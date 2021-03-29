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Новини Коронавірус і карантин
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Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко

Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко

Третя хвиля коронавірусу б'є рекорди. Колапс медичної системи може настати вже в квітні.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Третя хвиля б'є рекорди ... Зараз сплеск зараження, ковідна реанімація лікарні ім. Мечникова переповнена. Останні п'ять надійшли зі 100% ураженням легень", - повідомив він.

Також він додав, що на сьогодні у коронавірусному центрі лікарні ім. Мечникова перебуває 118 пацієнтів, 24 - вкрай важких, 6 - на ШВЛ.

"Коли ми остаточно переможемо цю заразу, залежить від кожного з нас. Третя хвиля стає страшною. Дві попередні - тренування і розминка", - зазначив Риженко.

Також головлікар повідомив, що відділення інтенсивної терапії та реанімації в лікарні переповнені і ковідними, і постковідними пацієнтами.

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"Якщо так буде продовжуватися, ми ризикуємо, що система охорони здоров'я може досягти своєї межі в квітні. Коронавірусна хвороба впливає на смак до життя - ми знаємо кілька пацієнтів, які покінчили життя самогубством. Тривала ізоляція і низка психологічних факторів впливають на виникнення думок про самогубство

Тепер хвороба, схоже, сильніше вражає молодих і взагалі відрізняється великою кількістю складних випадків. У 99% пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, трапляється депресія, тривога, головний біль та інші неврологічні порушення.

Виділяються чотири групи можливих ускладнень: кардіореспіраторні порушення, неврологічні, м'язово-скелетні, проблеми харчування і метаболізму", - повідомив Риженко.

Також лікар підкреслив, що COVID-19 - це системне захворювання і воно впливає на все, а його наслідки жахливі.

"Вакцина - це шлях до свободи. Чим більше громадян отримають захист, тим швидше сформуємо колективний імунітет", - резюмував Риженко.

Третя хвиля COVID-19 бє рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували пятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко 01

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Топ коментарі
+12
Недоумок Супрун нет уже два года.! Вы идиоты заказывали ,доктора смерть? Теперь вот и получили.
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29.03.2021 13:18
+6
Да какой ковид! Зе дороги нада строить!
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29.03.2021 13:05
+5
Зєлєнскій - патологічнийпобєдун. Він "пабєділ" війну, Порошенка, пуцина, мертвечука, КОВІД, Шер-Хана, кавалери тів генерала Доватора, нашестя сарани в Узбекистані і ще багато чого.
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29.03.2021 13:10
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читая последствия допускаю что Ковид 19 скорее закладка для более страшных смертельных исходов в будущем.. саркомы-лимфомы типа ВИЧ СПИД ураганных отеков легких мгновенных тромбов и закупорок вен аорт систем кровотворения инфаркты инсульты.. онкология неврологий онкология гатсроэнерологий и проктологий..психические состояния необратимо7го характера утрата воспроизводства потомства или геногетические структурные нарушения...те кто умирает сегодня наверное им будут завидовать выжившие сегодня...
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29.03.2021 13:03 Відповісти
ууууууррррррааааааа....мой президент---АНТОН ГУРА!!!!!!!!УУУУРРРААА
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29.03.2021 13:04 Відповісти
надеюсь, все это будет в отдаленном будущем, а не ближайшие годы
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29.03.2021 13:12 Відповісти
здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные.
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29.03.2021 14:27 Відповісти
...реклама "вакцинации" выглядит логически незавершенной - о каком сорте овна из двух возможных идет речь?
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29.03.2021 13:04 Відповісти
Да какой ковид! Зе дороги нада строить!
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29.03.2021 13:05 Відповісти
Зєлєнскій - патологічнийпобєдун. Він "пабєділ" війну, Порошенка, пуцина, мертвечука, КОВІД, Шер-Хана, кавалери тів генерала Доватора, нашестя сарани в Узбекистані і ще багато чого.
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29.03.2021 13:10 Відповісти
І здоровий глузд, просто порвав.
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29.03.2021 13:19 Відповісти
Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 962
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29.03.2021 13:22 Відповісти
Кроме здорового разума он еще никого не победил....
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29.03.2021 14:27 Відповісти
Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле.
Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.Источник: https://censor.net/ru/n3256186Источник: https://censor.net/ru/n3256186
Мда, який пздець творится в системі лікарень якщо не може справитися з такою малою кількістю пацієнтів?
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29.03.2021 13:08 Відповісти
Далой прививки!
Это загавор фармацывтичиских кампаний!
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29.03.2021 13:10 Відповісти
а еще ат прививок не стоит, мне по секрету врач сказал
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29.03.2021 13:20 Відповісти
"Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет".

Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 5606
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29.03.2021 13:11 Відповісти
И тем быстрее купим новую куртку степану максимову, но уже не за 620 000, а дороже
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29.03.2021 13:14 Відповісти
Шлепки на лето от Майбах. За 15 килобаксов.
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29.03.2021 13:21 Відповісти
Вы бы это своему патрону писали,когда он дороги строил ,вместо сооучастия в производстве вакцин как все нормальные страны.Это итог работы вашей зедебильной шарашки и расплата тем кто голосовал ж-пой голобородько.
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29.03.2021 13:12 Відповісти
интересное выражение "соучастие в производстве вакцин". Это как? Откуда известно кто вакцину сделает, какого качества и когда. Потом же сами орать будете что деньги спионерили или вложили не удачно.
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29.03.2021 14:31 Відповісти
Ты бы поинтересовался,каким образом ,получили вакцины Польша ,Чехия ,Румыния и да же Албания! Они то же не производят вакцины,но получили их со всем цивилизованным миром,согласно вложенных денег в разработку!! И сейчас их получают согласно плана поставок ,от тех производителей с кем контракты. А зедебилы закапывали деньги в асфальт и думали ,что как всегда сжалится мир и дадут гуманитарно. Или ждали с кем бы подписать с откатом,но мир изменился и каждая страна думает в первую очередь про своих граждан и никто ничего не даст,пока не вакцинирует всех. В большинстве своем все страны Европы в начале лета начнут нормально жить,а избиратели клоунов ,будут лежать в коридорах больниц и считать лохдауны.
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29.03.2021 14:47 Відповісти
А ты расскажи и факты приведи. Я не знаю.
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29.03.2021 15:58 Відповісти
Я тебе и так слишком много рассказал.Ты еще сегодня забыл про Супрун что нибудь нарыгать.
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29.03.2021 16:34 Відповісти
Против Супрун я как раз ничего не имею. Я ее поддерживаю, кроме уничтожения амбулаторий в селах.
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29.03.2021 19:45 Відповісти
По ее реформе их как раз не уничтожали ,а ремонтировали и оснащали оборудованием и автотранспортом.Все любят писать ,бред от Г+Г о закрытии больниц и амбулаторий при Супрун ,но никто не может написать ,где закрыли.
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30.03.2021 10:09 Відповісти
Вы наверное в другой стране живете или совершенно не следите за новостями и жизнью вокруг. Далеко ходить не надо.
https://gorod.dp.ua/news/122341.

https://gorod.dp.ua/news/150411

https://gorod.dp.ua/news/156361

И еще одна на Фучика.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html.

Вообще за период независимости физически закрыли 4 больницы в центре Днепра. Это только то что я знаю. 2 из них при Порошенко
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30.03.2021 12:13 Відповісти
Для развития общего,одна больница на 100000 тысяч населения,население Днепра выросло хотя бы на 100000?? Их вообще столько не надо сколько сейчас есть! Все больницы это коммунальная собственность,и только город принимает решение или район о необходимости лечебного заведения. Причем тут Порошенко?
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30.03.2021 12:24 Відповісти
До Порошенко решение принимал не город. СЭС тоже не город закрыл. Психушки тоже не город закрыл. Кожвен церкви тоже не город передал
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30.03.2021 12:57 Відповісти
Так если у них 100 % поражены легкие, то какой смысл в госпитализации? Это же уже не жильци как я понимаю и лучше спасти того у кого еще есть шансы, не?
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29.03.2021 13:13 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1376467174156603392 41 мин

Бриты отчитались об вакцинировании 30 миллионов человек, смертность упала до 0. Израиль вакцинируется по 2 кругу, на всю страну 200 случаев заражения, китаец в шоке. В Украине вакцинировался Зеленский и его дверь. Вчера был выходной, завтра пасха, трупы на дорогах, всё хорошо.
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29.03.2021 13:13 Відповісти
"завтра пасха", це було про євреїв, нам ще далеко....
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29.03.2021 13:42 Відповісти
В нашій провінції смертність 1-2 людини на добу. Вчора було 0. (Решту вони приписують за попередні дні; а до попередніх додають ще раніші ... )
Але вже офіційно оголосили про третю хвилю і комендантську годину ніхто не відміняв.
І якраз писали, що помирають зараз ті старенькі і були госпіталізовані та в реанімації, які отримали щеплення.
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29.03.2021 15:33 Відповісти
Недоумок Супрун нет уже два года.! Вы идиоты заказывали ,доктора смерть? Теперь вот и получили.
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29.03.2021 13:18 Відповісти
Ну если рекомендация по телефону « Лечитесь сами» есть лечение от врача то тогда они лечат по телефону
Тут некоторые распинались что антибиотики не лечат вирусную пневмонию но когда попадут с двусторонней пневмонией при короновирусе то будут колоть им антибиотики
От антибиотиков ещё никто не умер а вот от запущеном пневмонии умерено очень много
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29.03.2021 13:29 Відповісти
))))ты придурок был хоть где то в мире за пределами своего села? в какой стране мира врачи ходят по квартирам, какой в этом смысл??? посмотреть на твою харю и выразить соболезнование родителям, что делали тебя на похмелье!
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29.03.2021 13:33 Відповісти
П'яний оператор, швидка не приїде.. Мітя ти з росії?
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29.03.2021 13:44 Відповісти
Началась вакцинация какими то неизвестными вакцинами, купленными через левых посредников.....
Сразу выросла смертность и количество зараженных....
Совпадение, не думаюТретя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 7418
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29.03.2021 13:16 Відповісти
а они что мрт людям не делают вообще?
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29.03.2021 13:18 Відповісти
>> COVID-19 - это системное заболевание и оно влияет на все, а его последствия ужасны.Источник: https://censor.net/ru/n3256186

Судя по распилу бабла ковидного фонда, власть считает иначе. Купить асфальт у медведчука важнее. Пусть главврач идет в офис президента рассказывать об ужасах.
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29.03.2021 13:19 Відповісти
Че тдовели до 100 процентов?!
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29.03.2021 13:34 Відповісти
Як в анекдоті
Спочатку:
- йухня! Йухню нє лєчім!
Потім:
-звіздєц! Звіздєц нєізлєчім!
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29.03.2021 13:44 Відповісти
до вакцинации такого не было...
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29.03.2021 14:23 Відповісти
Это как-то не вяжется со словами Филатова ,который по его словам вирус практически победил ...
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29.03.2021 15:19 Відповісти
Так Риженко вже щеплення отримав, яке він так рекламує ?
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29.03.2021 15:34 Відповісти
 
 