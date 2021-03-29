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Вакцинуватися препаратами різних виробників можна лише за умови їхньої однотипності, - епідеміологиня

Вакцинуватися препаратами різних виробників можна лише за умови їхньої однотипності, - епідеміологиня

Вакцинуватися препаратами різних виробників можна в екстрених випадках за умови їхньої однотипності.

Про це 29 березня, на пресконференції в Києві повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не маю інформації про можливість використання іншої за типом вакцини. У досвіді попередніх років бувало, що використовували однотипні вакцини різних виробників, хоча це було в екстрених випадках", - сказала епідеміологиня.

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Вона підкреслила, що вакцини CoviShield та CoronaVac, які доступні в Україні, є різними за типом.

Вакцина CoviShield - це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. Вакцина ж CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є інактивованою вакциною.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca. Крім того, 25 березня до України доставили першу партію - 215 тис. доз - вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстрована вакцина американської компанії Pfizer.

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Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 5124
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29.03.2021 13:01 Відповісти
Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 2579
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29.03.2021 13:02 Відповісти
Главное сверху спутником не забыть полирнуться
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29.03.2021 13:03 Відповісти
5+
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29.03.2021 13:12 Відповісти
і хто тепер розбереться в однотіпності, якщо санітар стєпашка завіз цілу кучу різнотіпного шмурдяка.
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29.03.2021 13:31 Відповісти
Взагалі то, кожен такий "ескперт" як Наталія Виноград, має написати, " я особисто відповідаю своїм здоров'ям і свободою", далі по тексту, або не патякати.
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29.03.2021 13:34 Відповісти
тобто якщо на баночці стоїть ковішильд а другій астразенека то колоть можна?
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29.03.2021 15:03 Відповісти
в тій юшці з Гангу , що привіз зеленський є антитіла від усього - зебілам не завадить проколотись
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29.03.2021 15:14 Відповісти
 
 