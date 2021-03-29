Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко
Третя хвиля коронавірусу б'є рекорди. Колапс медичної системи може настати вже в квітні.
Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Третя хвиля б'є рекорди ... Зараз сплеск зараження, ковідна реанімація лікарні ім. Мечникова переповнена. Останні п'ять надійшли зі 100% ураженням легень", - повідомив він.
Також він додав, що на сьогодні у коронавірусному центрі лікарні ім. Мечникова перебуває 118 пацієнтів, 24 - вкрай важких, 6 - на ШВЛ.
"Коли ми остаточно переможемо цю заразу, залежить від кожного з нас. Третя хвиля стає страшною. Дві попередні - тренування і розминка", - зазначив Риженко.
Також головлікар повідомив, що відділення інтенсивної терапії та реанімації в лікарні переповнені і ковідними, і постковідними пацієнтами.
"Якщо так буде продовжуватися, ми ризикуємо, що система охорони здоров'я може досягти своєї межі в квітні. Коронавірусна хвороба впливає на смак до життя - ми знаємо кілька пацієнтів, які покінчили життя самогубством. Тривала ізоляція і низка психологічних факторів впливають на виникнення думок про самогубство
Тепер хвороба, схоже, сильніше вражає молодих і взагалі відрізняється великою кількістю складних випадків. У 99% пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, трапляється депресія, тривога, головний біль та інші неврологічні порушення.
Виділяються чотири групи можливих ускладнень: кардіореспіраторні порушення, неврологічні, м'язово-скелетні, проблеми харчування і метаболізму", - повідомив Риженко.
Також лікар підкреслив, що COVID-19 - це системне захворювання і воно впливає на все, а його наслідки жахливі.
"Вакцина - це шлях до свободи. Чим більше громадян отримають захист, тим швидше сформуємо колективний імунітет", - резюмував Риженко.
Будь ласка, зачекайте...
Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.Источник: https://censor.net/ru/n3256186Источник: https://censor.net/ru/n3256186
Мда, який пздець творится в системі лікарень якщо не може справитися з такою малою кількістю пацієнтів?
Это загавор фармацывтичиских кампаний!
https://gorod.dp.ua/news/122341.
https://gorod.dp.ua/news/150411
https://gorod.dp.ua/news/156361
И еще одна на Фучика.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html.
Вообще за период независимости физически закрыли 4 больницы в центре Днепра. Это только то что я знаю. 2 из них при Порошенко
https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR
@Rage4oK
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Бриты отчитались об вакцинировании 30 миллионов человек, смертность упала до 0. Израиль вакцинируется по 2 кругу, на всю страну 200 случаев заражения, китаец в шоке. В Украине вакцинировался Зеленский и его дверь. Вчера был выходной, завтра пасха, трупы на дорогах, всё хорошо.
Але вже офіційно оголосили про третю хвилю і комендантську годину ніхто не відміняв.
І якраз писали, що помирають зараз ті старенькі і були госпіталізовані та в реанімації, які отримали щеплення.
Тут некоторые распинались что антибиотики не лечат вирусную пневмонию но когда попадут с двусторонней пневмонией при короновирусе то будут колоть им антибиотики
От антибиотиков ещё никто не умер а вот от запущеном пневмонии умерено очень много
Сразу выросла смертность и количество зараженных....
Совпадение, не думаю
Судя по распилу бабла ковидного фонда, власть считает иначе. Купить асфальт у медведчука важнее. Пусть главврач идет в офис президента рассказывать об ужасах.
Спочатку:
- йухня! Йухню нє лєчім!
Потім:
-звіздєц! Звіздєц нєізлєчім!