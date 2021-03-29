Суд відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Ратушного, який протестував під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 березня, Печерський райсуд Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному у справі про акцію протесту під Офісом Президента 20 березня. Суд задовольнив клопотання обвинувачення - Ратушного відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Роману Ратушному.

Ратушний попросив суд не обирати йому запобіжний захід взагалі. Обвинувачення просило про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.

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"Я тоді не зможу працювати, і мені доведеться або позичати гроші, або іншим чином забезпечувати себе, і я поки не розумію, як саме. Мені тоді доведеться залишити адвокатську діяльність щодо Протасового яру, це унеможливить представництво інтересів моєї громади в судових процесах, яких зараз 11, і унеможливить мою участь у судових процесах у справах Майдану", - пояснив активіст.

Також він зазначив, що якщо йому запобіжний захід все ж оберуть, то він просить передати його на поруки деяким народним депутатам та іншим особам, які виявили таке бажання.

Ратушний повідомив суду, що він брав участь в акції 20 березня під стінами Офісу Президента, але наголосив, що він не вчиняв дій, які йому інкримінує слідство.

У підсумку суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і призначив Ратушному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд також зобов'язав активіста здати паспорти і носити електронний браслет, а також приходити на виклики слідчого, прокурора, суду.

Ратушного хотіли взяти на поруки двоє депутатів: Володимир Ар'єв (фракція "Європейська Солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос").

Тим часом, під будівлею суду відбувається акція на підтримку Ратушного.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що суд вже обрав у цій справі запобіжного захід Владу Сорду (Стафійчуку) та Євгену Строканю - обом цілодобовий домашній арешт. 30 березня суд має розглянути обрання у цій справі запобіжного заходу ще Сергію Філімонову та Олексію Білковському.