Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко

Третя хвиля коронавірусу б'є рекорди. Колапс медичної системи може настати вже в квітні.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Третя хвиля б'є рекорди ... Зараз сплеск зараження, ковідна реанімація лікарні ім. Мечникова переповнена. Останні п'ять надійшли зі 100% ураженням легень", - повідомив він.

Також він додав, що на сьогодні у коронавірусному центрі лікарні ім. Мечникова перебуває 118 пацієнтів, 24 - вкрай важких, 6 - на ШВЛ.

"Коли ми остаточно переможемо цю заразу, залежить від кожного з нас. Третя хвиля стає страшною. Дві попередні - тренування і розминка", - зазначив Риженко.

Також головлікар повідомив, що відділення інтенсивної терапії та реанімації в лікарні переповнені і ковідними, і постковідними пацієнтами.

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"Якщо так буде продовжуватися, ми ризикуємо, що система охорони здоров'я може досягти своєї межі в квітні. Коронавірусна хвороба впливає на смак до життя - ми знаємо кілька пацієнтів, які покінчили життя самогубством. Тривала ізоляція і низка психологічних факторів впливають на виникнення думок про самогубство

Тепер хвороба, схоже, сильніше вражає молодих і взагалі відрізняється великою кількістю складних випадків. У 99% пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, трапляється депресія, тривога, головний біль та інші неврологічні порушення.

Виділяються чотири групи можливих ускладнень: кардіореспіраторні порушення, неврологічні, м'язово-скелетні, проблеми харчування і метаболізму", - повідомив Риженко.

Також лікар підкреслив, що COVID-19 - це системне захворювання і воно впливає на все, а його наслідки жахливі.

"Вакцина - це шлях до свободи. Чим більше громадян отримають захист, тим швидше сформуємо колективний імунітет", - резюмував Риженко.