів: Володимир Ар'єв (фракція "Європейська Солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос").

Тим часом, під будівлею суду відбувається акція на підтримку Ратушного.

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 01
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 02
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 03
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 04
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 05
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 06
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 07
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 08

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 09Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 10
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 11
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 12
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що суд вже обрав у цій справі запобіжного захід Владу Сорду (Стафійчуку) та Євгену Строканю - обом цілодобовий домашній арешт. 30 березня суд має розглянути обрання у цій справі запобіжного заходу ще Сергію Філімонову та Олексію Білковському.

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Топ коментарі
+11
Держава, яка розфарбовані двері ставить вище, ніж права людини - може існувати лише в тій країні, жителі якої навіть після таких фактів голосують за Вірастюка/Шевченка.
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29.03.2021 13:14
+11
для вас, зебілів, вже й файєр в руках - *********.
А, між іншим, причина арешту Ратушного - саме справи по забудові Протасового Яру, де замішані Столар і Смірнов (з ОПУ). Бо дказів, Що Ратушний щось там розмальовував, щось там кидав, чи щось розбивав - нема від слова "зовсім".
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29.03.2021 13:20
+10
Давно в Україні не було політичних в'язнів. Але іронія долі в тому, що ті хто старанно валили Порошенка щоб прийшов клоун, опиняються за ґратами.
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29.03.2021 13:02
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Слава Богу ! Хоть интернета не лишили,как КС.Будет мозги пудрить,как и пудрил.
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29.03.2021 12:53 Відповісти
УРРРРРА...МОЙ ПРЕЗИДЕНТ----АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!!!УРРРРРАААА
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29.03.2021 12:59 Відповісти
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29.03.2021 13:01 Відповісти
Попытка "создания в определенном объеме экспозиционного пространства, в котором за счет новых контекстов и нетривиальных синтетических и композиционных решений возникает уникальное многомерное семантическое поле", оказалась неудачной.
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29.03.2021 13:00 Відповісти
Давно в Україні не було політичних в'язнів. Але іронія долі в тому, що ті хто старанно валили Порошенка щоб прийшов клоун, опиняються за ґратами.
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29.03.2021 13:02 Відповісти
Цікаво, петики спочатку відхрещувались від організації цього ***********, але брати ********* на поруки прибігли саме депутати від пєсу. Мабуть як і перед виборами сподіваються що у народу коротка пам'ять.
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29.03.2021 13:10 Відповісти
для вас, зебілів, вже й файєр в руках - *********.
А, між іншим, причина арешту Ратушного - саме справи по забудові Протасового Яру, де замішані Столар і Смірнов (з ОПУ). Бо дказів, Що Ратушний щось там розмальовував, щось там кидав, чи щось розбивав - нема від слова "зовсім".
показати весь коментар
29.03.2021 13:20 Відповісти
Боцман зебанутый
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29.03.2021 14:27 Відповісти
Вау! На американську проксі насмоктав! Ахмет тобою задоволений.
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29.03.2021 13:22 Відповісти
Порошенко он такой , вон и тебе насрал в штаны , а говорит всем , что ты сам обосрался
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29.03.2021 13:22 Відповісти
А що це повинні робити "Слуги" чи "ОПЗЖ"?
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29.03.2021 14:28 Відповісти
Держава, яка розфарбовані двері ставить вище, ніж права людини - може існувати лише в тій країні, жителі якої навіть після таких фактів голосують за Вірастюка/Шевченка.
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29.03.2021 13:14 Відповісти
а офіційно признаний владою посібник терористів мертвечук на волі.
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29.03.2021 13:33 Відповісти
Мстя "многострадальной" двери будет "ужасной"!
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29.03.2021 14:12 Відповісти
парню пора сушить сухари, всегда найдется помимо этого дела, еще куча "за что". Стеренко это доказал на своем примере, говорили про убийстве при самообороне, а посадили за похищение человека по давнему делу, которое в принципе и не вели из-за не состоятельности самого факта состава притупления. Круто конечно, посадить человека по свидетельствам очевидцев и бес места преступления.
Но вы должны помнить, что слова вами сказанные, опасны и их не вернешь. Завтра для вас может не быть, так что ребята это пример для вех кто с чем то борется, с вами легче справится, чем с тем явлением, с чем вы боретесь, а судьба после тюрьмы поломана, доказано советским союзом и современностью. Люди предают всегда
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29.03.2021 14:24 Відповісти
Фашисти зеленоморді!
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29.03.2021 15:02 Відповісти
Послать пора словцом ядреным
Слугонародное кино
Говно бывает и зеленым,
Но это все-таки говно
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29.03.2021 17:58 Відповісти
А когда ты ОП крушить шёл, не думал о своей "работе"?
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29.03.2021 18:38 Відповісти
банят сученыши аваковские на цензоре со страшной силой. шоб у вас понос у всей семьи был
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30.03.2021 11:11 Відповісти
 
 